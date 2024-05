Guida Completa a WeTransfer: Funzionamento e Utilizzo Gratuito

Vuoi condividere uno o più file con un amico o un collega, magari file di grandi dimensioni, e non sai bene come fare. Forse hai sentito parlare di WeTransfer, ma non sai come funziona, quanto costa, e se puoi fidarti. Nessun problema: in questa guida vedrai com'è facile, semplice e anche gratuito condividere qualsiasi tipo di file grazie a WeTransfer. Lo puoi fare comodamente dal web, oppure tramite l'app per Android e iPhone. Ci sono alcuni limiti, ovviamente, che in buona parte si possono superare con le versioni a pagamento di WeTransfer. E per finire ti daremo anche qualche valida alternativa, perché non è certo solo questo l'unico servizio utile per inviare file online.

Indice

Cos'è e come funziona WeTransfer

WeTransfer è un comodissimo servizio per lo scambio di file online, inoltre WeTransfer è gratis e senza registrazione. Inoltre l'interfaccia è tutta in italiano, semplificandone molto l'uso anche ai neofiti. WeTransfer è pensato proprio per chi vuole condividere file di grandi dimensioni (fino a 2 GB nella versione free), che non possono essere inviati tramite una normale e-mail, a causa delle restrizioni che queste hanno sugli allegati. La versione gratis di WeTransfer consente fino a 20 download per singolo trasferimento, quindi non può essere usata per condividere file con un gran numero di persone. Inoltre dopo 7 giorni il link al download scadrà, e i file non saranno più disponibili. Queste limitazioni non sono presente nelle versioni a pagamento, per la quale è però richiesto di creare un account ed effettuare il login, cosa che potete fare premendo in alto a destra sul tasto "Accedi".

È infatti possibile abbonarsi a WeTransfer Pro, al costo di 10€ al mese. In questo modo sono disponibili fino a 200 GB totali per singolo trasferimento, con in più 1 TB di spazio cloud dedicato, nel quale memorizzare i trasferimenti effettuati, dato che questi hanno scadenza personalizzata e non più limitata a 7 giorni. Inoltre i trasferimenti possono essere protetti da password e crittografati, aggiungendo un importante strato di sicurezza in più. WeTransfer Premium costa invece 19€ al mese ma offre caricamenti a dimensione illimitata, e 5 TB di spazio di archiviazione (espandibili). Ci sono anche altre differenze minori fra le tre versioni, che trovate tutte illustrate nella pagina di abbonamento a WeTransfer. L'azienda omonima è stata fondata nel 2009, quindi ormai opera nel settore da diversi anni, a conferma della sua affidabilità e della qualità del servizio. WeTransfer si basa inoltre sull'infrastruttura di S3 di Amazon, che potremmo definire uno dei "mattoni di internet", ovvero un pilastro sul quale tantissimi altri servizi cloud si appoggiano, e che è a sua volta un'ulteriore garanzia. Con WeTransfer puoi inviare qualsiasi tipo di file, non solo immagini o documenti. Per comodità, ricordati che puoi unire più file in unico archivio zip, così non dovrai stare a caricarli uno alla volta. Se comunque ci fosse un qualsiasi tipo di problema sarà WeTransfer stesso ad avvisarti al momento del caricamento.

Passaggi per inviare file da PC

Usare WeTransfer è piuttosto facile. Ti basta infatti visitare il sito e accettare i termini per accedere subito alle sue funzionalità, senza alcuna registrazione. Una piccola finestra ti permetterà di scegliere uno o più file (premete su "Carica i file"), fino a un massimo di 2 GB gratis, che saranno caricati sui server di WeTransfer. A questo punto dovrai semplicemente inserire l'indirizzo mail dei destinatari in "invia un'e-mail a" (fino a 3 indirizzi diversi), e il tuo indirizzo in "La tua e-mail". In alternativa puoi selezionare "ottieni il link per il trasferimento" dalle opzioni più in basso (se non le vedi premi sul cerchio con tre pallini accanto al tasto "trasferisci"). In questo modo, al termine, WeTransfer ti fornirà un link per il download dei file, che potrai condividere con chi vuoi, in qualsiasi modo vorrai. Se vuoi puoi aggiungere un messaggio personalizzato, compilando i campi "Titolo" e "Messaggio", ma non è obbligatorio.

Per condividere il file, o i file, allegati ti basterà premere su "Trasferisci", oppure su "Ottieni un link", a seconda dell'opzione scelta. Dopo poco riceverai nella casella di posta indicata un codice numerico di 6 cifre da inserire nella pagina di WeTransfer. Al termine verrà avviato il caricamento dei file. I destinatari riceveranno in posta elettronica un link tramite il quale scaricare i file che gli hai mandato. Allo stesso modo anche il mittente riceverà una conferma che l'upload è andato a buon fine. Da notare che, nella versione gratuita, WeTransfer non offre la crittografia e quindi i dati scambiati sono potenzialmente esposti a rischi se caricati da una rete condivisa o pubblica. Per ovviare a questo c'è la versione a pagamento. In alternativa potresti crittografare tu stesso i dati da inviare, seguendo la nostra guida. Oppure li puoi comprimere con un archivio protetto da password. Va da sé che tale password dovrà essere condivisa in modo sicuro con i destinatari.

Se invece ti trovai dall'altra parte, ovvero nei panni del destinatario, nel momento in cui qualcuno condividerà con te un file con WeTransfer riceverai una mail molto semplice, con l'indirizzo del mittente, l'eventuale messaggio e ovviamente il link per scaricare i file condivisi. A tal proposito è bene notare come questi non rimarranno a disposizione a tempo indefinito ma saranno cancellati automaticamente da WeTransfer dopo 7 giorni. E come già chiarito in precedenza, non possono essere scaricati più di 20 volte (sempre nella versione gratuita).

Come usare WeTransfer sullo smartphone

Usare WeTransfer su telefono è semplicissimo. Puoi seguire gli stessi passi già visti su PC, pari pari, oppure puoi scaricare l'app per Android o per iPhone. L'app ha di fatto le stesse opzioni presenti sul sito, con la semplicità di essere formattata perfettamente per lo schermo del telefono. Devi solo accettare i termini di servizio e premere sul tasto + per caricare i file, che dovranno essere presenti nella memoria interna del tuo smartphone (o su una eventuale microSD). Dopo potrai inserire anche le altre informazioni, come l'eventuale messaggio da inviare e l'email dei destinatari, ma se preferisci puoi ottenere direttamente un link da condividere come vuoi, e poi potrai avviare il caricamento. Non confonderti con Collect by WeTransfer, che è una cosa diversa. Si tratta di un'app, pubblicata sempre da WeTransfer, che serve a raccogliere idee e ispirazioni, come foto e video, o anche siti web e altro. Il suo scopo principale non è comunque quello di condividere file, pertanto non ci interessa in questa guida.

Limitazioni e alternative a WeTransfer

A dispetto della sua bontà e semplicità, ci sono tantissime alternative a WeTransfer, tanto che abbiamo dedicato loro una guida completa. I primi nomi che vengono in mente sono i servizi cloud più famosi, come Dropbox, Google Drive e OneDrive, ma WeTransfer non è esattamente un servizio di cloud storage, perché pensato più espressamente per il trasferimento di file. Ecco allora che i suoi veri rivali sono servizi quali Wormhole, Swiss Transfer, SendBig o Smash. Probabilmente sono nomi sconosciuti ai più, che meritano un approfondimento solo se, per qualche motivo, WeTransfer non facesse al caso tuo. Trovi questi servizi, e tanti altri, nella nostra guida alle alternative a WeTransfer a cui abbiamo già accennato qui sopra.

Conclusioni

A tanti anni dal suo esordio, WeTransfer rappresenta ancora oggi una delle migliori soluzioni per lo scambio di file online, se non la migliore in assoluto, grazie al fatto di mettere a disposizione tanto spazio anche agli utenti non paganti. Come abbiamo già detto non mancano siti alternativi, ma la sola popolarità di WeTransfer parla da sola. Ci sono buone probabilità infatti che sia il solo (o quasi) servizio di trasferimento file che il grande pubblico conosce, e questo la dice lunga.