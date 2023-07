Come installare e usare Threads su iOS in Italia

Il nuovo social network di Meta, Threads, è ufficialmente arrivato. L'anti-Twitter è stato un successo incredibile: oltre 30 milioni di utenti in 24 ore. Al momento però Threads, an Instagram app (questo il nome completo) non è ancora disponibile in Europa. Nell'attesa dell'arrivo ufficiale nel nostro paese in tanti hanno cercato un modo per installare comunque l'app e iniziare a utilizzarlo.

Vi abbiamo già raccontato di come installare Threads su Android. Oggi vi raccontiamo come installare Threads su iPhone (ovvero iOS). La procedura è molto semplice e in sostanza prevede di installare la versione beta dell'app, che è disponibile in tutto il mondo e non solo dove la versione stabile è stata rilasciata nell'app store. È una procedura che si fa tramite un'app Apple e quindi totalmente sicura.

Come installare Threads su iPhone