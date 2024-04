Come inviare SMS dal PC gratis, col proprio numero o da anonimo

Mandare SMS dal telefono non è sempre possibile o comodo, soprattutto quando si lavora: vediamo come farlo dal PC, gratuitamente, con il vostro numero o anche in anonimo

Non sarebbe bello poter leggere i messaggi di testo, e magari rispondere, direttamente dal computer? Magari state lavorando in ufficio o siete in riunione: comunque non potete tirare fuori il telefono. Ma perché rinunciare a essere in contatto con amici e parenti? Per fortuna, ci sono diverse soluzioni a vostra disposizione. Vediamo quindi come inviare SMS dal PC, sia gratuitamente con il proprio numero che in anonimo, magari senza registrazione. Pur essendo un modo sempre meno usato per comunicare, gli SMS sono ancora molto popolari. Ma non siete obbligati a dover usare il telefono per inviarli o per riceverli. Ci sono infatti diverse app che vi consentono di utilizzare il PC, Windows o Mac che sia, per scambiarli. E in caso non possiate o vogliate usare il vostro numero, comodi servizi Internet. Andiamo a scoprirli tutti, ricordandovi prima la nostra guida per inviare SMS da internet (non per forza da PC).

Indice

Come inviare SMS dal PC con il proprio numero

Se volete inviare SMS dal PC gratis usando il vostro numero, avete diverse opzioni a vostra disposizione, a seconda che siate utenti Mac o Windows. Ecco come fare. Come inviare SMS da Windows Volete sapere come inviare SMS da PC Windows con il proprio numero? Ecco le soluzioni più popolari a vostra disposizione. Collegamento al telefono (Android e iPhone)

Collegamento al telefono è un'app integrata in Windows che vi consente di connettere un telefono a un PC Windows. Tramite l'app gratuita Collegamento a Windows per Android e iPhone potete inviare SMS in maniera estremamente semplice. Per usarla, installate Collegamento a Windows sul vostro telefono e avviatela, poi selezionate Collega il telefono e il PC. Passate sul PC e premete il tasto Windows. Scrivete Collegamento al telefono e cliccateci sopra. Ora scegliete se volete collegare un telefono Android o iPhone e inquadrate il codice QR con il telefono. Passate sul telefono consentite tutte le autorizzazioni richieste, oltre l'accesso ai contatti. Completata la procedura, andate sul PC e cliccate in alto a sinistra sulla scheda Messaggi. Cliccate sull'icona Nuovo messaggio (quella con un quadrato e una matita in diagonale) e a destra inserite il nome di un contatto. Sotto scrivete un messaggio e poi inviatelo. A sinistra appariranno anche tutti i contatti con cui avete scambiato messaggi, e cliccandoci sopra potete leggere gli SMS ricevuti. Google Messaggi (Android)

Google Messaggi è il servizio di Google per inviare messaggi, ma non dispone di un'app per computer quanto di un sito Web. Lo strumento, compatibile solo con Android, è gratuito e semplice da usare. Vediamo come funziona Messaggi per il Web. Andate a questo indirizzo: apparirà un codice QR. Successivamente, aprite l'app Messaggi sul telefono Android e toccate l'icona del vostro profilo in alto a sinistra. Selezionate Accoppiamento dispositivo e toccate Scanner codice QR. Inquadrate il codice QR sul monitor del computer e in un attimo verranno sincronizzati tutti i vostri messaggi. Se volete, cliccate in alto Sì, grazie per ricordare il dispositivo e potrete scrivere un SMS. Per farlo, selezionate una chat preesistente o cliccate su Avvia chat. A destra inserite il nome di un contatto o un numero di telefono, poi in basso inserite il messaggio e inviatelo. Pushbullet (Android)

Pushbullet è un'app gratuita per Windows (disponibile anche come estensione per Chrome e Firefox). Lo strumento consente di inviare SMS velocemente e gratis, ma solo se avete un telefono Android. Per usarla, andate a questo indirizzo e scaricate l'app (o l'estensione) per il PC, per poi installarla. Oppure andate sul sito per usare la versione Web. Poi scaricate l'app per Android da qui. Da sito, cliccate su Sign in ed effettuate l'accesso con il vostro account Google o Facebook. Da app o estensione, avviatele ed effettuate l'accesso, e lo stesso per l'app per Android. Adesso per inviare un SMS dal computer cliccate a sinistra su SMS e selezionate un contatto per inviare un SMS. Come inviare SMS da Mac Vediamo adesso come inviare un SMS gratuitamente da Mac con il proprio numero, sia che si abbia un iPhone o un Android. iMessage (iPhone)

Se volete inviare un SMS dal Mac, potete invece utilizzare Messaggi, ma dovete avere un iPhone. L'iPhone deve essere aggiornato almeno a iOS 8 e il Mac a macOS X. Per usarla, dovrete effettuare l'accesso con lo stesso ID Apple sia sull'iPhone che sul Mac. Inoltre i due dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi. Dopo aver effettuato l'accesso a iMessage con il vostro ID Apple (aprite l'app su iPhone e Mac e seguite le istruzioni), dovete attivare l'inoltro. Andate sull'iPhone ed entrate nelle Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio). Poi toccate Messaggi e selezionate la voce Inoltro SMS. Selezionate il vostro Mac tra i dispositivi che potete utilizzare per inoltrare gli SMS. Adesso aprite Messaggi dal Mac e selezionate una chat, oppure cliccate in alto sul pannello di sinistra sull'icona Nuovo messaggio. Digitate a destra un destinatario e in basso scrivete un SMS, per poi inviarlo premendo il tasto Invio. Se il vostro contatto utilizza iMessage manderete un messaggio iMessage (vedrete la scritta iMessage nel campo di testo). Altrimenti vedrete SMS e manderete un SMS. Per riconoscere SMS da iMessage, i primi sono caratterizzati dalle bolle (i fumetti delle chat) verdi, mentre i messaggi iMessage sono blu. Google Messaggi (Android) Se avete un telefono Android, potete usare Google Messaggi anche da Mac, come descritto qui. Pushbullet (Android) Sempre se avete un telefono Android, potete inviare SMS gratuiti da un Mac usando l'estensione per Chrome o Firefox di Pushbullet. Per come utilizzare lo strumento, vi rimandiamo al capitolo dedicato.

Come inviare SMS anonimi dal PC

Se volete sapere come inviare SMS anonimi da PC, senza registrazione, potete usare diversi siti web. Tenete presente che gli strumenti più affidabili servono per le aziende, e sono a pagamento. Stiamo parlando di SMS Aruba, Skebby o SMSGun, che richiedono ovviamente anche la registrazione. Se volete inviare un SMS anonimo senza registrazione, sappiate che le piattaforme non sono 100% affidabili per quanto riguarda la privacy. Questo vuol dire che sia il numero di telefono del destinatario che il messaggio potrebbero essere usati per fini di marketing. O comunque potrebbero leggere e registrare i vostri messaggi. Inoltre non è detto che il messaggio venga sempre recapitato, in quanto alcuni operatori potrebbero bloccarli. Li indichiamo a solo scopo illustrativo e senza prenderci responsabilità. a free SMS a free SMS è un sito che consente di inviare SMS gratis e senza registrazione. Per usarlo, andate sulla pagina del servizio e inserire il numero di telefono del destinatario nel campo in alto. Successivamente, inserite un messaggio di massimo 160 caratteri nel campo Text Message. Poi inserite il codice di verifica mostrato (di fianco a Verification). Infine, cliccate su Send e il messaggio sarà inviato. e-FreeSMS Utilizzare e-FreeSMS è altrettanto semplice che non richiede registrazione. Andate sul sito e scorrete in basso, poi cliccate sul menu a tendina e selezionate Italy (potete anche usare il campo di ricerca in alto). Digitate il numero del destinatario e inserite un messaggio (avete un limite di 140 caratteri). Infine, mettete la spunta a I'm not a robot e cliccate sul pulsante Send.

Altri modi per inviare un SMS dal PC al cellulare

eQuelli appena descritti non sono gli unici modi per inviare SMS dal PC. Ci sono infatti servizi che vi consentono di inviare SMS dal PC, ma previo il pagamento di una tariffa. Skype

Non è necessario presentare Skype, la popolare piattaforma di Microsoft per fare chiamate e videochiamate. Lo strumento consente anche di inviare SMS da PC a cellulare. Il costo della tariffa è di 0,075 dollari per SMS inviati dall'Italia, e tenete presente che dovrete acquistare del Credito Skype da 5, 10 o 25 dollari. Prima di tutto, scaricate Skype dal sito del servizio come indicato nella nostra guida dedicata. Successivamente, avviate l'app ed effettuate l'accesso con il vostro account Microsoft. Qui potete leggere come creare un account Skype. Adesso dovete acquistare del Credito Skype: cliccate sul vostro nome in alto a sinistra e selezionate Skype verso telefoni. Selezionate un taglio tra 5, 10 e 25 dollari e cliccate in basso su Acquista $[somma] di credito. Una volta acquistato il credito, potete inviare gli SMS. Cliccate in alto a sinistra, a destra del campo di ricerca con la scritta Persone, gruppi, messaggi, Web, sull'icona a forma di tastierino. Poi digitate il numero e cliccate in basso a sinistra sull'icona con il telefono e la nuvola. Oppure cliccate a sinistra sull'icona blu con la penna nel quadrato e selezionate la voce Nuovo SMS. Inserite il numero e cliccateci sopra. Ora si aprirà una schermata: in basso digitate il messaggio nel campo apposito, massimo 160 caratteri. Poi cliccate sull'icona a forma di aeroplanino di carta sulla destra. SMS Aruba

SMS Aruba è un servizio per inviare SMS a pagamento. Lo strumento è però riservato alle aziende. I prezzi partono da 0,0375 euro + IVA per SMS, ma si acquistano a pacchetti. Questi sono da 50 SMS (3,45 euro + IVA, 0,069 euro/SMS), 100 SMS (6,70 euro + IVA, 0,0670 euro/SMS) fino a 50.000 SMS (1.875 euro + IVA). Le caratteristiche del servizio sono il mittente personalizzato, la spedizione programmabile, modelli SMS, campi dinamici e statistiche. Per usarlo, andate sul sito di Aruba e cliccate su Acquista SMS Aruba. Skebby Skebby è una piattaforma di invio SMS online per aziende. Il servizio consente di inviare e ricevere SMS anche multipli dal PC. Skebby consente di inviare SMS fino a 1530 caratteri, offre la personalizzazione del mittente e molto altro. I prezzi del servizio sono con piani mensili. Il piano Start consente di inviare 500 SMS al prezzo di 29 euro al mese. Si sale con i piani Expand (1000 SMS) a 69 euro al mese e Premium (2000 SMS) a 119 euro al mese. Infine ci sono i piani Enterprise da 4000 SMS e 229 euro al mese, e All inclusive, che arriva a 6000 SMS a 339 euro al mese. Qui trovate tutte le caratteristiche del servizio, che offre una prova gratuita di 10 SMS. SMSGun Anche SMSGun è un servizio professionale. I prezzi per SMS partono da 0,060 euro per SMS, anche qui da acquistare a pacchetti. Si parte dal pacchetto da 135 SMS da 10 euro (0,074 euro/SMS) a quello da 8.300 SMS da 500 euro. Tutti i costi sono IVA inclusa. Le caratteristiche di SMSGun sono la garanzia di consegna, SMS concatenati fino a 640 caratteri e il mittente personalizzabile. Non solo, ma il testo è personalizzabile in modo dinamico, è possibile la programmazione e c'è sempre la notifica di ricezione. Per usarlo, andate sul sito e cliccate in alto a destra su Registrati.

Come ricevere gli SMS sul PC

Se volete sapere come ricevere SMS sul PC, dovrete usare una delle app indicate in questo capitolo. Sia Collegamento al telefono, che Google Messaggi o iMessage infatti vi consentono di ricevere SMS sul vostro numero di telefono. Le app sono sincronizzate con il telefono, quindi qualunque SMS inviate o ricevete sarà visibile sia sul PC che sul telefono.

Domande e risposte

Come mandare un SMS dal computer? Se il vostro intento è mandare un SMS dal computer, potete utilizzare Google Messaggi o iMessage. Oppure usare altri strumenti come SMS Aruba o Pushbullet: qui trovate tutte le opzioni a vostra disposizione.