Le migliori app per trovare sconti, coupon e offerte

L'offerta migliore non piove sempre sul tuo telefono attraverso una newsletter. Al contrario, è questione di ricerca, studio del prezzo e delle giuste App che facciano tutto il duro lavoro al posto tuo. Il risparmio è una cosa seria, specialmente per chi ha un budget limitato e vuole per sé e per la sua famiglia il meglio, a una cifra ragionevole. O meglio: al miglior prezzo possibile. In questo articolo esploriamo le migliori app per trovare offerte, coupon e sconti su ristoranti, elettronica di consumo, bellezza e tanto altro ancora.

Un consiglio sui prezzi Amazon: premessa

Sei interessato a un prodotto Amazon e non vedi l'ora che vada in sconto? Certo, puoi aspettare il Black Friday o il Cyber Monday, o magari i saldi primaverili. Tuttavia, per essere sicuri che il prezzo sia davvero eccellente, esiste un sito web che si chiama CamelCamelCamel, il quale ti permette di tracciare l'andamento dei prezzi dei prodotti listati sull'ecommerce per antonomasia. Non è un vero e proprio sistema di scontistica, ma è un tool essenziale per capire quando comprare: una volta copiancollato il link del prodotto, ti apparirà un grafico con i picchi di prezzo, e potrai capire qual è il prezzo più basso al quale esso sia mai stato venduto. Potrebbe per esempio esserti utile se vuoi acquistare un prodotto molto costoso, o magari un prodotto della linea Kindle. Funziona anche con tutti gli altri però, e ti permette di capire se il prezzo listato su Amazon è buono, nella media oppure un'offerta imperdibile.

Segui i canali Telegram giusti

Un'altra premessa ancora, perché per risparmiare davvero hai bisogno di tenerti informato: la celebre App di messaggistica istantanea Telegram è una fonte inesauribile di opzioni di sconto, ma occorre fare un po' di attenzione ai canali davvero affidabili. Entrando nei gruppi dedicati alla ricerca di coupon e offerte, sarai sempre aggiornato sui saldi flash su Amazon e su altre piattaforme. Ce n'è per tutti i gusti, ma in particolare troverai scontistiche dedicate ad elettronica di consumo, gadget, PC e smartphone. Se hai mai ricevuto una notifica, su un canale con sponsor, che parlava di "saldi flash" o "errori di prezzo", avrai notato che i prodotti che vanno ciclicamente in saldo a pochi spiccioli sono spesso anche prodotti che, a prezzo pieno, avrebbero poco senso. Insomma: prima di farti ingolosire da uno sconto all'80% su un oggetto di consumo, osserva bene le specifiche e assicurati che sia davvero quello di cui hai bisogno, o comunque quello che stavi cercando.

Groupon

Non possiamo scrivere di app per offerte, coupon e sconti senza parlarti di Groupon. Questa app ti permette di accedere a offerte disponibili nei negozi vicino a dove abiti, ma anche scontistiche molto interessanti su prodotti costosi (es, materassi, elettronica, prodotti di bellezza), ristoranti o servizi di estetica e trattamenti di bellezza. Puoi acquistare i coupon di Groupon direttamente dal sito, scegliendo il metodo di pagamento desiderato. In sostanza acquisterai direttamente il prodotto, o il codice sconto, e questo ti arriverà a casa (o via mail nel caso di un codice promozionale da mostrare, per esempio, a un ristorante). Come sempre, la validità degli sconti è situazionale e dipende molto dalle tue effettive necessità. A volte ci facciamo trascinare da un'offerta "eccellente" su un prodotto che non ci serve poi davvero.

Trovaprezzi

Disponibile anch'essa per Android e iOS, Trovaprezzi è un'app gratuita che ti consente di trovare il prezzo più basso per un certo prodotto. Fare attenzione, anche qui, alle zone grigie: se è troppo bello per essere vero, è sicuramente falso. Molto spesso un prodotto ha un prezzo più basso perché di fatto ha dei costi di spedizione molto alti che vanno a pareggiare l'offerta, o specifiche leggermente diverse. In combinazione con altri servizi di scontistica, Trovaprezzi è un ottimo strumento per capire se stai facendo un affare.

WeScount

App disponibile per Android e iOS, WeScount ti permette di accedere ad offerte dedicate ai brand più famosi. Questa app non offre sconti diretti, ma una volta effettuato l'accesso a uno sconto, potrai recarti in un negozio e ottenere, tramite la stessa, un cashback. Dovrai solo attivare l'offerta e scansionare il codice a barre del prodotto. Allegando la foto dello scontrino riceverai indietro parte del denaro, su PayPal o direttamente sul conto corrente.

TheFork

Disponibile per Android e iOS, TheFork è il servizio che stavi cercando se sei sempre alla ricerca dell'offerta migliore, anche quando esci a pranzo o a cena. Attraverso l'app, che ti geolocalizza in un posto, potrai accedere a sconti (a volte molto sostanziosi) al momento di pagare il conto al ristorante. Lo sconto è gratuito e soprattutto ti permette di accedere a sconti su determinati menù o su tutto quello che mangi. Per esempio, in genere, le bibite sono escluse. Non tutti i ristoranti aderiscono a TheFork, ma quelli che lo fanno ti assicurano scontistiche eccellenti. Attiva lo sconto e mostralo al momento di pagare: ti verrà sottratto l'importo da scontare.