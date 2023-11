Siete immersi nello sviluppo di progetti creativi / innovativi e state cercando di ottenere supporto finanziario ? In questa guida, scopriremo insieme come creare una campagna su Kickstarter .

Indice

Come funziona Kickstarter?

Gli interessati possono contribuire finanziariamente al progetto e ricevono generalmente ricompense. Kickstarter adotta il modello " tutto o niente ", i progetti devono raggiungere o superare l'obiettivo finanziario, altrimenti i fondi non vengono raccolti.

Fondata nel 2009, Kickstarter è una piattaforma di crowdfunding (ovvero "finanziamento collettivo") che permette a persone e aziende di raccogliere fondi per i propri progetti. I creatori stabiliscono un obiettivo finanziario e una scadenza per raggiungerlo.

Kickstarter, creare un account gratuito

) e la password (che contenga almeno 6 caratteri). Durante la registrazione al servizio, avete la possibilità di selezionare l'opzione per ricevere un mix settimanale di progetti selezionati e occasionali aggiornamenti su Kickstarter.

Inserite le informazioni richieste , tra cui il nome, l'indirizzo e-mail (che potete creare utilizzando servizi come Gmail, Outlook, Libero, Yahoo!, Tiscali, iCloud etc.

Come creare un account su Kickstarter: le informazioni richieste.

Dopo aver digitato tutti i dati, toccate " Crea un account ". Premendo " Sign in with Apple ", potete effettuare l'accesso a Kickstarter utilizzando il vostro Apple ID.

Creare una campagna su Kickstarter

Per creare una campagna, premete " Dai vita a un progetto ", ovvero la voce posizionata nella parte alta dello schermo.

Per aiutare i sostenitori a trovare la vostra campagna, indicate una categoria primaria (ad esempio, arte, abbigliamento, cinema e video, cibo, danza, design, editoriale, fotografia, fumetti, giochi, giornalismo, moda, musica, teatro, tecnologia) e una sottocategoria .

Kickstarter, personalizzare il progetto

Finanziamento

In "Finanziamento", indicate altre informazioni, ovvero il budget del progetto (per calcolare i vari costi legati alla realizzazione) e l'Obiettivo del finanziamento (un obiettivo realizzabile).