Matter: cos'è e come funziona

Standard diversi hanno reso la configurazione dei dispositivi per la domotica molto più complicato del necessario, ma Matter , lo standard per la casa intelligente di nuova generazione, ne risolve i punti deboli, e un po' come l'Unico Anello vi permetterà di domare la vostra casa smart con un tocco . Scopriamo quindi cos'è e come funziona Matter nel 2022, com'è supportato, ed eventuali questioni relative alla privacy.

Sono finiti i tempi in cui per accendere una lampadina bisognava premere un interruttore , o per ascoltare della musica era imprescindibile premere un tasto Play Grazie alla quantità di dispositivi intelligenti sul mercato, la smart home è una realtà comune a molte famiglie, ma questo fiorire di alternative ha portato a un problema non da poco: la compatibilità.

Indice

Cos'è Matter

Matter è uno standard per la smart home ideato da Project Connected Home Over IP (Project Chip) nel 2019 e gestito dalla Connectivity Standards Alliance ( CSA ), precedentemente nota come Zigbee Alliance, che vede coinvolti i più grandi attori nel mondo della tecnologia come Google , Amazon, Apple e Samsung.

Cos'è Matter

Lo standard è pensato per consentire a diversi dispositivi ed ecosistemi di funzionare insieme: i prodotti certificati, che rispettano lo standard, potranno essere gestiti con le app e i servizi vocali come Alexa di Amazon, Siri di Apple, Assistente di Google e altri.

Quindi un utente può acquistare qualsiasi dispositivo supportato (dotato del bollino Matter) per avere la certezza che funzionerà con i sistemi in possesso, e quindi utilizzare l'assistente vocale o la piattaforma che preferisce per controllarlo.

Matter quindi ovvia a due problemi che la diffusione della domotica, ovvero dei dispositivi intelligenti, nelle nostre case ha dovuto affrontare: l'interoperabilità tra diversi apparecchi e la connessione a Internet costante.

Il primo problema è senz'altro il più pressante ed evidente. Se compro una lampadina pensata per Amazon Alexa ma sono un utente Apple HomeKit molto probabilmente non riuscirò a sfruttarne le caratteristiche smart. Matter risolve la questione con uno standard aperto, esente da royalty e ampiamente diffuso.

La seconda problematica è data dalla connettività alla rete. Se i dispositivi IoT (Internet of Things) devono essere costantemente connessi a Internet, facendo affidamento al cloud per il loro funzionamento, un rallentamento della connessione (o addirittura la mancanza) causa un funzionamento locale inadeguato, per non dire vistosi rallentamenti in caso di velocità non eccelse.

Quindi accendere una lampadina sarà veloce come premere un interruttore!

Con Matter i dispositivi non richiedono una connessione Internet per funzionare o per lavorare insieme, ma la connettività cloud è opzionale ed è ovviamente necessaria per il controllo quando si è lontani dalla rete (fuori casa) e gestire alcuni servizi. Una minore dipendenza dal cloud significa anche maggiore sicurezza per i dispositivi, il che rende Matter ancora più allettante.

Come si può capire, le sfide da affrontare (se non altro per far mettere d'accordo una platea così grande di attori) sono state enormi e Matter ha subito numerosi ritardi, ma a ottobre 2022 è stato finalmente lanciato.

Gli aggiornamenti di Matter

All'inizio lo standard aveva numerosi difetti e non supportava molti dispositivi, ma con gli aggiornamenti successivi sono arrivati sempre più miglioramenti.

Matter 1.1, arrivato a maggio 2023, ha portato soprattutto correzioni di bug, mentre Matter 1.2, arrivato a ottobre 2023, ha aggiunto il supporto per nove nuovi tipi di dispositivi, tra cui frigoriferi, robot aspirapolvere e purificatori d'aria, insieme a miglioramenti alle categorie esistenti.

La specifica Matter 1.3, pubblicata nel maggio 2024, ha aggiunto la gestione dell'energia, la ricarica dei veicoli elettrici e la gestione dell'acqua insieme al supporto per nuovi dispositivi, come forni, piani cottura e asciugatrici. Non solo ma ha portato anche miglioramenti a Matter Casting, che vedremo tra poco, e una maggiore integrazione tra dispositivi intelligenti (per esempio un robot aspirapolvere può inviare messaggi alla TV per avvisarti se è bloccato).

C'è però un aspetto di Matter che potrebbe confondere i meno esperti: Matter è uno standard, non è un nuovo protocollo, ma una specifica che si basa su protocolli esistenti, che sono:

Thread , per dispositivi a bassa potenza e larghezza di banda ridotta come lampadine e sensori

, per dispositivi a bassa potenza e larghezza di banda ridotta come lampadine e sensori Wi-Fi o Ethernet, per dispositivi a larghezza di banda maggiore come lettori multimediali in streaming e fotocamere

Cos'è Thread