Max-Q di 5° generazione: come si sono evoluti i laptop con GPU NVIDIA e quali tecnologie offrono

Se seguite il mondo della tecnologia potreste aver sentito parlare di Max-Q di NVIDIA. La dicitura in questione si applica ai portatili dotati di GPU di casa NVIDIA, speciali perché super compatte e pensate appunto per dare il massimo anche su dispositivi super compatti. Potremmo quindi definirla una piattaforma hardware, ma nel tempo si è evoluta includendo anche tecnologie software basate su IA. Allo stato attuale delle cose, siamo giunti alla 5° generazione di tecnologie Max-Q. Acquistando quindi un laptop dotato di schede video NVIDIA GeForce RTX serie 40 avrete a disposizione un bel po' di funzionalità che non tutti sanno di avere per le mani. In questo articolo andremo quindi a fare un recap delle funzioni, hardware e software, che trovate a bordo dei portatili di nuova generazione, non necessariamente legate solo al gaming. Non tutte sono novità, considerato che alcune di queste tecnologie sono state introdotte già dalle precedenti generazioni di Max-Q, ma considerate anche che alcune si sono via via evolute sfruttando sempre di più sia l'hardware di nuova generazione sia l'intelligenza artificiale.

Ottimizzatore CPU

NVIDIA non fa le CPU, ma la piattaforma Max-Q vanta comunque una funzione specifica pensata per ottimizzare il flusso di lavoro del processore realizzata in collaborazione con i principali produttori di SoC (Intel e AMD, ovviamente). I due componenti condividono la stessa sorgente di alimentazione, e per evitare che uno dei due occupi troppe risorse quando magari non ce n'è bisogno, entra in gioco l'Ottimizzatore CPU. Si tratta di un framework a basso livello che consente al software di gestione della scheda video di ottimizzare temperatura e consumi energetici dei processori durante l'uso di giochi e applicazioni creative (come banalmente Premiere Pro e simili). In questi casi la CPU spingerebbe le frequenze al massimo, cosa che comporterebbe temperature elevate e consumi massimi. Il framework la fa invece lavorare alla massima efficienza, spostando fra le altre cose parte del lavoro della CPU su un processore di comando dedicato che si trova sulla GPU. C'è anche un pizzico di intelligenza artificiale, che si occupa in questo caso di determinare la frequenza ottimale a cui far girare entrambi i componenti. Tutte queste cose avvengono in modo trasparente all'utente, ma fa comunque piacere sapere della loro esistenza! Se masticate un po' di inglese c'è un video molto interessante che spiega l'Ottimizzatore CPU nel dettaglio.

Scalabilità core rapida

Come dicevamo in apertura, le tecnologie della piattaforma Max-Q non sono dedicate esclusivamente al gaming. Chi necessita di un portatile con GPU dedicata potrebbe trovarsi a usare applicativi quali Matlab, Blender o il già citato Premiere Pro. La tecnologia Rapid Core Scaling (Scalabilità core rapida) permette alla GPU di rilevare in autonomia quelle che sono le necessità di risorse degli applicativi in esecuzione, assegnandogli solo i core e le risorse che davvero gli servono. Questo fa sì che i core che vengono effettivamente utilizzati possano sfruttare l'alimentazione residua per operare a frequenze maggiori, anche in caso di alimentazione a batteria. Si parla di performance fino a 3 volte superiori grazie a questa funzione.

Boost dinamico

Questa è una di quelle funzioni legate alla piattaforma Max-Q che c'è già da tempo (sin dalle RTX serie 20), ma nel frattempo si è evoluta, integrando il supporto dell'intelligenza artificiale per ottimizzare ulteriormente il processo. Cosa fa? Anche questa si occupa di allocare in modo furbo le risorse, bilanciando la potenza tra GPU, memoria video e CPU in modo da migliorare le prestazioni del laptop. Grazie all'IA il Dynamic Boost interviene frame per frame, in modo che il laptop sia costantemente ottimizzato.

Uno dei laptop gaming di ultima generazione, un Acer Predator 18 dotato di Intel i9-13900HX e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080.

Battery Boost

Un'altra di quelle funzioni che si è evoluta nel tempo. Battery Boost è stato completamente riprogettato da NVIDIA per consentire all'intelligenza artificiale di controllare l'intera piattaforma. Il sistema va a calcolare i valori ottimali di consumo di CPU e GPU, di consumo della batteria, qualità dell'immagine e frame rate, il tutto in tempo reale a seconda di ciò che stiamo facendo sul computer alimentato appunto a batteria. A questo punto c'è un'allocazione dinamica delle risorse per far sì che la batteria duri il più a lungo possibile.

Whisper Mode

Anche WhisperMode è una di quelle funzioni presenti già da tempo su piattaforma Max-Q, migliorata nel corso del tempo fino alla versione attuale basata su IA. Se masticate l'inglese è intuibile qual è il suo scopo: rendere quanto più silenzioso possibile il vostro laptop durante le sessioni di gioco. Non è certo un segreto che i portatili gaming siano più rumorosi delle controparti desktop durante il gioco, anche perché il sistema di dissipazione più compatto deve lavorare a regimi più alti (e con meno spazio a disposizione) per raffrescare CPU e GPU. WhisperMode si occupa di gestire CPU, GPU, temperatura del sistema e velocità delle ventole per far sì che il laptop sia quanto più silenzioso possibile. In questo caso è l'utente stesso a decidere persino il frame rate massimo dei giochi in WhisperMode, così come si può regolare manualmente anche il comportamento dei giochi in modalità Battery Boost. I regolatori si trovano su GeForce Experience, come potete vedere dagli screenshot sottostanti.

Advanced Optimus

I laptop dotati di GPU dedicata hanno in realtà a disposizione anche la GPU integrata nel processore. La funzione Advanced Optimus della piattaforma Max-Q, evoluzione di NVIDIA Optimus (o MS-Hybrid), fa sì che il portatile passi dalla GPU GeForce alla scheda grafica integrata automaticamente a seconda di ciò che stiamo facendo. Fate conto che si tratti di un gestore hardware sempre attivo che passa dinamicamente da uno all'altra. Ma a cosa serve? Un tempo i portatili usavano o solo la GPU integrata o solo quella dedicata. Non c'era modo di selezionarne dinamicamente una delle due, a meno di riavviare il sistema o, in alcuni casi, mettere addirittura mano al BIOS. Con NVIDIA Optimus è stata offerta la possibilità di passare dinamicamente tra le due GPU, ma c'era comunque un problema. La scheda video integrata nella CPU era costantemente responsabile della gestione del display, e in caso di necessità, la scheda GeForce doveva eseguire il rendering del gioco e passare i fotogrammi renderizzati alla grafica integrata per far sì che lo schermo li visualizzasse. Con NVIDIA Advanced Optimus è stato introdotto uno switch hardware dinamico che permette anche alla grafica GeForce di gestire lo schermo, abbattendo la latenza che si riscontrava con il metodo precedentemente descritto. Non solo: il passaggio dinamico permette anche di risparmiare batteria, facendo gestire il tutto dalla GPU integrata, meno energivora rispetto a quella dedicata, in caso non ci sia bisogno della massima potenza disponibile. I vantaggi insomma sono molteplici.

Resizable BAR

Resizable BAR è in realtà una funzionalità di cui si parla non necessariamente in relazione alla piattaforma Max-Q, ma c'è anche sui portatili dotati di GPU GeForce di NVIDIA, per cui vale la pena farne cenno. Si tratta di una tecnologia legata all'interfaccia PCI Express, e serve sostanzialmente a far sì che la CPU abbia accesso diretto alla VRAM (la memoria dedicata alla GPU) in modo che, in caso di necessità, possa "raccogliere" risorse specifiche per intero invece che tramite piccoli trasferimenti come accade normalmente.

NVIDIA Optimal Playable Settings

NVIDIA OPS (Optimal Playable Settings) non sono altro che le impostazioni ottimizzate personalizzabili per bilanciare le prestazioni del laptop. Dalla home di GeForce Experience è possibile selezionare i vari giochi (e software) e mettere mano alle impostazioni. Premendo sull'icona a forma di chiave inglese si aprono le impostazioni personalizzate, che cambiano a seconda che giochiate a batteria o a corrente.

DLSS 3 (e 3.5)

Le schede GeForce RTX della serie 40 hanno introdotto il DLSS 3, forse la funzionalità più interessante e utile per i gamer. Il DLSS 2, anche conosciuto come Super Resolution, forza il rendering di un gioco a risoluzione inferiore, per poi utilizzare l'intelligenza artificiale per "dedurre" come sarebbe l'immagine se fosse stata renderizzata a una risoluzione più alta riempiendo i pixel vuoti. In questo modo si migliorano le prestazioni del gioco riproducendolo comunque alla stessa risoluzione di prima, a discapito però della qualità dell'immagine. Ci sono livelli più o meno aggressivi che incidono in maniera più o meno significativa su quest'ultimo aspetto. Il DLSS 3 è un passo avanti notevole in tal senso. Invece di ricreare i pixel mancanti, il DLSS 3 genera fotogrammi completamente nuovi, da qui il nome Frame Generation. Come accennato, si tratta di una tecnologia legata alle RTX serie 40, a loro volta dotate di un componente hardware, l'Optical Flow Accelerator, che lavora attivamente a uno dei processi relativi al Frame Generation. Riassumendo il tutto, attivando il DLSS 3 nei giochi compatibili si avrà un miglioramento delle performance (gli fps) senza avere deterioramento dell'immagine. Lo abbiamo visto di recente in azione su Horizon Forbidden West giocato su un laptop Acer Predator 18 dotato di GeForce RTX 4080, con un miglioramento di più di 35 frame al secondo. Se volete approfondire ulteriormente le tecnologie legate al DLSS date un'occhiata all'articolo che vi proponiamo nel box sottostante.

Ebbene, il Frame Generation può essere usato anche su piattaforma Max-Q di quinta generazione, ovvero sui laptop dotati di GPU RTX serie 40. Idem dicasi per il Ray Reconstruction, anche conosciuto come DLSS 3.5, che migliora gli effetti di illuminazione del Ray Tracing anche usando la Super Resolution e il Frame Generation. Anzi, a dirla tutta uno degli ultimi test relativi al Ray Reconstruction, quelli su Alan Wake 2, li abbiamo condotti sempre su laptop dotato di RTX serie 40.

STEM e creatività

Come già specificato, i portatili con GPU NVIDIA e le tecnologie della piattaforma Max-Q non tornano utili solo in ambito gaming. C'è un perché se sempre più produttori sfornano dispositivi portatili decisamente più sobri che in passato: tanti professionisti scelgono macchine dotate di GPU dedicate, e in ambito professionale sfoggiare certi terminali dotati di LED e scocche particolarmente aggressivi non è il massimo. C'è una spinta in tal senso anche da parte della stessa NVIDIA, considerato che le RTX della serie 40 forniscono accelerazione GPU per vari software delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) come il già citato Matlab e non solo.