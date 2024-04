Kahoot: cos'è e come funziona

Kahoot è lo strumento perfetto per rendere le vostre lezioni o riunioni di lavoro molto più coinvolgenti, grazie a quiz semplici da creare e di sicuro impatto per i vostri ascoltatori

Uno dei modi più semplici per stimolare l'attenzione dei partecipanti a una riunione è coinvolgerli in un'attività. Kahoot! fa proprio questo, in quanto è un servizio online che consente di creare e ospitare giochi in stile quiz e altri contenuti interattivi. I kahoot, appunto. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli su Kahoot!: cos'è e come usarlo in modo da interagire con i nostri interlocutori. Il settore in qui è maggiormente utilizzato Kahoo! è quello educativo. Questo perché consente agli studenti di imparare divertendosi, sia per testare la preparazione che migliorare una lezione. Ma ciò non toglie che non possa essere usato anche durante un seminario o solo con gli amici. Qualunque sia il contesto, Kahoot! offre un mix di gioco e competizione che migliora l'attenzione e stimola i partecipanti. Vediamo come usarlo nel modo migliore per giocare, in modo da creare quiz per ogni occasione.

Indice

Cos'è Kahoot

Kahoot! è un servizio online creato nel 2013 con la collaborazione di insegnanti e imprenditori. La piattaforma è pensata per creare giochi in stile quiz, e grazie al giusto mix di versatilità e semplicità, rende migliore l'apprendimento. Lo strumento, che permette di creare quiz da zero o ne offre di predefiniti, vi permette di adattare i test agli interlocutori. E questo consente di creare test diversi a seconda delle materie trattate in modo estremamente semplice e veloce. Non solo, ma può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo, computer, tablet o telefono che sia, il che ne aumenta le possibilità. Non solo per il settore dell'educazione ma anche per altri contesti. Sono infatti tre le aree chiave in cui le persone usano Kahoot!: istruzione, formazione e anche solo per divertimento.

A cosa serve Kahoot

Uno dei settori in cui è maggiormente usato Kahoot! è quello educativo, ma non è l'unico. Come abbiamo anticipato, lo strumento consente di creare quiz a scelta multipla da condividere. Su una lavagna digitale o anche sui dispositivi degli studenti. È usato per le lezioni, ma è così valido che è usato anche da molte aziende. Non solo, ma gli stessi studenti possono usarlo tra loro per divertirsi e mettersi alla prova. Inoltre l'app per dispositivi mobili oltre a poter accedere al servizio può anche essere usata come telecomando per giocare in gruppo. Il funzionamento di Kahoot! è tanto semplice quanto efficace, oltre che essere gratuito (ma ci sono anche piani a pagamento). Il docente o il manager crea un quiz, optando per domande a risposta chiusa o aperta. Poi decide come valutare le risposte e crea la serie di domande, che consentiranno di determinare un punteggio finale. A questo punto utilizza un dispositivo, per esempio una lavagna digitale, su cui proietta i quiz. I partecipanti risponderanno alle domande dal vivo entro un limite di tempo. Dopo ogni domanda, gli utenti possono vedere i punteggi delle altre persone e chi è avanti. Rispondere (correttamente) più velocemente consente di ottenere punteggi più alti. L'aggiornamento istantaneo della classifica dopo ogni domanda è un potente motivatore per l'apprendimento. Alla fine, verrà mostrata una classifica e un podio con i vincitori, e l'organizzatore è in grado di esportare i risultati su un file CSV. Gli utenti, per esempio studenti, possono anche non registrarsi alla piattaforma per giocare. Ma devono farlo per monitorare i progressi, e in questo caso dovranno utilizzare un codice fornito dall'insegnante. Kahoot! può essere utilizzato anche a distanza. È possibile per gli insegnanti impostare un quiz, a cui gli studenti accederanno tramite un PIC. A questo punto non deve fare altro che aspettare di vedere i punteggi mentre gli studenti lo completano, o anche dal vivo tramite Zoom o Meet.

Come registrarsi su Kahoot

Registrarsi su Kahoot! è semplicissimo. Basta aprire il browser e andare sul sito di Kahoot!. Poi bisogna cliccare in alto a destra sul pulsante verde Iscriviti e seguire le istruzioni a schermo. Questo serve per identificare meglio la tipologia di utente (Insegnante, Studente, Azienda o Famiglia e amici). A seconda della scelta, appariranno diverse schede. Per esempio, un insegnante deve indicare il luogo di lavoro. Se si sceglie un account personale, bisogna indicare con chi si giocherà. Successivamente, bisogna inserire la data di nascita e poi digitare uno Username, che deve essere più corto di 20 caratteri. Se si vuole, si può farlo creare dal sito cliccando sulla bacchetta magica a destra. A questo punto, si arriverà alla schermata di iscrizione. Ci si può iscrivere utilizzando l'email o un account a scelta tra Google, Microsoft, Apple, Clever o SSO (accesso unico). Successivamente, cliccate in basso su Continue for Free e arriverete alla schermata iniziale.

Vediamo come creare un quiz con Kahoot!. Dalla schermata iniziale cliccate sul pulsante Crea in alto a destra, poi selezionate Kahoot. Si aprirà una finestra pop-up: scegliete se creare domande a partire da un PDF o su un argomento grazie all'IA (solo piani a pagamento). Oppure potete partire da un modello Kahoot predefinito o crearne uno da zero. Se cliccate su Modelli, scegliete il tipo di quiz, poi potrete personalizzarlo. Ci sono quiz di tipo vero o falso, a risposta multipla, risposte brevi, a scorrimento, risposta con puntatore, o a sequenze. Oppure potete scegliere tra altre opzioni. Per ogni risposta, potete impostare il tempo limite, che può andare a seconda del tipo di domanda da 5 secondi a 5 minuti. Inoltre è possibile assegnare un punteggio. Per ogni quiz si può impostare un tema, aggiungere testi, immagini o video per ogni domanda, e modificare le risposte a piacere. Tenete presente che molte opzioni, indicate con una stella bianca su fondo verde, sono a pagamento. Quando avete finito cliccate su Salva in alto a destra e potrete impostare un titolo e una descrizione. Potete anche impostare una sala d'attesa, un video di YouTube, o anche una musica. Scegliete dove salvare il Kahoot! e cliccate su Salva. Potrete avviare subito il Kahoot cliccando su Presenta live o inviarlo ai partecipanti selezionando Assegna. In questo secondo caso cliccate su Crea e potrete condividere un PIN di gioco agli utenti o invitarli direttamente. Quando apriranno la pagina di Kahoot! o l'app dovranno semplicemente inserire il PIN per partecipare. La creazione di un quiz con l'app di Kahoot! è molto simile, ma offre alcune opzioni in meno.

Come condividere un Kahoot