In questa guida, scopriremo come funziona Marvel Unlimited , la piattaforma che offre l'accesso istantaneo a oltre 30.000 fumetti.

Indice

Cos’è Marvel Unlimited?

Marvel Unlimited, il costo

Il catalogo di Marvel Unlimited

Non mancano le storie iconiche che hanno definito personaggi e serie (come le prime apparizioni di Spider-Man, degli X-Men e dei Fantastici Quattro), eventi crossover (come Secret Wars e Avengers Vs. X-Men), intere serie (tra cui X-Men Unlimited Infinity Comic, ), le miniserie, titolo esclusivi e tanto altro.

Scaricare l’app Marvel Unlimited

Marvel Unlimited, creare un account e abbonarsi

Come creare rapidamente un account Marvel Unlimited, la piattaforma con migliaia di fumetti: il campo in cui inserire l'indirizzo e-mail e il pulsante "Continue".

Come creare un nuovo account su Marvel Unlimited, la piattaforma che consente di leggere migliaia di fumetti Marvel: il pulsante "Get Started".

L'applicazione ufficiale di Marvel Unlimited per smartphone Android: creare una password sicura per accedere alla piattaforma.

Come creare un account Marvel Unlimited, la piattaforma per leggere fumetti Marvel, dagli X-Men ai Fantastici 4: il pulsante "Create Account".

Marvel Unlimited, iniziare a leggere fumetti

Dopo aver effettuato l'accesso a Marvel Unlimited, potete iniziare a leggere i vostri fumetti preferiti. Usate la funzione di ricerca o sfogliate le categorie per trovare fumetti che vi interessano. Potete cercare per personaggio (ad esempio, Spider-Man), serie (ad esempio, The Spectacular Spider-Man.

), creatore (ad esempio, Stan Lee e Steve Ditko) o anno di pubblicazione.

Una volta trovato un fumetto di vostro interesse, toccate la copertina per vedere più dettagli. Premete "Read Now" per leggere immediatamente il fumetto. Potete anche creare una lista personalizzata di fumetti da leggere. Marvel Unlimited offre diverse modalità di lettura, come la visualizzazione a pagina intera e la modalità a scorrimento pannello per pannello.

Potete anche leggere alcuni albi gratuitamente (tra cui Chee'ilth #1, G.O.D.S. First Look Infinity Comic #1, Loki: Agent of Asgard Infinity Comic #2, Marvel's Spider-Man 2 #1, Marvel's Hero Project Season 1: Superior Salvador, Black Panther: Soul of a Machine).