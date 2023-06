Come funzionano i broadcast channel di Instagram

Avete un account Instagram e vi piace condividere con i vostri amici, i vostri familiari e in generale tutti i vostri follower ciò che fate e pensate? Se siete particolarmente attivi sul social network di proprietà di Meta, avrete notato la novità che è stata introdotta dei canali broadcast. Se non avete capito esattamente di cosa si tratta o ancora non l'avevate ancora saputo allora continuate a leggere. Se stavate cercando delle informazioni in merito dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto stiamo per fornirvi dei dettagli in merito. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Nei prossimi paragrafa potrete scoprire di più sui broadcast channel Instagram e capire come funzionano. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Cosa sono i broadcast channel

Siete curiosi di sapere cosa sono i canali broadcast di Instagram? Dunque, si tratta di spazi virtuali del social, in cui gli utenti possono condividere dei contenuti speciali dedicati ai soli follower, una sorta di sezione di approfondimento delle tematiche trattate. Questa nuova funzione è stata testata negli Stati Uniti ed è ora anche disponibile in Italia. Con i canali broadcast i creatori di contenuti e gli influencer hanno così la possibilità di potenziare i rapporti con la rispettiva community di follower con dei contenuti esclusivi. Come riporta Instagram stesso, questa nuova funzione rappresenta uno strumento di messaggistica pubblica. I content creator hanno la possibilità di invitare tutti gli utenti che li seguono a farne parte. Con questa nuova funzione dei canali broadcast la community di follower più mantenersi sempre aggiornata su eventuali novità e sui contenuti del creatore o dell'influencer in questione. La condivisione nel canale può riguardare sia foto che video, ma anche testi o vocali. Il proprietario del canali broadcast può anche lanciare dei sondaggi per coinvolgere ancora di più i propri seguaci. All'interno del canale, i follower non hanno la possibilità di mandare dei messaggi in risposta ai contenuti condivisi. Gli utenti possono solo inviare delle reazioni o esprimere il proprio voto nei sondaggi inviati da chi gestisce il canale. Le funzioni dei canali broadcast aumenteranno in un futuro prossimo. Instagram provvederà a integrare altre novità. Ad esempio, si aspetta che i canali possano avere più di un creator.

Creare un broadcast channel Instagram

Siete curiosi di sapere come funzionano i broadcast channel di Instagram? Per prima cosa, per creare un canale dovrete avviare l'app di Instagram. Se necessario dovrete procedere con il login utilizzando le credenziali che avete scelto in fase di registrazione al social network. A questo punto fare clic sull'icona in alto a destra, quella dei messaggi privati. Una volta qui dovrete fare tap sull'icona in alto a destra con il foglio e la matita. Qui dovreste trovare la voce Crea un canale broadcast nel menù e poi selezionare il tasto Inizia. Se non trovate l'opzione per creare il canale dovrete attendere il prossimo aggiornamento dell'applicazione del social network, ancora non tutti gli account hanno questa opzione disponibile. Se potete visualizzarla e avete seguito le istruzioni fino a questo momento, allora procediamo. È arrivato il momento di dare un nome al vostro canale broadcast e se impostate la levetta su ON potrete mostrare il canale sul vostro profilo Instagram. Se lo fate, questo comparirà nella sezione della biografia e sarà visibile a tutti gli utenti. Appena fatto confermate la vostra scelta con un clic sulla voce Crea canale broadcast. Per accederci non dovrete fare altro che andare nella sezione dei messaggi privati e fare tap sulla scheda Canali.

Invitare i follower al broadcast channel

Volete sapere come si fa per invitare i vostri follower a iscriversi al vostro canale appena creato? Ve lo spieghiamo subito. Per farlo potrete utilizzare un link di invito. Dove si trova? Per prima cosa dovrete accedere al canale. Dunque, avviate l'app di Instagram con un clic sulla sua icona. Poi premete il tasto in alto a destra con foglio e matita per accedere alla sezione dei messaggi. Qui vedrete anche il vostro broadcast channel. Fare clic sul nome e selezionate l'opzione Link invito. Copiatelo e procedere con l'invio tramite i messaggi di Instagram. Dovrete fare tap sul comando Invia su Instagram oppure premere l'icona della condivisione per inviarlo su altre piattaforme o in altri modi.

Condividere contenuti nel canale broadcast

Una volta mandati gli inviti al vostro canale broadcast di Instagram non dovrete fare altro che iniziare a utilizzarlo. Come dicevamo, qui potrete inviare dei messaggi. In che modo? Accedete al canale che avete creato dalla sezione dei DM del social network. Al suo interno troverete il campo Scrivi un messaggio, in cui digiterete il contenuto e al termine dovrete fare un semplice tap sul pulsante Invia. Non finisce qui, in quanto i messaggi di testo non rappresentano l'unica opzione di condivisione. Potrete anche mandare dei messaggi vocali, inviare dei video o delle foto, ma anche dei sondaggi per permettere ai vostri follower di interagire con voi e i vostri contenuti. Come si fa? All'interno del canale troverete l'icona con il microfono per gli audio, l'icona con un quadro per foto e video, il pulsante con il segno + per i sondaggi e anche per gli adesivi.

Iscriversi a un canale broadcast

Siete curiosi di sapere, invece, come fare per iscrivervi al broadcast channel di un alto utente? In questo caso, per prima cosa dovete sapere che è necessario essere follower di questa persona. Se, dunque, non l'avete già fatto, provvedere a fare clic sul tasto Segui in blu sul profilo dell'utente in questione. Subito dopo controllate la bio, in quanto potrebbe esserci il link al canale di questa persona. Se lo vedete fare clic sul nome e poi fate tap su Iscriviti. In qualunque momento potrete poi abbandonarlo, se i contenuti condivisi non vi piacciono, facendo clic sul canale e premendo Abbandona.