Indiegogo è una piattaforma di crowdfunding che permette a idee e progetti di ogni tipo di trovare sostegno e finanziamenti da una vasta comunità. In questa guida, scopriremo come funziona Indiegogo.

Indice

Cos’è Indiegogo?

Indiegogo, come creare un account

Come creare un account gratuito su Indiegogo, il sito statunitense di crowdfunding: tutte le informazioni richieste (1, ovvero nome, cognome, indirizzo e-mail e password) e il pulsante "Continue with Facebook" (2).

Indiegogo, finanziare un progetto

Potete successivamente utilizzare il campo di ricerca ("Search for campaigns") per individuare una specifica campagna. A sinistra, trovate alcuni filtri , ovvero le categorie e le tempistiche.

Come cercare un progetto su Indiegogo, il sito statunitense di crowdfunding: il campo di ricerca (1, "Search for campaigns") e i filtri disponibili (3, le categorie e le tempistiche del progetto).

Creare un progetto Indiegogo

Indiegogo offre la possibilità a inventori, creativi e imprenditori di presentare le loro idee al pubblico e di raccogliere fondi. Ecco come creare un progetto. Collegatevi al sito web e premete "Start a Campaign" (in alto). Per iniziare a raccogliere fondi, premete "Crowdfunding".