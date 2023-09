Andiamo a vedere come fare, da PC o app per dispositivi mobili, o direttamente dalla console, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come mettere account principale PS5 .

Per questo, a seconda della vostra situazione, potreste voler sapere come impostare e togliere il filtro contenuti PS5 per il controllo genitori .

Il filtro contenuti della PS5 è spesso causa di scontro tra genitori che hanno bisogno di imporre alcuni controlli sull'utilizzo della console e figli che vogliono liberarsi da questi limiti, ma è una funzione necessaria per certe situazioni. Oppure avete attivato questa impostazione per errore e ora non riuscite più a giocare ai vostri titoli preferiti.

Indice

Come togliere il filtro contenuti su PS5

Non riuscite più a giocare a un gioco o a connettervi a Internet? Forse avete attivato per errore il controllo parentale e ora potreste voler sapere come togliere il filtro contenuti da PS5.

La popolarissima console di Sony infatti offre una serie di controlli parentali direttamente nel software per porre dei limiti a eventuali figli.

Questi limiti vanno dal numero di ore che si possono trascorrere giocando a quanto si può spendere per gli acquisti in-game, passando per i controlli legati all'età e per le funzioni legate alle comunicazioni.

Ovviamente, se siete dei minori dovrete rivolgervi all'amministratore della console - quindi a un genitore - per togliere il filtro contenuti, mentre se siete voi l'amministratore e avete attivato per sbaglio il filtro potete procedere senza intoppi. Vediamo come fare, direttamente dalla console o da remoto.

Console

Per sapere come rimuovere il filtro contenuti dovete avviare la vostra PS5 ed effettuare l'accesso con il profilo utente dell'amministratore e non con quello per bambini.

Se richiesto, inserite il codice di sblocco impostato quando avete creato la famiglia (passo necessario per l'impostazione del filtro contenuti) e andate nelle Impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

Qui cliccate su Famiglia e filtro contenuti e poi su Gestione famiglia.

Selezionate l'account per cui volete disattivare le restrizioni e nella schermata successiva potete scegliere la funzione da disattivare premendo il tasto X del controller in modo da disattivarla e impostarla su Consentito (o Non limitare a seconda della voce).

Queste le funzioni del filtro contenuti che potete disattivare:

Modifica il tempo di gioco per oggi

Impostazioni tempo di gioco

Livello limitazione

Soglia di età per giochi e app

Blu-ray Disc e DVD

Uso di PlayStation VR e PlayStation VR2

Navigazione web

Comunicazione e contenuti generati dagli utenti

Filtro basato sull'età per contenuti online

Limite di spesa mensile

Giochi consentiti

Per esempio, se volete sapere come togliere i limiti di età su PS5, dovete semplicemente cliccare su Soglia di età per giochi e app e impostare la voce su Consentito, così come per Filtro basato sull'età per contenuti online.

La PS5 è anche dotata di un filtro contenuti predefinito per utenti che non utilizzano un account PSN. In questo caso, per togliere il filtro contenuti cliccate sul pulsante Impostazioni in alto, poi cliccate su Filtro contenuti / Gestione famiglia e cliccate su Limitazioni del sistema PS5. Inserite il codice di sblocco, che se non avete cambiato è 0000 (il tasto 0 è il quadrato).

Ora cliccate su Controlli parentali per nuovi utenti e su PS5 impostate il livello di età su Consenti. Questo vi permette di togliere il limite di età su PS5. Poi in basso potete impostare le altre voci per togliere il limite di età o altre impostazioni che potrebbero limitarvi, come la navigazione web.

Una volta che tutto è impostato su Consenti o Consentito, non dovreste aver problemi a giocare a qualunque gioco.

PC

Ma non è necessario accedere alla PS5 per poter disattivare il filtro contenuti, in quanto potete farlo anche da remoto su PC, accedendo tramite browser alla pagina della Gestione account.

Per farlo, avviate un browser di vostra scelta e andate alla pagina Gestione account. Effettuate l'accesso con l'account amministratore attraverso il quale avete creato su PSN il gruppo famiglia. Inserite l'email e cliccate su Avanti, poi inserite la password e cliccate nuovamente su Avanti. A questo punto arriverete alla scherma della Gestione account.

A sinistra, cliccate su Gestione famiglia e selezionate l'account per cui volete togliere il filtro contenuti. A questo punto, si aprirà una pagina con una serie di impostazioni legate al filtro contenuti.

Per disattivare quelle attivate di vostro interesse, cliccate su Modifica, che vedrete in corrispondenza di ogni voce, e disattivatele selezionando Consenti (o sulla voce che apparirà a seconda dell'impostazione, per esempio Non limitare) e poi cliccando su Salva e OK.

Ovviamente queste modifiche verranno applicate quando la console si connetterà a Internet, ma se l'utente in questione sta giocando dovrà effettuare il logout e riconnettersi.

App

In alternativa, potete rimuovere il filtro contenuti, per esempio come togliere i limiti di età per la PS5 o altri, da app per dispositivi mobili. L'app gratuita PlayStation App per Android e iOS offre le stesse impostazioni del sito Gestione account e vi consente di impostare il tutto dal vostro smartphone o tablet.

Per usarla, dopo averla installata effettuate l'accesso con il vostro account amministratore PSN e cliccate sull'icona PS in basso al centro. Ora cliccate su Impostazioni e poi su Gestione Famiglia, che potete vedere sotto la voce PlayStation Network.

Qui troverete la voce Filtro contenuti, e sotto le impostazioni che abbiamo appena visto sopra. Per modificare le voci, toccate il pulsante Modifica e consentite quelle che vi interessano, poi toccando Salva e OK.