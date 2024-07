Cosa sono le memorie UFS e che differenze ci sono tra le varie versioni?

Cominciamo con il dire che UFS è l'acronimo per Universal Flash Storage, ed è uno standard di memoria che si differenzia da altre tipologie come eMMC e SSD , queste ultime che avrete sicuramente sentito associate ai computer .

Cosa sono le memorie UFS

come abbiamo anticipato nell'introduzione sta per Universal Flash Storage, ed è uno standard stabilito dal(il Joint Electron Device Engineering Council).

Questo ente lo definisce come "uno standard aperto e ad alte prestazioni progettato per l'uso in dispositivi in cui il consumo energetico deve essere ridotto al minimo", specificando che è fatto anche per essere utilizzato in "sistemi mobili come smartphone e tablet e applicazioni automobilistiche". I Infine il JEDEC aggiunge che "L'interfaccia seriale ad alta velocità e il protocollo ottimizzato consentono miglioramenti significativi nel throughput e nelle prestazioni del sistema".

Questa definizione ci permette di sapere due cose importanti: l'UFS è pensato per avere velocità elevate e una grande efficienza. Per quanto riguarda gli utilizzi, è pensato per telefoni e fotocamere digitali, ma in generale per i dispositivi elettronici di consumo.

È importante notare che lo standard comprende sia i pacchetti permanentemente collegati (embedded) all'interno di un dispositivo (eUFS), sia le schede di memoria UFS rimovibili.

La specifica UFS è stata storicamente supportata da aziende come Nokia, Sony Ericsson, Texas Instruments, STMicroelectronics, Samsung, Micron e SK Hynix per sostituire l'eMMC. Queste aziende nel 2003 avevano creato la MIPI Alliance, responsabile dello sviluppo degli standard M-PHY e UniPro.

La nascita dell'UFS risale al 2010, con la fondazione della Universal Flash Storage Association (UFSA), che ha rilasciato il primo standard nel 2011. Come vedremo nel capitolo dedicato, negli anni successivi sono stati rilasciati successivi aggiornamenti dello standard.

Nel 2012 è seguito l'UFS 1.1 e nel 2013 l'UFS 2.0. Questo è stato un passaggio importante, in quanto ha permesso di aumentare la larghezza di banda, maggiore sicurezza e un maggiore risparmio energetico. Nel 2018 è arrivato l'UFS 3.0, che ha portato una velocità dati più elevata.

Nel 2020 è arrivato lo standard 3.1, mentre nel 2022 Samsung ha annunciato la versione 4.0, che arriva a 23,2 Gbit/s grazie all'uso di MIPI M-PHY v5.0 e UniPro v2.0.

Questo non significa che tutte le memorie UFS attualmente in commercio siano UFS 4.0, ma potete trovare dispositivi con memorie UFS2.0, UFS2.1, UFS3.0, UFS3.1 o UFS 4.0.

Qui sotto potete trovare la lista dei dispositivi in cui potete trovare le memorie UFS: