Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirli, non prima di ricordarvi come inviare messaggi che scompaiono con la popolare app.

In questo caso, infatti, la piattaforma di messaggistica si mette un po' di traverso, il che potrebbe essere un inconveniente se dovete scrivere a qualcuno solo una volta, come un cliente o un vostro fornitore di servizi. Non preoccupatevi, però, perché ci sono alcuni metodi che vi vengono in aiuto, e vi consentono di contattare chiunque su WhatsApp, sia da iPhone, che da dispositivo Android, PC o Chromebook.

Su WhatsApp potete inviare messaggi a chiunque... se il numero è salvato nella rubrica. Ma come inviare WhatsApp a un contatto non salvato ?

Indice

Come inviare WhatsApp a un contatto non salvato

Per iPhone, potete usare Easy Message , che fa esattamente la stessa cosa, mentre se non avete bisogno di installare un'app perché non inviate di frequente messaggi a persone sconosciute, potete utilizzare siti web come whats-app-dialer.com e whapp.contact .

Per Android, WhtzDirect e Click to Chat sono le app più semplici per creare collegamenti WhatsApp. Tutto quello che dovete fare è installarle, inserire il numero di telefono, assicurarvi che il prefisso del paese sia corretto e iniziate a chattare su WhatsApp.

Se trovate scomodo il metodo wa.me per inviare messaggi a numeri non in rubrica, potete usare strumenti di terze part i, app o siti che non fanno altro che aggiungere l'URL al numero che dovete usare.

Questo metodo funziona sia sull'app per dispositivi mobili che su quella per PC (le nuove versioni, non le vecchie).

A questo punto si aprirà la finestra di chat per quel numero non salvato, e potete inviargli un messaggio senza salvarlo nella lista dei contatti.

Aprite WhatsApp e iniziate una nuova chat toccando il pulsante apposito in alto a destra o in basso a destra (a seconda che siate su iPhone o Android). Successivamente, selezionate il vostro nome, identificato anche dal (tu) e inviatevi un messaggio con il numero a cui scrivere.

Un altro metodo, sebbene un po' macchinoso, è inviare il numero a cui scrivere a sé stessi, e poi cliccarci sopra per usarlo come destinatario. WhatsApp infatti ha introdotto la possibilità di inviarsi messaggi a sé stessi a fine 2022 e ora possiamo usare la funzione per diversi scopi. Vediamo come.

Si consiglia di creare un segnalibro di quel link per facilità d'uso in futuro. L'invio di un messaggio in questo modo non aggiunge il destinatario all'elenco dei contatti.

Premete il tasto Invio e una finestra pop-up vi chiederà di aprire l'app (se state usando due istanze di WhatsApp, come potrebbe accadere se possedete un telefono Xiaomi, vi verrà chiesto quale account scegliere). Toccate Apri e si aprirà l'app, con la nuova chat già pronta in cui potrete scrivere il messaggio. Una volta inserito, toccate Invia e avete inviato un messaggio a un numero non presente nei vostri contatti, senza bisogno di salvarlo.

Per esempio, se il numero fosse 2223333333, l'URL sarà https://wa.me/392223333333, in caso di numero italiano (non è necessario utilizzare il simbolo + nel link).

I link personalizzati di WhatsApp consentono di inviare un messaggio con un clic, ed è il metodo più usato e popolare per inviare un WhatsApp a un numero non inserito in rubrica. La funzione è molto utilizzata negli esercizi commerciali e nei siti web di e-commerce, ma potete sfruttarla anche per le vostre necessità.

Nell'attesa, vediamo come inviare un messaggio su WhatsApp senza la necessità di aggiungerlo ai contatti, sia che stiamo operando da Android, iPhone, PC o Chromebook, tenendo presente che questi metodi non funzionano per inviare messaggi a gruppi.

Ma, come altre funzioni, la popolare piattaforma di messaggistica si prende il tuo tempo per introdurle.

Lo sappiamo, sarebbe anche ora che WhatsApp ci consenta di inviare messaggi a persone non inserite in rubrica.

Rispondendo a singoli numeri da un gruppo WhatsApp

C'è un altro modo per avviare una chat di WhatsApp senza aggiungere la persona ai vostri contatti, ma solo nel caso voi e il numero in questione facciate parte dello stesso gruppo. Avete due possibilità a disposizione.

Se la persona ha inviato un messaggio nel gruppo, per inviargli un messaggio toccate e tenete premuto tale messaggio, poli toccate Altro, in fondo alle azioni suggerite, e selezionate Rispondi privatamente.

A questo punto si aprirà una nuova chat con la persona, di cui potrete vedere il numero di telefono ma non il nome nella parte superiore della chat.

Se invece la persona non ha inviato un messaggio nel gruppo, allora fate come segue. Aprite il gruppo WhatsApp e selezionate il nome del gruppo in alto, poi scorrete verso il basso fino all'elenco dei membri del gruppo. Trovate il numero della persona a cui volete inviare un messaggio e toccate Info. Ora premete l'icona del messaggio in alto per avviare una chat privata con questa persona.

Disattivando l'accesso ai contatti (iPhone)

Un altro metodo per inviare un WhatsApp a un numero non in rubrica è, su iPhone, disattivare l'accesso ai contatti da parte dell'app. In questo modo, WhatsApp vi chiederà semplicemente di inserire un numero quando avviate una chat.

Per farlo, andate nelle Impostazioni del vostro iPhone, toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, e poi scorrete verso il basso fino a vedere WhatsApp. Nella pagina successiva, disattivate l'interruttore di fianco a Contatti.

Ora aprite WhatsApp e iniziate una nuova chat toccando il pulsante in alto a destra. Apparirà un tastierino numerico in cui potete inserire il numero. Fatelo e toccate Fine, per poi iniziare la chat con il nuovo numero. Il problema di questo metodo è che tutti i vostri contatti ora non saranno visibili e vedrete solo i loro numeri di telefono.

Se trovate la funzione limitante, ripristinate l'accesso ai contatti seguendo la procedura appena indicata.