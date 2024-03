Ma prima di fare una visita all'Apple Store più vicino, vediamo di riuscire a rimettere le cose a posto. Vi spiegheremo, infatti, cosa fare se iPhone si riavvia da solo e come provare a risolvere, anticipandovi sin da subito che, essendo questo un problema che potrebbe celare difetti anche importanti, la soluzione potrebbe non essere definitiva. Ma tentare non nuoce. Se, invece, iPhone è bloccato sulla mela , vi abbiamo già spiegato in un altro articolo come sbloccarlo .

A un certo punto il vostro iPhone continua a riavviarsi da solo , come se avesse deciso di punto in bianco di incrociare le "braccia" e mandare all'aria i vostri propositi, proprio mentre si stava inviando una e-mail importante. E ora che si fa? Certo, non si tratta di una cosa tanto normale e lo spauracchio di mandare lo smartphone in assistenza è sempre più forte.

Indice

Come forzare riavvio iPhone

In entrambi i casi, rilasciate la combinazione specifica finché non vedrete apparire il logo Apple sullo schermo.

Forzare un riavvio su iPhone è un procedimento che dipende molto dal tipo di dispositivo in uso (vi suggeriamo di leggere, in questo senso, la nostra guida su come vedere che modello è iPhone ). Se state utilizzando un iPhone 8 e versioni successive, incluso l'iPhone SE di terza generazione e gli smartphone Apple con tecnologia Face ID e Dynamic Island, è sufficiente seguire una combinazione di tasti che riportiamo qui di seguito:

Con il rischio di risultare banali, vi suggeriamo, in primo luogo, di spegnere e riaccendere iPhone , tenendo premuto il tasto apposito. In caso di esito infruttuoso, provate a forzare un riavvio . Questa soluzione, infatti, potrebbe risultare vincente in presenza di processi in background non autorizzati o problematiche di connettività, e, quindi, dinanzi a difetti che scongiurano compromissioni relative alla componente hardware.

Prima di recarsi all'Apple Store, è bene tentare qualche soluzione "casalinga" che potrebbe, in assenza di difetti alle componentistiche principali del "melafonino", far rientrare la stortura.

Collegare iPhone a una fonte di alimentazione

Se la procedura appena descritta non ha sortito l'effetto sperato, è giusto provare qualche altra soluzione. Una di queste consiste nel collegare iPhone a una presa di corrente e vedere se la batteria inizia a caricarsi. Lasciate il dispositivo in carica per almeno un'ora e verificate che la percentuale di autonomia continui a salire. Se così non fosse, provate a collegare iPhone a un altro alimentatore, utilizzando eventualmente un cavo USB diverso.

Come aggiornare iPhone

Sbloccate, quindi, il dispositivo e aprite l'app Impostazioni , caratterizzata da un'icona grigia con un ingranaggio al centro, quindi fate tap su Generali e a destra cliccate su Aggiornamento software . Attendete che il sistema verifichi la disponibilità di nuovi update: in caso di esito positivo, apparirà in bella vista l'ultima versione attualmente disponibile per quel modello.

Disinstallare app incompatibile iPhone

L'iPhone può riavviarsi da solo anche per colpa di qualche applicazione che presenta problematiche di incompatibilità o, peggio ancora, perché malevola. La cosa da fare, in questi casi, è chiudere le applicazioni sul dispositivo: se ha il Touch ID (come, ad esempio, l'iPhone SE di terza generazione), basta premere due volte sul tasto centrale ed effettuare uno swipe verso l'alto per ogni applicazione aperta in background; se l'iPhone, invece, è più recente, è sufficiente eseguire uno swipe verso l'alto partendo dal centro del display ed effettuare analoga gesture per ogni app aperta.

Bisogna anche precisare un'altra cosa: se il riavvio improvvisto e persistente si inquadra dopo che si è installata un'applicazione, allora le problematiche sono da attribuire senz'altro a quest'ultima, magari perché non compatibile. In tal caso, vi suggeriamo di cliccare e tenere premuto sull'icona corrispondente e disinstallare l'applicazione, come vi abbiamo già spiegato in un altro articolo.

Ma c'è di più. Il sistema operativo iOS mette a disposizione una sorta di registro di sistema che, in presenza di messaggi errore, potrebbe spiegare il riavvio improvviso. Aprite, quindi, l'app Impostazioni, scorrete verso il basso e cliccate su Privacy e sicurezza, quindi fate tap su Analisi e miglioramenti: a questo punto, pigiate su Dati analisi per entrare in un vero e proprio registro. Se trovate la dicitura di un'app associata a messaggi di errore, è probabile che la causa del riavvio sia attribuibile a quest'ultima. Disinstallatela seguendo la procedura descritta poc'anzi.