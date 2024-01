Le migliori funzioni di iOS 17

L'aggiornamento iOS 17 per iPhone propone diverse novità, alcune delle quali particolarmente utili. Gli utenti che hanno scaricato il nuovo aggiornamento per smartphone Apple (e che, quindi, hanno un iPhone compatibile con iOS 17) avranno già sperimentato, da oramai qualche tempo, le aggiunte alle app Messaggi e Contatti, i widget interattivi, la modalità Stand-by (vi abbiamo già spiegato cos'è e come si attiva), la segreteria telefonica dal vivo e i miglioramenti di Siri. Vediamo, quindi, quali sono le migliori funzioni iOS 17, ma prima vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come installare iOS 17 su iPhone, trattandosi di un argomento correlato.

Indice

Cos'è e come funziona NameDrop

NameDrop è una delle migliori funzioni iOS 17. Il suo obiettivo è velocizzare la condivisione delle informazioni di contatto tra due iPhone diversi. Così, se avete incontrato un compagno di scuola che non vedevate da tempo e anche lui possiede uno smartphone di Apple, è sufficiente avvicinare i due dispositivi per scambiare rapidamente numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e altro, come, ad esempio, condividere contenuti o avviare SharePlay per guardare un film. Non solo, perché NameDrop funziona anche tra un iPhone e un Apple Watch. è una delle. Il suo obiettivo è velocizzare la condivisione delle informazioni di contatto tra duediversi. Così, se avete incontrato un compagno di scuola che non vedevate da tempo e anche lui possiede uno smartphone di Apple, è sufficiente avvicinare i due dispositivi per scambiare rapidamentee altro, come, ad esempio, condividere contenuti o avviare SharePlay per guardare un film. Non solo, perchéfunziona anche tra un iPhone e un Apple Watch. Affinché funzioni, i due dispositivi devono avere installato iOS 17 e devono, inoltre, essere tenuti vicini l'uno all'altro: è consigliabile, infatti, posizionare uno smartphone sopra l'altro. Per usare NameDrop su iPhone è sufficiente seguire questi passaggi: Sbloccate i due iPhone

Scorrete su entrambi dall'alto verso il basso partendo dall'angolo superiore destro per aprire il Centro di controllo . Se si tratta di iPhone SE di terza generazione, il Centro di controllo si apre con uno swipe dal basso verso l'alto

. Se si tratta di iPhone SE di terza generazione, il Centro di controllo si apre con uno swipe dal basso verso l'alto Toccate e tenete premuto l'icona dei dati cellulare (seconda icona, accanto alla modalità aereo)

Nella nuova schermata fate clic su AirDrop

Selezionate la voce Tutti per 10 minuti

Avvicinate i due iPhone

Vedrete una simpatica animazione con effetti luminosi nella parte superiore di ambedue gli iPhone

Laddove creati, appariranno i poster dei due contatti

Scegliete di condividere o di ricevere il contatto per spostare da uno smartphone all'altro i dettagli di contatto, inclusi indirizzo e-mail, numero di telefono, poster di contatto e altre informazioni

Cliccate su Fine per concludere.

Cos'è e come attivare e personalizzare poster di contatto

Correlati al discorso che abbiamo appena illustrato sono i poster di contatto, vale a dire immagini o emoji per personalizzare la propria scheda di contatto con persone specifiche. Queste speciali immagini appariranno, ad ogni chiamata, a schermo intero sull'iPhone del destinatario. Si tratta, in ogni caso, di una sorta di "prolungamento" della personalizzazione introdotta da Apple sulla schermata di blocco. E concordemente a questa sezione, è possibile personalizzare i poster di contatto con colori, caratteri e molto altro. E parlando di adesivi, con iOS 17 gli sticker sono ora integrati nella tastiera, quindi possono essere aggiunti a tutte le app che li supportano dove è possibile scrivere: si pensi, ad esempio, alle mail. Come creare poster di contatto su iPhone Vediamo, quindi, come creare poster di contatto su iPhone con iOS 17: Dopo aver aggiornato iPhone a iOS 17, aprite l'app Telefono per aggiornare il vostro nome e la foto

In alternativa, aprite l'app Telefono e cliccate su La mia scheda nella scheda Contatti

e cliccate su nella scheda Cliccate su Contatti foto e poster

Inserite il vostro Nome e Cognome

Abilitate la condivisione di nomi e foto

In Condividi automaticamente , fate tap su Modifica e pigiate su Crea nuovo

, fate tap su e pigiate su Scegliete cosa condividere (foto scattata con la Fotocamera, Monogramma, immagine o Memoji)

Personalizzate la schermata con colori e font a piacimento

Cliccate su Aggiorna

Cliccate su Fine

Cliccate su Usa per confermare. Come eliminare poster di contatto su iPhone Per eliminare poster di contatto iPhone è necessario aprire l'app Telefono e procedere come segue: Spostatevi su Contatti

Cliccate su La mia scheda

Pigiate su Contatti Foto e poster e fate tap su Modifica

e fate tap su Cliccate sull'icona del cestino per eliminare la personalizzazione. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come creare e modificare Poster di contatto su iOS 17.

Cos'è e come attivare la modalità Standby

Con iOS 17 l'iPhone si trasforma in uno smart display, con l'ora sempre a vista e le notifiche ricevute non appena lo smartphone viene messo in carica e posizionato orizzontalmente. In questo modo, il dispositivo si traforma in una vera e propria sveglia da comodino, in grado di mostrarvi un'immagine, dei widget o l'ora. Vediamo come attivare la modalità StandBy su iPhone con iOS 17: Tutto quello di cui avete bisogno è installare iOS 17, attivare StandBy e porre il telefono orizzontalmente su un supporto, con ricarica wireless o via cavo abilitata. Aprite l'app Impostazioni

Cliccate su StandBy

Spostate l'interruttore verso destra per attivare la funzione Dalla stessa sezione è possibile personalizzare la funzione: vi suggeriamo, in questo caso, di leggere il nostro approfondimento dedicato.

Novità Messaggi iOS 17

Anche l'app Messaggi ha subìto alcuni miglioramenti, tra i quali spicca soprattutto un menu espandibile per visualizzare, riorganizzare ed eliminare i messaggi in base alle proprie esigenze. Da non sottovalutare, poi, Filtri di ricerca, che consente di cercare qualsiasi cosa da un contatto in modo ancora più veloce, e Catch Up, che mostra gli ultimi messaggi non letti in una conversazione specifica. Inoltre, iOS 17 permette di trasformare le Live Photo in adesivi e personalizzarle con alcuni simpatici effetti, così da inviare gli adesivi dentro l'app Messaggi. Tra le funzionalità che completano l'app segnaliamo: Tutto bene : per mandare automaticamente un messaggio rassicurante ai contatti scelti quando rientri a casa

: per mandare automaticamente un messaggio rassicurante ai contatti scelti quando rientri a casa Trascrizione dei messaggi vocali: i vocali vengono trascritti automaticamente, anche in italiano

i vocali vengono trascritti automaticamente, anche in italiano Nuovo pulsante + : per vedere rapidamente tutti i contenuti che è possibile condividere, anche da altre app.

: per vedere rapidamente tutti i contenuti che è possibile condividere, anche da altre app. Primo messaggio non letto : se ci sono tanti nuovi messaggi (ad esempio in una chat di gruppo), una freccina ci riporta al primo messaggio non letto.

: se ci sono tanti nuovi messaggi (ad esempio in una chat di gruppo), una freccina ci riporta al primo messaggio non letto. Nuovo pannello adesivi: raccoglie tutti gli sticker, come gli adesivi Live, le emoji, le Memoji e i pacchetti scaricati. Gli adesivi vengono sincronizzati via iCloud, così da sfrutarsi sia su Mac che su iPad.

Novità FaceTime iOS 17

Ne abbiamo parlato qui, e brevemente ripercorriamo un'altra delle migliori funzioni iOS 17. Il nuovo aggiornamento introdotto da Apple ha previsto la possibilità di lasciare un videomessaggio nelle situazioni in cui il destinatario non risponde alla chiamata in arrivo: quest'ultimo riceverà un'apposita notifica. Inoltre, FaceTime diventa compatibile con Apple TV 4K, pertanto sarà possibile avviare chiamate FaceTime direttamente da Apple TV 4K o effettuare una chiamata da iPhone e poi trasferirla sul televisore.

Come attivare distanza schermo iPhone su iOS 17

L'aggiornamento iOS 17 introduce una funzionalità dedicata alla salute. Sfruttando il sistema di fotocamera dedicate al riconoscimento facciale, lo smartphone determinerà, infatti, la distanza tra gli occhi e lo schermo, ricordando all'utente di tenere il dispositivo più lontano in caso di distanza troppo ravvicinata. Per abilitare questa funzione è necessario: Aprite l'app Impostazioni

Scorrere verso il basso fino al menu Tempo di utilizzo

Cliccare su Distanza schermo

Cliccare su Continua e il gioco è fatto.

Come eliminare automaticamente codici OTP su iPhone

Grazie ad iOS 17 è possibile eliminare in automatico i codici 2FA e le password OTP ricevute tramite messaggio, da inserire all'interno di siti e applicazioni come modalità di autenticazione a due fattori. In buona sostanza, una volta ricevuto il codice tramite messaggio, iOS 17 procederà all'eliminazione automatica dello stesso dall'app Messaggi e Mail. Per attivare questa funzione è sufficiente: Entrare nelle Impostazioni

Entrare nella sezione Password

Utilizzare eventualmente il Touch ID o Face ID per proseguire

Toccare su Opzioni Password

In corrispondenza di Codici di verifica, spostate l'interruttore verso destra su Elimina in automatico.