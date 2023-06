Il sistema consente alla Protezione Civile di avvisare sul cellulare i cittadini che si trovano in una zona interessata in un'emergenza, e la fase di test inizia il 28 giugno in Toscana, per poi espandersi nei giorni successivi su tutte le regioni italiane.

Probabilmente avrete visto o sentito parlare sui canali di informazione di IT-Alert , e magari avrete anche ricevuto il messaggio di test del nuovo servizio per avvisare la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario." Ma esattamente cos'è IT-Alert e come funziona ?

Indice

Cos'è IT-Alert

In questi ultimi anni abbiamo assistito a enormi catastrofi nel nostro Paese, ma non solo, che hanno rivelato la fragilità di un territorio bellissimo ma anche molto densamente popolato ed esposto a molteplici rischi.

Per affrontare queste emergenze, che hanno causato in tutto il mondo migliaia di morti, in diversi Paesi del sono stati creati sistemi di avviso diretto alla popolazione per permettere ai cittadini di mettere in atto misure di auto-protezione (che potete identificare grazie alla campagna #iononrischio).

IT-Alert è appunto un sistema di allarme in fase di sperimentazione e messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per avvisare i cittadini di determinate aree geografiche coinvolte in gravi emergenze.

Il sistema è in fase di sperimentazione, il che vuol dire che a partire dal 28 giugno in Toscana per poi proseguire in tutte le regioni italiane i cittadini riceveranno un messaggio di test sul loro telefono per far conoscere lo strumento, saggiare la qualità del servizio ed evidenziare eventuali criticità. Inoltre sarà attivo un modulo che gli utenti potranno compilare per aiutare lo sviluppo.

A febbraio 2024 terminerà la fase di sperimentazione e il sistema sarà operativo.

A quel punto, IT-Alert consentirà alla Protezione Civile di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale.

Quindi una volta operativo IT-Alert permetterà di avvisare i cittadini in tempo reale in caso di emergenza. A questo punto possono sorgere spontanee delle domande. Prima di tutto, quali sono queste emergenze, e in seconda battuta cosa ci permetterà di fare il sistema.