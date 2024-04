Cos'è una IPTV e come funziona in Italia

Per questo motivo, chiariamo subito il fatto che questa guida è a solo scopo illustrativo. Non ci prendiamo alcuna responsabilità per un uso improprio degli strumenti qui indicati. Sappiate inoltre che nel 2023 è stata approvata una nuova legge contro l'utilizzo delle IPTV pirata. Chi vede contenuti di questo tipo rischia da 154 euro a 5.000 euro di multa, in caso di gravi violazioni.

In questo articolo andremo a esplorare cosa sono le IPTV in generale e come utilizzarle. Tenendo però sempre bene a mente che come abbiamo visto le IPTV sono anche utilizzate per scopi illegali .

Il problema è che spesso la tecnologia IPTV (che sta per Internet Protocol Television) è utilizzata per trasmettere contenuti pirata . Quindi contenuti provenienti da piattaforme di streaming che richiedono la sottoscrizione di un abbonamento. E vengono invece condivisi in maniera illegale tramite siti o app che violano la legge sui diritti d'autore.

La tecnologia infatti consente di vedere la televisione tramite una connessione Internet , e di per sé non ci sarebbe nulla di male. L'IPTV infatti offre una maggiore flessibilità rispetto ai metodi tradizionali per accedere ai contenuti televisivi. Se sono in chiaro.

Si sempre più parlare di IPTV pirata e degli strumenti legislativi messi in atto per combatterle. Ma esattamente cos'è e come funziona una IPTV ?

Indice

Cos'è una IPTV

Certo ci sono anche delle somiglianze. Come le Web TV , anche le IPTV non sono limitate ai soli contenuti in diretta . Quindi potete vedere anche programmi già andati in onda, garantendo così una maggiore versatilità.

Inoltre non richiedono l'accesso a una piattaforma specifica , ma semplicemente l'utilizzo di liste in formati supportati come M3U.

Come funziona una IPTV

La IPTV funziona così. I contenuti trasmessi dai satelliti e dalle antenne locali vengono ricevuti dall'unità centrale. L'unità centrale è dove i canali TV in diretta e le fonti sono codificati, crittografati e consegnati sotto forma di flussi multicast IP. L'unità centrale conterrà anche i server pubblicitari, i server di streaming TV in diretta, i server e la piattaforma Video on Demand (VOD).

Le IPTV sono legali?

Come abbiamo anticipato, le IPTV non sono di per sé illegali, se utilizzate per contenuti in chiaro. Per esempio, se vedete contenuti come quelli di Mediaset (i canali in chiaro come Canale 5, Rete 4 o Italia 1), in teoria non commettete reati.

Diciamo in teoria, perché il mondo delle IPTV è piuttosto grigio. Per esempio, la Rai richiede il pagamento del canone, quindi in teoria guardando la Rai con IPTV potreste commettere reato.

Se invece le utilizzate per vedere i contenuti di DAZN, Netflix o Disney+, state commettendo sicuramente un reato. Questi servizi infatti sono a pagamento, ma alcuni siti li trasmettono previo un pagamento irrisorio (o comunque inferiore all'abbonamento ufficiale).

Questi siti offrono per una decina di euro al mese l'accesso a servizi che sommati costerebbero anche un centinaio di euro.

Loro commettono un reato a trasmetterli, ma chi li paga (e li guarda) fa altrettanto, e con la nuova legge antipirateria si rischiano fino a 5.000 euro di multa.