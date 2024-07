Come installare app su iPhone tramite store alternativi, non da App Store

Attenzione, però, perché queste alternative non sono perfette, e alcune presentano dei costi a causa delle pretese di Apple (sì, ha una voce anche per l'installazione di app da marketplace terzi): scopriamo tutti i dettagli.

Con la sua entrata in vigore nel marzo 2024 , è successo un evento storico: l'apertura di iOS ai marketplace di terze parti , ovvero la possibilità di installare app per iPhone al di fuori dell'App Store , almeno in Europa. Sembra un miraggio? Invece è tutto vero: scopriamo come installare app su iPhone senza App Store.

Perché installare app su iPhone senza App Store?

Inoltre nel momento in cui stiamo scrivendo non è ancora stato pubblicato, ma il più importante di tutti questi marketplace, l'Epic Games Store , è dietro l'angolo e promette di cambiare tutto con le sue basse commissioni per gli sviluppatori.

Andiamo a vederli, ricordandoti che con questa novità Apple ha anche aperto agli emulatori , prima vietati, e che ad aprile 2024 l'UE ha annunciato che anche iPadOS è un gatekeeper, quindi quanto vale per iOS da fine 2024 varrà anche per iPad.

Non solo, ma Apple ha voce anche sulle app pubblicabili sui marketplace di terze parti. Ogni app per iPhone deve infatti sottostare a delle regole, chiamate App Review Guidelines , e con l'introduzione dei marketplace di terze parti, Apple ha implementato le Notarization Review Guidelines , ovvero le regole che consentono di ricevere una sorta di approvazione chiamata notarization . Queste ultime regole sono meno stringenti delle prime, ma nondimeno sono delle imposizioni piuttosto stringenti.

Attenzione, però, perché questa apertura non è stata indo l ore . Apple ha imposto una serie di regole , tra cui la Core Technology Fee , che implica, tra le altre cose, una tariffa di 0,50 euro per gli sviluppatori per ogni prima installazione annuale dopo il primo milione di installazioni.

Come dicevamo nell'introduzione, nel 2022 è stata definita la proposta finale del DMA, poi approvata ed entrata in vigore a marzo 2024. Ma cosa comporta il DMA? In pratica questo pacchetto legislativo ha definito una serie di regole che entità, chiamate gatekeeper, devono rispettare.

Come installare app su iPhone non da App Store

Il primo metodo che ti proponiamo per installare app su iPhone non da App Store è AltStore, un marketplace alternativo che consente di installare app su iPhone tramite file IPA sfruttando la possibilità per gli sviluppatori di installare app non pubblicate per testarle.

Ovviamente questo implica che è necessario un account Apple developer, ma non dovrete fare niente ed è gratuito.

Inoltre si è limitati all'installazione di sole tre app.

Il progetto, open source, ha però altre necessità. Per poterlo usare è richiesta infatti l'installazione di un'app complementare sul computer, AltServer, che serve per installare e aggiornare le app. Questo perché le app installate su iPhone in questo modo non possono essere utilizzate per più di una settimana, quindi è necessario aggiornare regolarmente il certificato con AltServer per continuare a usarle.

Il tutto avviene in modo automatico tra AltStore, l'app store installata sull'iPhone, e AltServer sul computer, ma è necessario che le due app comunichino attraverso la stessa rete Wi-Fi. Inoltre AltServer necessita di un account Apple per poter comunicare con AltStore. Puoi usare il tuo o crearne uno apposito.

Per installare un'app con AltStore quindi installa prima AltStore sul tuo computer, Mac o Windows, scaricando l'app dal sito ufficiale a seconda del tuo sistema operativo.

Una volta installata l'app, avviala e noterai che questa rimarrà in esecuzione in background, requisito fondamentale per poter aggiornare automaticamente il certificato delle app che installi.

Su Windows è necessario installare l'app Dispositivi Apple.

A questo punto connetti l'iPhone al computer tramite cavo o, sul Mac, anche tramite Wi-Fi se hai attivato la funzione apposita nel Finder o su iTunes (macOS 10.14 e precedenti), e clicca sull'icona AltServer nella barra dei menu (Mac) o delle applicazioni (Windows).

Adesso clicca su Installa AltStore e inserisci l'ID Apple e la password (del vostro account o uno creato appositamente, se vuoi). Segui i passaggi a schermo (sul Mac devi installare una plugin per Mail e in caso di errore devi chiudere e riaprire Mail sul Mac).

A installazione avvenuta, scollega l'iPhone dal computer e attiva la modalità sviluppatore. Per farlo, vai nelle Impostazioni, tocca Generali e poi Profili e gestione dispositivo (o VPN e Gestione dispositivo).