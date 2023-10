Vorreste guardare le partite del campionato di Serie B (la seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio)? In questa guida, scopriremo come funziona Helbiz Live .

Cos’è Helbiz Live?

Helbiz Live, il costo

Per avere l'accesso completo a Helbiz Live su tutte le piattaforme, è necessario attivare un abbonamento mensile (5,99 euro al mese) o annuale (49,99 euro l'anno). I fruitori del servizio possono utilizzarlo su un massimo di quattro dispositivi per account; tuttavia, la visione in streaming è limitata all'uso esclusivo su un singolo dispositivo per volta.