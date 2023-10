Come cambiare le impostazioni di AirPods

Se hai appena acquistato le nuove cuffie senza fili della Apple, le celebri AirPods, sarai probabilmente entusiasta di cominciare a usarle. Ti renderai presto conto che, come tutti i prodotti della società di Cupertino, si tratta di un prodotto molto intuitivo e molto semplice. Per utilizzarlo al meglio delle sue possibilità, però, potrebbe essere necessario imparare qualche trucchetto al fine di sbloccare la vera potenza di questo straordinario dispositivo di cui forse non riuscirai più a fare a meno. Eccoti una guida completa su come modificare le impostazioni dei tuoi nuovi Airpods, o di un modello che possiedi da tempo ma di cui vuoi approfondire le potenzialità.

Indice

Modificare le impostazioni degli AirPods

Qualsiasi dispositivo Apple (iPhone, iPad o Mac) può accedere alle impostazioni degli AirPods. Ricordati inoltre che gli AirPods possono essere anche configurate con un telefono Android o con altri dispositivi non Apple. In questo caso puoi accedere al dispositivo collegandolo con il Bluetooth. Puoi modificare le impostazioni delle seguenti configurazioni: Doppio tocco

Cambio della posizione del microfono

Rilevamento automatico delle orecchie

Modificare il volume degli effetti sonori

Modificare il comportamento del doppio tocco delle AirPods

Una delle caratteristiche più iconiche delle AirPods è quella del doppio tocco sull'auricolare. Puoi modificare le azioni che vengono eseguite quando compi quest'azione seguendo una procedura molto semplice. Indossa entrambi gli auricolari

Gli auricolari devono essere collegati al dispositivo

Se sei su iPhone o iPad, vai su Impostazioni, tocca il nome degli AirPods vicino alla parte superiore dello schermo. Se sei su MAC, vai sul Menù Apple à Impostazioni di Sistema à Nome degli AirPods.

Seleziona auricolare sinistro o destro, quindi imposta l'azione che desideri venga eseguita ogni volta che fai doppio tocco su uno degli AirPods. Ricordati poi che per quanto riguarda le AirPods 3, un singolo tocco mette in pausa la riproduzione del brano che stai ascoltando, o del podcast. Il doppio tocco permette di passare alla canzone successiva, mentre tre tocchi di seguito riportano al brano precedente. Se hai bisogno di contattare Siri, puoi tenere premuta invece l'asticella per qualche secondo. Da qui in poi potrai richiedere informazioni all'assistente calibrando il microfono in maniera che possa sentire bene la tua voce.

Come modificare le impostazioni del microfono delle AirPods

Per modificare le impostazioni del microfono delle AirPods puoi: Indossare le AirPods e collegarle al dispositivo.

Da iPhone o IPad vai su Impostazioni e scegli il nome del dispositivo.

Su MAC vai su Apple à Impostazioni di Sistema à Il nome dei tuoi AirPods

Seleziona il Microfono e scegli se passare automaticamente da un Pod all'altro: un auricolare può infatti fungere da microfono. Uno per ascoltare, l'altro per parlare. Puoi fare in modo che il microfono sia sempre lo stesso.

Sensore di pressione degli AirPods Pro

Se disponi degli AirPods Pro, devi sapere che essi prevedono tre modalità differenti di controllo del rumore: Cancellazione attiva del rumore

Modalità trasparenza

Controllo non attivo Gli AirPods Pro di seconda generazione permettono anche di attivare una funzione adattiva che si adegua alla situazione ambientale per assisterti al meglio delle tue possibilità. Se premi il sensore sullo stelo dell'AirPod Pro, si passa automaticamente alla cancellazione attiva del rumore – ottimale per quando non vuoi essere disturbato. La modalità trasparenza lascia trapelare suoni dall'esterno: è utile se sei per strada e devi fare attenzione al traffico, e per tante altre cose. Dalle impostazioni del tuo iPhone puoi decidere di modificare il numero di volte in cui devi tappare per rispondere alle chiamate, interrompere le chiamate, attivare o disattivare l'audio all'occorrenza. Inoltre, puoi configurare impostazioni default per gli AirPods, in maniera da essere sempre padrone della fruizione audio.

Disattivazione del rilevamento automatico delle orecchie

Un'altra caratteristica molto interessante delle AirPods è che sono in grado di interrompere automaticamente la riproduzione audio nel momento in cui non le indossi più. Il bello è che, nel momento in cui li indossi di nuovo, la riproduzione parte di nuovo da dove la si era lasciata. Se vuoi modificare questa opzione devi: Indossare gli AirPods e assicurarti che siano connessi al dispositivo.

Da iPhone o iPad vai su Impostazioni, nome degli AirPods e poi seleziona o disattiva l'opzione "Rileva orecchio in automatico".

Da Mac, vai su Apple à Impostazioni di Sistema à Nome degli AirPods. Da qui attiva o disattiva l'opzione a tuo piacere.

Modificare il volume degli effetti sonori

In qualsiasi momento puoi modificare il volume degli effetti sonori riprodotti dai tuoi AirPods non solo da iPhone, iPad e Mac, ma anche da Apple Watch e da Apple TV. In questo modo la compatibilità è massima, senza che tu debba rinunciare a sfruttare questi auricolari con qualsiasi opzione a tua disposizione.