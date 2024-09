HeyLight è un nuovo modo per pagare a rate gli acquisti. Ecco come funziona

In questi ultimi anni si sono sempre più diffusi i servizi di pagamento dilazionato di tipo BNPL (Buy now, pay later, ovvero compra ora, paga dopo). Piattaforme come PayPal, Amazon, Klarna, Cofidis o Scalapay offrono la possibilità di acquistare quello che si vuole e pagarlo in tutta comodità, e ora Compass ha lanciato una nuova soluzione. Scopriamo cos'è HeyLight e come funziona la nuova piattaforma internazionale che si propone come un aggregatore di soluzioni di pagamento per acquisti online e nei negozi. Grazie alla possibilità di operare su importi e durate superiori rispetto alla media del mercato e agli accordi con numerosissimi negozi online e punti vendita, HeyLight si propone come un nuovo punto di riferimento per lo shopping. Andiamo a vedere come usarlo!

Indice

Cos'è HeyLight

HeyLight è un aggregatore di soluzioni di pagamento e di credito al consumo lanciato da Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, a settembre 2024. è un aggregatore di soluzioni di pagamento e di credito al consumo lanciato dala società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, a settembre 2024. Dopo aver lanciato nel 2021 PagoLight, Compass ha acquisito nel 2023 delle fintech Soisy e HeidiPay, raggiungendo così gli asset tecnologici e le competenze digitali necessarie per creare una piattaforma internazionale di Buy Now Pay Later (BNPL). HeyLight infatti consente di suddividere il costo del tuo acquisto, sia in negozio che online, in un massimo di 24 pagamenti mensili senza pagare interessi o commissioni. Il servizio, caratterizzato da processi full-digital e real time, consente la dilazione di pagamento e i finanziamenti digitali a cui, a breve, si aggiungerà una carta di credito virtuale. La piattaforma può contare su una base in Italia di oltre 1.000 negozi online e più di 26.000 punti vendita (con oltre 1.000 nuove attivazioni al mese). Non solo, ma è attiva anche a livello internazionale, grazie agli oltre 500 accordi commerciali in Svizzera con importanti distributori, marchi di lusso e operatori di tecnologia. HeyLight offre due prodotti: Dilazione di pagamento

Finanziamento digitale Dilazione di pagamento La dilazione di pagamento consente di dividere l'importo degli acquisti fino a 5.000 euro, in negozio o su eCommerce, e pagare un po' per volta fino a 24 mesi senza interessi. Per approfittarne, basta un documento d'identità valido, la tessera sanitaria e una carta di credito o di debito oppure un conto corrente. Se ti stai chiedendo cosa succede in caso di pagamento in ritardo o di insolvenza di una o più rate, sappi che il contratto (che riceverai via email dopo la finalizzazione dell'acquisto) prevede l'addebito di commissioni. Finanziamento digitale Il finanziamento digitale consente invece di acquistare beni o servizi sui siti eCommerce, sempre fino a 5.000 euro, e pagare un po' per volta in rate fino a 24 mesi, con un processo interamente online. In questo caso, per richiederlo basta un documento d'identità valido e una carta di pagamento: non è necessario il documento di reddito. Anche per il finanziamento digitale, in caso di pagamento in ritardo o di insolvenza di una o più rate, potrebbero essere addebitate commissioni e oneri correlati al ritardato pagamento e agli eventuali interventi di recupero stragiudiziale. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio del termine, verranno addebitati gli interessi di mora e saranno a tuo carico i costi per gli interventi di recupero giudiziale eventualmente sostenuti da Compass. In caso di ritardo o mancato pagamento di una o più rate, Compass dichiara di poter segnalare la tua posizione debitoria presso banche dati pubbliche e/o private, il che potrebbe rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro

Come funziona HeyLight

Ma praticamente come funziona HeyLight? Come abbiamo visto, puoi accedere a due canali di pagamento, la dilazione di pagamento o il finanziamento digitale. Potrai usare uno dei due servizi se sei maggiorenne, ovvero se hai più di 18 anni, e se effettui acquisti in negozio o online di valore fino a 5.000 euro (per confronto, CreditLine di Cofidis offre finanziamenti tra 100 e 3.000 euro). Vediamo come funzionano per gli utenti che acquistano e per gli esercenti. Dilazione di pagamento La dilazione di pagamento, come abbiamo anticipato, consiste nel poter pagare un acquisto fino a 24 rate mensili. Per sfruttare il servizio in negozio, tutto quello che devi fare è assicurarti che il punto vendita supporti il servizio (in fondo a questa pagina troverai lo store locator, ma al momento non è ancora attivo). Poi vai in cassa con un telefono, un documento d'identità o tessera sanitaria e una carta di credito o di debito oppure conto corrente (al momento sono supportate Visa, Mastercard e American Express, ma saranno disponibili altri metodi di pagamento a breve). HeyLight infatti non accetta le carte prepagate, ma non è necessario registrarsi o scaricare un'app: il piano di pagamento viene approvato all'istante. Informa il commesso della tua intenzione di pagare con HeyLight (o chiedi se sia possibile farlo) e riceverai un link via SMS. Toccalo per procedere con l'ordine tramite il telefono. Adesso potrai scegliere di suddividere l'acquisto in 3 o 24 rate mensili (la scelta potrebbe variare a seconda del commerciante), e una volta effettuata la selezione vedrai il piano di pagamento. Inserisci i tuoi dati personali e della tua carta (di credito o di debito, ma non prepagata). Effettuare un acquisto online è ancora più semplice: vai sul negozio online e aggiungi gli articoli al carrello, quindi al momento di pagare seleziona Paga a rate con HeyLight. Seleziona la durata del piano di pagamento tra 3 e 24 rate mensile (può cambiare a seconda dell'esercente), al che vedrai il piano di pagamento, poi inserisci i dati personali e la carta. In caso di problemi sul ricevimento dell'ordine o qualsiasi altro problema, dovrai rivolgerti al negozio stesso, non a HeyLight, ma potrai modificare il metodo di pagamento scrivendo all'assistenza, cosa che puoi fare compilando il modulo a questo indirizzo. Finanziamento digitale Il finanziamento digitale funziona invece solo online, ed è attivabile con un processo completamente digitale. Non solo, ma l'esito della richiesta è in tempo reale. La procedura è simile a quanto visto per la dilazione di pagamento: vai su un negozio online che supporta il servizio e aggiungi gli articoli al carrello. Vai nella sezione del pagamento e scegli HeyLight come metodo di pagamento. Adesso seleziona il numero di rate tra quelle proposte (varia da negozio a negozio) e inserisci i tuoi dati personali. Poi inserisci i dati della tua carta di debito o di credito (al momento sono supportate Visa, Mastercard e American Express, ma saranno disponibili altri metodi di pagamento a breve. Non sono ammesse carte prepagate), oppure scegli l'addebito diretto su conto corrente. Adesso non ti resta che verificare la tua identità e sottoscrivere la tua richiesta di finanziamento. Come per la dilazione di pagamento, potrai ricevere assistenza per l'ordine solo dal negozio, e modificare il metodo di pagamento compilando il modulo linkato sopra. Come funziona per gli esercenti Sei un esercente e sei interessato a proporre le soluzioni di HeyLight? Sappi che HeyLight approva istantaneamente le richieste dei vostri clienti e si assume tutti i rischi di credito e di frode. Riceverai l'intero importo in anticipo, con una liquidazione settimanale versata direttamente sul conto bancario: HeyLight raccoglierà automaticamente i pagamenti futuri sulla carta dei clienti. Se sei interessato a iscriverti, puoi andare su questo sito e selezionare la soluzione a cui si è interessati, poi cliccare su Avanti, inserire la partita IVA e seguire le istruzioni a schermo. Una volta configurata, HeyLight consente di promuovere piani di pagamento senza interessi sul tuo sito e in negozio, con la possibilità di visualizzare il prezzo del prodotto in valore totale e prezzo al mese. Come abbiamo visto, in negozio l'assistente alle vendite potrà creare un piano di pagamento da un tablet, un cellulare o un computer e HeyLight invierà un link di pagamento via SMS ai clienti, consentendo loro di completare il checkout dal proprio cellulare. Per gli acquisti online, i clienti devono semplicemente selezionare HeyLight come opzione di pagamento al momento del checkout e verranno quindi reindirizzati alla cassa di HeyLight. Sicurezza HeyLight protegge i dati della carta elaborandoli in modo sicuro con il proprio fornitore di servizi di pagamento. I dati delle transazioni e dei pagamenti sono gestiti direttamente tramite crittografia e secondo i protocolli di sicurezza delle norme globali Payment Card Industry Data Security Standards (Heidi Pay Ltd è un fornitore di servizi conforme al PCI DSS di livello 2) definite dalle principali reti di carte di credito come Visa e Mastercard. Per quanto riguarda le frodi, HeyLight è integrato in soluzioni per la verifica dell'identità e l'antifrode utilizzate da oltre 6000 istituzioni finanziarie e dai principali commercianti di eCommerce del mondo. I sistemi di verifica dell'identità e di monitoraggio delle frodi operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ridurre il rischio di attività fraudolente. Se un cliente sospetta un'attività fraudolenta sul conto, si può contattare il servizio a questo indirizzo email: support@heidipay.com.

Quali carte accetta HeyLight

HeyLight accetta le carte di credito o di debito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, oltre al conto corrente. Al momento non sono accettate le carte prepagate, ma il servizio dichiara che saranno disponibili altri metodi di pagamento a breve

Dove si può utilizzare HeyLight

Si possono fare acquisti con HeyLight su qualsiasi negozio, online o fisico, che faccia parte della rete di partner. Al momento sono attivi in Italia oltre 1.000 negozi online e oltre 26.000 punti di vendita fisici, con una crescita mensile di oltre 1.000 negozi al mese. HeyLight è stato appena annunciato, ed è in continua crescita. Sul sito c'è in fondo alla pagina uno store locator per poter vedere subito i negozi vicino a te. Cliccandoci sopra arriverai alla pagina dedicata: inserisci il nome della località e clicca su Avanti: verrà mostrata una mappa con indicati gli esercenti che supportano il metodo di pagamento.

Come iscriversi a HeyLight e cosa serve

Con HeyLight non è necessario registrarti al servizio: una volta effettuato un pagamento verrà creato automaticamente un account e riceverai il nome utente e la password via email.

Come accedere all'account HeyLight

Se vuoi accedere al tuo account dopo aver effettuato un acquisto e monitorare i pagamenti o altro, ti basta cliccare su log in sul sito di HeyLight e fare il login con le credenziali che hai ricevuto via email. Se hai dimenticato la password, clicca su password dimenticata e ti verrà inviato un link per cambiare la password. Al momento questa sezione del sito non sembra ancora attiva.