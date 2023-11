Intelligenza artificiale: le app per lo smartphone

Nonostante la consapevolezza a volte sfugga, quotidiane decine di funzioni sono svolte autonomamente dalle tecnologie di intelligenza artificiale . Pensiamo, ad esempio, ai sistemi di sicurezza in grado di assistere le persone in situazioni di emergenza, come nei parcheggi o negli ascensori di sicurezza avanzati, fino all'automazione dei processi produttivi nelle aziende. Queste tecnologie sono destinate a diventare componenti essenziali delle smart cities, le città del futuro sempre più automatizzate. Con un rapido accesso alla pagina ufficiale di ChatGPT attraverso un comune browser, è possibile constatare le potenzialità crescenti di queste tecnologie, le quali assumono un ruolo sempre più rilevante nell'evoluzione delle smart cities.

AI Dungeon

AI Dungeon offre anche una versione Premium con abbonamenti che variano da 9,99 euro al mese (circa 9 euro) a 29,99 euro (circa 28 euro). Questi abbonamenti offrono l'accesso a modelli di intelligenza artificiale più avanzati, una maggiore velocità del flusso di gioco e crediti utilizzabili per generare immagini relative al mondo di gioco esplorato. Le due opzioni di abbonamento più elevate consentono anche l'accesso a Voyage, un sistema di gioco che sfrutta diverse reti di intelligenza artificiale interconnesse. L'app è disponibile su iOS e Android. Nel corso dell'avventura, gli utenti possono inserire nel campo dedicato le azioni desiderate, e l'app genererà la trama, adattandola in base alle azioni dell'utente o alle scelte del gruppo, se si gioca con amici.

L'app AI Dungeon si configura come un gioco di avventura testuale alimentato dall'intelligenza artificiale, capace di creare storie con possibilità praticamente infinite. Fondamentalmente assume la forma di un gioco di ruolo personalizzato, dove l'app funge da master generando la storia che i giocatori affrontano, e questa si modifica in base alle loro scelte. L'avventura può essere vissuta in solitudine o in compagnia di amici. Per progredire nella storia, è necessario digitare su schermo le azioni pianificate. Un aspetto interessante è la possibilità di selezionare sia il personaggio da interpretare siail tipo di mondo in cui si svolgerà l'avventura, come ad esempio: fantasy, apocalittico, cyberpunk, misterioso . In alternativa, si può optare tra i mondi creati da altri utenti. L'app consente il gioco gratuito senza registrazione, ma le funzionalità saranno limitate al solo dispositivo in uso.

Dream by Wombo

In alternativa è possibile ripetere la procedura e inserire un'immagine preesistente da modificare. Ad esempio, inserendo le parole chiave "città" (city), "nebbia" (fog), e "notte" (night), scegliendo uno stile, si osserva il risultato ottenuto. La versione a pagamento dell'app è disponibile al costo di 12,49 euro al mese o 112 euro all'anno, garantendo l'accesso a tutti gli stili e la generazione di quattro risultati distinti per ogni elaborazione.

A differenza di altre app a pagamento simili, Dream by Wombo offre risultati notevoli anche nella sua versione gratuita, seppur con alcune limitazioni sugli stili disponibili. Il funzionamento dell'app è intuitivo: dopo l'installazione e l'assegnazione dei permessi necessari, gli utenti possono esplorare le opere d'arte create da altri utenti dell'applicazione. Per iniziare il processo creativo, basta toccare il pulsante + per creare una nuova opera. Nella casella superiore, si inseriscono alcune parole chiave, si seleziona uno stile tra quelli disponibili, e l'app genererà l'immagine corrispondente.

L'evoluzione delle immagini generate dall'intelligenza artificiale è un tema di crescente interesse. Nel panorama delle applicazioni per smartphone, l'utilizzo per la creazione di opere d'arte è in costante espansione. Dream by Wombo si afferma come una delle migliori.

Microsoft Bing

In pratica è in grado di eseguire ricerche di dati e generare un risultato, producendo discorsi coerenti o testi dettagliati. Al primo avvio dell'app, agli utenti verrà richiesto di selezionare uno stile di conversazione, ad esempio, Creativo se si desidera che Bing componga un testo su un argomento specifico o racconti una storia, o Preciso se si cercano risposte più rigorose. Per esigenze più generiche, lo stile Equilibrato è raccomandato, in grado di soddisfare la maggior parte delle richieste. L'app è gratuita e disponibile su iOS e Android, richiedendo un account gratuito Microsoft per accedere alle sue funzionalità avanzate.

Tra le migliori applicazioni per esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella routine quotidiana spicca Bing: Chatta con IA & GPT-4 . Questa nuova app del rinomato motore di ricerca sviluppato da Microsoft è accessibile su dispositivi iOS e Android. Differenziandosi dagli assistenti digitali convenzionali come Siri, Alexa o l'Assistente Google, Bing consente non solo la conduzione di ricerche ma anche di impegnarsi in conversazioni interattive basate sull' intelligenza artificiale derivante da ChatGPT-4 . Oltre a rispondere alle domande degli utenti, il servizio dimostra la sua versatilità nella generazione di testi e nell'offrire consigli su molteplici argomenti. Gli utenti possono richiedere informazioni attraverso inserimento di testo o comandi vocali, e Bing risponderà sia verbalmente, con una voce perfettamente sintetizzata, sia tramite testo scritto.

Mubert

Per gli appassionati di musica interessati a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa nel contesto sonoro, Mubert è un'opzione avanzata. Questa app sfrutta la tecnologia IA per la creazione di brani musicali originali, apprendendo e affinando le proprie capacità attraverso l'analisi di un vasto database contenente dati di varie tipologie musicali.

Mubert è in grado di generare diversi generi musicali, offrendo flussi sonori adatti per il relax, la concentrazione, l'attività fisica e lo yoga. Per gli appassionati di social network, è degno di nota che la musica generata dall'algoritmo può essere utilizzata per la creazione di contenuti personali. L'app è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android che iOS, ma per sfruttarla appieno con tutte le funzionalità attive è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro o annuale di 32,99 euro.

Mubert supporta l'inglese come lingua principale, ma la sua interfaccia intuitiva facilita l'utilizzo. Dalla schermata principale, gli utenti possono esprimere preferenze musicali attraverso l'uso di icone a forma di cuore, indicando apprezzamento o disapprovazione. Altre funzioni consentono la ripetizione o la ricomposizione delle sequenze musicali, con la possibilità di condividerle o salvarle in memoria. L'icona in alto a destra consente la selezione di temi, alcuni dei quali (segnalati dalla corona) sono accessibili solo mediante abbonamento.