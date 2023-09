Come impostare le notifiche sulle offerte Amazon

Come già sappiamo, ad ottobre si terrà la Festa delle Offerte Prime su Amazon Italia, precisamente il 10 e l'11 ottobre 2023. Questa due-giorni strizza ovviamente l'occhio al Prime Day e fornirà la prima, grossa opportunità per risparmiare sullo shopping natalizio e non solo. Il colosso ha promesso i prezzi più bassi per una marea di prodotti dei marchi più noti, tra i quali fanno capolino Ecovacs, Xiaomi, Delonghi, Huawei, Moulinex, LG e molto altro, facendo già pensare ad un marasma di sconti nel quale è difficile districarsi. Noi faremo sempre la nostra parte segnalando solo i migliori affari, ma questa volta Amazon vi fornisce un ulteriore mezzo per aiutarvi nella ricerca degli sconti ben prima che la promozione vada in porto. Lo strumento al quale ci riferiamo è quello delle notifiche: è possibile infatti impostare le notifiche personalizzate sulle offerte, così da ricevere direttamente gli sconti interessati sul proprio smartphone. Il funzionamento è molto semplice e lo andiamo subito a vedere, ma non prima di avervi segnalato la nostra guida sulle migliori app per monitorare i prezzi Amazon.

Indice

Come impostare le notifiche personalizzate sulle offerte

Per prima cosa, è necessario scaricare l'app di Amazon (dal Play Store o dall'App Store). Dopodiché, bisogna visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime disponibile a questo link tramite l'app.

Scorrendo leggermente verso il basso, noterete la voce "Ricevi avvisi sulle offerte per questi articoli e altri simili". In questa sezione ci sono tutti gli oggetti cercati recentemente da voi su Amazon.

Sotto ognuno dei prodotti cercati di recente da voi su Amazon, sarà disponibile un pulsante "Crea Avviso", il quale, una volta cliccato, entrerà a far parte della lista degli avvisi sulle offerte. Quando inizierà la Festa delle Offerte Prime, riceverete le notifiche push sulle offerte disponibili a cui siete iscritti direttamente sul vostro dispositivo.

Come eliminare le notifiche personalizzate sulle offerte

Per eliminare le notifiche personalizzare sulle offerte, bisogna fare clic su "Crea avvisi sulle offerte", presente poco sotto la lista di prodotti cercati di recente su Amazon.

Dopodiché, scorrete in basso e fate clic su "Gestisci avvisi sulle offerte".

Da qui, come è possibile vedere in basso, potrete non solo visualizzare tutte le notifiche attive, ma eliminarle nel caso non foste più interessati.

Ora che sapete come impostare (ed eliminare) le notifiche personalizzate sugli sconti della Festa delle Offerte Prime, potrete navigare con più semplicità tra i ribassi del catalogo di questa nuova iniziativa Amazon. Buono shopping!