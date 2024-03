Internet non disponibile: cause e possibili soluzioni

Una guida utile per saper cosa fare quando la connessione al Wi-Fi o alla rete mobile non funziona

È capitato a tutti. State lavorando a un progetto, magari usando un programma online, e all'improvviso appare l'avviso Internet non disponibile. Oppure state guardando la vostra serie preferita e sul più bello è tutto bloccato. Che fare? In un mondo sempre più connesso, la mancanza di accesso a Internet può essere estremamente frustrante. Quando ci si trova di fronte a un problema di connettività, è importante mantenere la calma e procedere per gradi. Certo, potete anche provare soluzioni a caso finché non tornate online, ma potreste rischiare di perdere più tempo. Andiamo a vedere cosa fare se Internet non è disponibile, perché prima di tutto è necessario comprendere le cause. Tre possono essere i motivi principali che hanno portato a questa situazione. Il primo è il nostro dispositivo, che sia un programma, un'impostazione di sistema o un bug che impedisce il collegamento. Il secondo, nel caso di problemi con il collegamento Wi-Fi, è il router di casa o dell'ufficio. Il terzo, in caso nessuno dei due sia colpevole, è l'operatore, che sia di rete fissa o cellulare. Il più delle volte non è necessario passare in rassegna tutti i passaggi che andremo a vedere. Questo perché potrebbe essere un "down" momentaneo della linea, ma non è sempre così. Scopriamo cause e soluzioni, da PC o telefono, che siate connessi via Wi-Fi, Ethernet o con la rete mobile.

Internet non disponibile: le possibili cause

Se non possiamo collegarci a Internet ci possono essere tre possibili cause. Può essere l'operatore. Magari stanno facendo dei lavori sulla rete, oppure c'è un guasto momentaneo. In questo caso, non potete farci niente, ma ci sono modi per scoprirlo. Oppure può essere il router a non riuscire a connettersi, e in quel caso noi vedremmo il segnale del Wi-Fi apparire normalmente. Infine, il problema può essere nel dispositivo, computer o telefono, che per qualche motivo non si connette. Ecco tutte le più comuni cause che possono causare internet non disponibile. (Ciò non esclude che possano essercene anche altre meno comuni.) L'operatore è in "down" . il problema potrebbe essere del vostro operatore , che al momento non è in grado di erogare il servizio. In caso di un disservizio generalizzato, che interessi buona parte dell'Italia, ne parliamo anche su SmartWorld.

. il problema potrebbe essere del vostro , che al momento non è in grado di erogare il servizio. In caso di un disservizio generalizzato, che interessi buona parte dell'Italia, ne parliamo anche su SmartWorld. Il problema è la rete . Controllate il segnale del Wi-Fi o della rete cellulare . Per controllare che ci sia segnale Wi-Fi, dovete verificare che ci sia l'icona a forma di "ventaglio" con le tre linee piene. Nei telefoni è in alto a destra , così come nel Mac. Nei PC Windows è in basso a destra. Se il computer è connesso tramite cavo Ethernet , controllate che sia collegato correttamente.

. Controllate il segnale del o della . Per controllare che ci sia segnale Wi-Fi, dovete verificare che ci sia l'icona a forma di con le tre linee piene. Nei telefoni è in , così come nel Mac. Nei PC Windows è in basso a destra. Se il computer è connesso tramite , controllate che sia collegato correttamente. Le luci del router sono spente . Se le luci del router sono spente, magari c'è un black out elettrico, o il vostro salvavita è saltato. Voi magari non ve ne siete accorti perché è giorno e state usando un portatile, ma il router non si potrà connettere a Internet.

. Se le luci del sono spente, magari c'è un black out elettrico, o il vostro salvavita è saltato. Voi magari non ve ne siete accorti perché è giorno e state usando un ma il router non si potrà a Internet. Il router non si connette . A volte è il router ad avere problemi di comunicazione. Possono essere problemi temporanei o di assegnazione dell'indirizzo IP. La cosa più semplice è riavviarlo. Potete riconoscere questo problema perché avete il segnale del Wi-Fi sul telefono o PC ma non potete connettervi.

. A volte è il router ad avere problemi di comunicazione. Possono essere problemi temporanei o di assegnazione dell'indirizzo IP. La cosa più semplice è Potete riconoscere questo problema perché avete il segnale del Wi-Fi sul telefono o PC ma non potete connettervi. Il problema è un sito o l'app che usate . Se stavate navigando su un sito, aprite un altro sito o usate un altro browser . In alcuni casi è un sito ad avere problemi, o sono le impostazioni del browser che lo hanno disconnesso da Internet. Se stavate usando un'app, apritene un'altra, per esempio un browser.

. Se stavate navigando su un sito, o usate . In alcuni casi è un sito ad avere problemi, o sono le impostazioni del browser che lo hanno disconnesso da Internet. Se stavate usando un'app, apritene un'altra, per esempio un browser. Il problema è il dispositivo stesso, che non si connette a Internet. A volte sono le impostazioni del dispositivo a creare problemi, un'app, oppure un aggiornamento. Una situazione molto comune è vedere in Windows la scritta Internet non disponibile, protetta. Andremo a vedere come affrontare anche questo aspetto

Cosa fare se internet non è disponibile via Wi-Fi

Se le soluzioni di cui sopra non hanno avuto riscontro positivo, è il caso di andare a fondo. Vediamo alcune cause e possibili soluzioni, partendo dall'operatore e poi arrivando al router e al vostro dispositivo. 1. Controllate l'operatore

Controllate che i cavi siano connessi. Controllate per prima cosa che i cavi siano inseriti correttamente, eventualmente anche il cavo Ethernet. E che ovviamente il router sia acceso. Riavviate il router. Se vedete sul vostro PC o telefono il segnale Wi-Fi ma non potete connettervi a Internet, per prima cosa riavviate il router. Per farlo, scollegatelo dalla corrente elettrica staccando la spina. Mantenetelo scollegato per almeno 10-15 secondi, poi ricollegatelo. È importante mantenerlo scollegato per un certo tempo perché in genere i router hanno un condensatore. Questo immagazzina un po' di energia per non far spegnere il router durante un black out temporaneo. Se lo ricollegate subito non si riavvierà. Controllate le luci. Verificate che le luci sul router siano tutte accese. Se per esempio non è accesa la luce WAN o Internet, o è rossa invece di verde, il router non si connette a Internet. Provate a riavviarlo come spiegato poche righe sopra. Controllate di avere un indirizzo IP assegnato

In alternativa, se il router non è connesso a Internet potrebbe essere un problema di assegnazione dell'indirizzo IP. Per verificare che non sia questo il caso, dovete andare nel pannello delle impostazioni del router. Potreste avere un'app, ma in genere ci si può arrivare da browser all'indirizzo http://192.168.1.1, anche se non è detto. Adesso andate nel pannello di controllo del router e selezionate una voce chiamata Connessione, oppure Stato della rete. Adesso dovreste vedere l'indirizzo IP assegnato al router. Se vedete la scritta Nessuno o Disabilitato, cliccate su Ottieni indirizzo IP o su Aggiorna. Dovreste vederlo apparire, ma in caso contrario dovrete chiamare l'assistenza del vostro operatore di servizi Internet. Controllate i filtri MAC Un indirizzo MAC è una stringa di dodici caratteri che serve a identificare in modo univoco un dispositivo dotato di connettività. Un motivo per cui potreste essere connessi al Wi-Fi ma non avere accesso a Internet è se il router ha impostato il filtro degli indirizzi MAC. Questo funziona bloccando i dispositivi dalla connessione al router a meno che non abbiano un indirizzo MAC specifico. In caso sia attivo, il dispositivo potrebbe mostrare che il Wi-Fi è connesso, ma qualsiasi collegamento a Internet è bloccato. Per controllare, andate nel pannello di configurazione del router. Poi cliccate sulla sezione dei filtri MAC e controllate se ci sia un filtro attivo per il vostro dispositivo. In caso, disattivatelo. Trovare il vostro indirizzo MAC è molto semplice. Da Windows cliccate sull'icona del Wi-Fi in basso a destra, poi cliccate sulla "i" di fianco alla rete collegata. Ora scorrete in basso e trovate l'indirizzo MAC in fondo, sotto Indirizzo fisico.

Da Mac, cliccate sull'icona del Wi-Fi in alto a destra, poi selezionate Impostazioni Wi-Fi. Cliccate su Dettagli di fianco alla rete connessa e a sinistra cliccate su Hardware. A destra vedrete l'indirizzo MAC. 3. Controllate le impostazioni del dispositivo Se gli espedienti appena elencati non hanno funzionato, è ora di passare al dispositivo, telefono o PC che sia. Provate con un altro sito o app In alcuni casi, può essere il vostro dispositivo ad avere problemi. Per prima cosa, assicuratevi che non sia il sito o l'app, come il browser, a non funzionare, cambiando sito / app. Se state usando una VPN, provate a disattivarla e poi a riavviare il dispositivo. Riavviate il dispositivo Se questo non funziona, riavviate il dispositivo. È una procedura semplice ma sempre efficace, soprattutto dopo un aggiornamento o la disinstallazione di un programma. Controllate di essere connessi alla rete giusta Un altro motivo può essere che non siete collegati alla rete Wi-Fi corretta. Per controllare, cliccate sull'icona Wi-Fi del vostro dispositivo. Su Windows è in basso a destra, su Mac in alto a destra. Su Windows ora cliccate sul'icona ">" a destra del simbolo del Wi-Fi e selezionate la rete giusta, cliccando poi su Connetti. Da Mac selezionate la vostra rete Wi-Fi. Se usate un Wi-Fi extender e siete connessi alla rete di quest'ultimo (lo riconoscerete in genere perché vedrete il nome della rete seguita da -EXT), collegatevi alla rete principale. Cambiate DNS In alcuni casi potrebbe essere impossibile navigare perché il DNS non risponde. Se non riuscite a collegarvi a Internet, provate a cambiarlo seguendo la nostra guida dedicata. "Internet non disponibile protetta": come risolvere A volte sul vostro PC Windows potrebbe comparire il messaggio Internet non disponibile protetta. In questo caso non potrete navigare in Internet anche se siete connessi alla rete Wi-Fi (come indicato dalla parola "protetta"). Il problema però è che non potete connettervi a Internet. Abbiamo già affrontato alcuni delle possibili cause e soluzioni. Per prima cosa, riavviate il router. Se questo non dovesse risolvere, controllate che al router sia stato assegnato un indirizzo IP. Se non questo non ha risolto il problema, premete i tasti Windows +I, poi cliccate su Sistema a sinistra. Adesso al centro cliccate su Risoluzione dei problemi e sotto cliccate su Altri strumenti di risoluzione dei problemi. Ora a destra di Rete e Internet cliccate su Esegui. Windows individuerà e risolverà eventuali problemi.

Non avete ancora risolto? Controllate a questo punto la configurazione dell'indirizzo IP del PC. Per farlo, premete i tasti Windows + R e digitate il comando, per poi premere Invio: ncpa.cpl Ora cliccate due volte sulla rete Wi-Fi e cliccate in basso su Proprietà. Ora selezionate la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e cliccate su Proprietà. Infine, cliccate su Ottieni automaticamente un indirizzo IP e su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente.

Se non riuscite ancora a navigare in Internet, potete reimpostare il protocollo Winsock e azzerare la cache DNS. Per farlo, premete il tasto Windows e scrivete cmd, poi cliccate su Esegui come amministratore. Ora quando si apre la finestra dei comandi inserite i seguenti comandi in ordine, premendo Invio a ogni riga: netsh winsock reset netsh int ip reset ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns Controllate le impostazioni del Mac Se invece non riuscite a connettervi a Internet da Mac, potete usare lo strumento di diagnostica di macOS. Per farlo, chiudete tutte le finestre aperte, poi provate a disconnettervi dalla rete e riconnettervi. Per farlo, cliccate in alto a destra sull'icona del Wi-Fi e cliccate su Impostazioni Wi-Fi. Ora cliccate su Dettagli a destra della rete a cui siete connessi e selezionate Dissocia questa rete. Adesso cliccate in alto a destra sull'icona del Wi-Fi e selezionate il nome della vostra rete, per poi connettervi. Se non vi connettete ancora a Internet, tenete premuto il tasto option sulla tastiera. Poi cliccate sull'icona del Wi-Fi in alto a destra sullo schermo.

Selezionate Apri diagnosi wireless e cliccate sul pulsante Continua. Ora verrà avviata la diagnosi e vi verrà detto se c'è qualcosa che non va. Se non sono stati riscontrati problemi, potete avviare un monitoraggio della rete. Mettendo il segno di spunta accanto alla voce relativa e vi verrà fornito un rapporto sullo stato della connessione. Ricollegatevi alla rete da Android

Se non riuscite a connettervi a Internet tramite Wi-Fi dal vostro telefono Android, andate nelle Impostazioni. Ora selezionate Rete e Internet e toccate Wi-Fi. Toccate il nome della vostra rete Wi-Fi sotto Internet, poi toccate l'icona a forma di ingranaggio. Qui selezionate Elimina. Adesso riconnettetevi alla rete. In alternativa, se non riuscite a navigare in Internet ma siete connessi, potete cambiare il server DNS. Ricollegatevi alla rete da iPhone / iPad

Allo stesso modo, se non riuscite a connettervi a Internet da iPhone o iPad, andate nelle Impostazioni. Qui toccate Wi-Fi e poi il nome della rete a cui siete connessi. Nella schermata successiva, toccate in alto la voce Dissocia questa rete. Adesso siete disconnessi, poi riconnettetevi al Wi-Fi. Come su Android, potete risolvere il problema della navigazione in Internet cambiando il server DNS.

Cosa fare se internet non è disponibile su rete cellulare

Se non riuscite a connettervi a Internet usando la rete cellulare, potete provare a controllare di avere la rete dati attiva o effettuare altre operazioni. Controllate che la rete dati sia attiva Su Android, per controllare che la rete dati sia attiva andate nelle Impostazioni del telefono. Poi toccate Rete e Internet e selezionate Internet. Adesso toccate la rete cellulare e assicuratevi che Dati mobili in basso sia attivo. Ora toccate Tipo di rete preferito e assicuratevi che sia su 4G o 5G. Poi scorrete in basso e selezionate Nomi punti di accesso. Configurate gli APN come suggerito dal vostro operatore.

Su iPhone, andate nelle Impostazioni e toccate Rete cellulare. Assicuratevi che l'interruttore in alto di fianco a Dati cellulare sia attivo. Per verificare che la rete sia configurata correttamente, toccate Rete dati cellulare e impostate gli APN come suggerito dall'operatore. Ripristinate le impostazioni di rete Se non doveste risolvere, potete ripristinare le impostazioni di rete, tenendo presente che dopo dovrete connettervi di nuovo. Sia per quanto riguarda la rete cellulare, che il Wi-Fi che i dispositivi Bluetooth. Su Android, andate nelle Impostazioni, poi scorrete in basso e toccate Sistema. Toccate Opzioni di ripristino e selezionate Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth.

Su iPhone, andate nelle Impostazioni, poi toccate Generali e selezionate Ripristina. Adesso selezionate Ripristina impostazioni di rete.

Cosa fare se Internet non è disponibile da hotspot

Se state usando un telefono come hotspot, potreste avere problemi a connettervi a Internet. In questo caso, dovete assicurarvi che il vostro piano consenta l'utilizzo del tethering Internet. Per attivare l'hotspot sul telefono, da Android andate nelle Impostazioni e toccate Rete e Internet. Poi toccate Hotspot Wi-Fi e nella pagina seguente assicuratevi che l'interruttore di fianco a Usa hotspot Wi-Fi sia attivo. Qui trovate anche il nome della rete e la password, sotto Password hotspot (per vederla dovete toccarla). Su iPhone, andate nelle Impostazioni, poi toccate Hotspot personale. Attivate l'interruttore di fianco a Consenti agli altri di accedere. Qui trovate anche la password, di fianco a Password Wi-Fi. Se invece volete sapere come connettervi a un hotspot, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Altre soluzioni per internet non disponibile

