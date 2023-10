Come disdire l’abbonamento Helbiz Live

Vorreste disdire l'abbonamento Helbiz Live ? In questa guida, troverete la procedura completa e tutte le informazioni.

Indice

Disdire l’abbonamento Helbiz Live da computer

Potete disdire l'abbonamento Helbiz Live in qualsiasi momento. State utilizzando un computer ? Ecco la procedura completa. Accendete il vostro dispositivo, collegatelo a Internet, aprite un browser (come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera e Safari) e collegatevi al sito web ufficiale ( cliccando qui ). Fate click su " Login " (il pulsante posizionato nella parte alta dello schermo).

La pagina principale di Helbiz Live, la piattaforma di streaming dedicata allo sport: il pulsante "Accedi" per effettuare l'accesso.

Come accedere a Helbiz Live: con indirizzo e-mail/password (1) oppure con Google/Facebook/Apple.

Acquistando l'abbonamento Helbiz Live in contanti , la sottoscrizione verrà automaticamente disattivata.

Dopo la scadenza, l'utente non potrà più usufruire del servizio Helbiz Live (potrà ancora guardare i contenuti fino alla data riportata nella schermata "Abbonamento").

Toccate l'icona dell'omino in alto e scegliete " Profilo ". Nella scheda " Abbonamento ", cliccate " Annulla iscrizione " e selezionate "Conferma".

Disdire l’abbonamento Helbiz Live da smartphone e tablet

Per annullare l'abbonamento, aprite Google Play Store (lo store digitale che permette di scaricare app, giochi e tanti altri contenuti) e seguite questa procedura.

Per annullare la sottoscrizione, pigiate " Annulla iscrizione ".

Prima di tutto, aprite l'applicazione ufficiale della piattaforma di streaming ed effettuate l'accesso al vostro account. Premete l'icona dell'omino (posizionata in alto), selezionate " Abbonamento " e " Gestisci abbonamenti ".

Helbiz Live, creare un altro account

La pagina principale di Helbiz Live, la piattaforma di streaming: lo spazio in cui inserire l'indirizzo e-mail e il pulsante "Inizia" per creare un account.

La pagina dove inserire l'indirizzo e-mail e una password per creare un nuovo account su Helbiz Live, la piattaforma di streaming che permette di guardare le partite di Serie B.

Inserite il vostro numero di telefono, premete "Avanti" e digitate il codice (ricevuto via SMS) per confermare la vostra identità. Per attivare l'abbonamento, seguite questi passaggi: