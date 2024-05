Volete creare il vostro set personalizzato? Scopriamo insieme come presentare un progetto a LEGO Ideas in questa guida.

Indice

Cos’è LEGO Ideas?

Alcuni set LEGO Ideas che sono stati trasformati in prodotti commerciali includono: "Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso", "Fotocamera Polaroid OneStep SX-70", "Mamma ho perso l'aereo LEGO Ideas", "Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson", "Fender Stratocaster LEGO Ideas" e "Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone"

LEGO Ideas è una piattaforma gestita da LEGO Group che permette agli appassionati di sottoporre le loro idee originali per nuovi set . I partecipanti possono caricare i loro progetti sul sito di LEGO Ideas, dove altri utenti possono vedere e supportare le proposte. Se un progetto raggiunge 10.000 sostenitori, entra in una fase di revisione da parte di esperti LEGO.

Le linee guide LEGO Ideas: come funziona?

Se approvato, collaborerete con i designer LEGO per perfezionare il vostro set e renderlo pronto per la vendita nei negozi.

Per trasformare la vostra idea in realtà, dovrete raggiungere i seguenti obiettivi :

Presentare un progetto a LEGO Ideas

Il sito web ufficiale di LEGO Ideas, un programma che offre agli appassionati di LEGO la possibilità di vedere le loro creazioni trasformate in prodotti commerciali: il pulsante "Submit idea" permette agli utenti di sottoporre le loro idee originali per nuovi set.

Come creare un nuovo account LEGO dal sito web ufficiale dell'azienda danese produttrice di giocattoli : la voce "Create a New Account".

Come creare un account LEGO dal sito web ufficiale per iniziare ad acquistare prodotti e inviare progetti LEGO Ideas: tutte le informazioni richieste, tra cui il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail, la password, il paese e la data di nascita.

Come effettuare l'accesso al proprio account LEGO: utilizzando le credenziali, ovvero il nome utente e la password (1), o con Google/Facebook/Apple/Epic Games (3). Non siete ancora iscritti? Potete creare un profilo premendo "Crea Account" (2).

Presentare un progetto

Dopo aver effettuato l'accesso, è fondamentale leggere attentamente i "LEGO Ideas Terms of Service". Fate click su "Agree and Continue" per continuare. Successivamente, premete "Submit Idea" per iniziare la presentazione del vostro progetto.