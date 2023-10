Andiamo a scoprire tutti questi aspetti, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come personalizzare i messaggi per rifiutare la chiamata su Android .

Che senso hanno, c'è già WhatsApp, penserete. Vero, ma i messaggi RCS non sono una piattaforma privata, bensì uno standard che può essere sfruttato da qualsiasi app, che sia Messaggi di Google, Messaggi di Samsung e persino, se solo la mela lo volesse, Messaggi di Apple (spoiler: non vuole).

Ma cosa sono e come abilitare i messaggi RCS ? Andiamo a scoprirlo, oltre a capire perché sono necessari per inviare in alta qualità le nostre foto e video, e per sfruttare tante altre funzioni come le conferme di recapito, lettura e la crittografia end-to-end.

Indice

Cosa sono i messaggi RCS

Tutti conoscono gli SMS (Short Messaging Service). Lanciati nel lontano 1992, consentivano ai dispositivi mobili di scambiare brevi messaggi di testo e hanno fatto la storia della telefonia. Ma ormai hanno fatto il loro corso, e infatti la gente usa per la maggior parte le app di messaggistica.

Questo consente di scambiarsi emoji, testi maggiori di 160 caratteri, immagini e video in alta definizione, e molto altro, il tutto protetto da crittografia. Nondimeno, gli SMS continuano a essere molto popolari, in gran parte perché non richiedono che l'utente con cui comunichiamo sia iscritto alla nostra stessa piattaforma.

Ma c'è un'alternativa. A un certo punto, ci si è posti il problema di come far evolvere gli SMS in un sistema di comunicazione più moderno, che consentisse di sfruttare la maggior larghezza di banda delle connessioni mobili, e così i produttori di smartphone, gli operatori e le agenzie governative del settore dei telefoni cellulari nel 2007 hanno sviluppato il protocollo Rich Communication Services (RCS).

Per anni non se n'è più, parlato, poi nel 2018 Google ha annunciato di aver lavorato con i principali operatori di telefonia cellulare in tutto il mondo per adottarlo, con il risultato di creare un protocollo basato sul profilo universale RCS e che consente agli abbonati di diversi vettori e Paesi di comunicare tra loro.

Nel 2019, lo standard RCS è arrivato su base volontaria nella sua app Messaggi, con un servizio conforme al profilo universale e ospitato da Google anziché dall'operatore telefonico dell'utente, e se all'inizio parlava di questa funzionalità come "chat", nel 2023 ha iniziato a chiamarla con il suo nome tecnico RCS.

Gli RCS si sono evoluti fino a replicare le funzionalità di molte app di messaggistica, come la possibilità di condividere contenuti come immagini, video clip e GIF, emoji, stickers e file, e hanno aperto la possibilità di sviluppare alcune peculiarità, come inviare aggiornamenti in tempo reale sui prossimi viaggi e carte d'imbarco, e persino eventualmente consentire ai clienti di selezionare i posti delle compagnie aeree.

Mentre il protocollo RCS originale consentiva solo la crittografia client-to-server, da giugno 2021 RCS supporta la crittografia end-to-end. Ovviamente, a differenza degli SMS gli RCS vengono trasmessi tramite Internet, quindi è necessaria una connessione dati o Wi-Fi (e a differenza degli SMS non costano nulla, a parte i dati consumati). È però necessario che una SIM sia inserita nel telefono per poterli usare (quella principale per le chiamate, mentre per le altre SIM non è ancora disponibile).

Ci sono altri vantaggi. Gli RCS mostrano quando qualcuno sta digitando, permettono di ricevere conferme di lettura, mostrando quando qualcuno ha letto o ricevuto il messaggio.

A questo punto potreste chiedervi quale app vi serva per utilizzare gli RCS. Semplice, un'app di messaggistica che li supporta, e ce l'avete già a portata di dito: Messaggi di Google (in caso non sia sul vostro telefono potete installarla da qui). Anni fa c'era un grande fermento attorno alle app di messaggistica per SMS, ma a poco a poco sono scomparse, e comunque non supportano gli RCS.

Al momento le più popolari sono Messaggi di Google e Messaggi di Samsung (ma non sono certo le uniche, sul Play Store ne troverete qualche altra, e se supporta gli RCS funzionerà senza problemi).

Messaggi di Google però è la più usata e a maggio 2023, al Google I/O, è stato annunciato che erano 800 milioni le persone in tutto il mondo che usavano gli RCS. Possiamo quindi capire perché persino Samsung nei suoi ultimi dispositivi l'ha impostata come app di messaggistica predefinita al posto della propria (così come hanno fatto OnePlus, Motorola e diversi produttori Android).

E come gli SMS funzionano senza problemi tra loro, a patto che non abbiate un iPhone. Per qualche motivo tutto suo, infatti, la casa della mela si rifiuta di adottare lo standard (di questo parleremo nell'ultimo capitolo). Gli RCS funzionano infatti solo se entrambi i partecipanti a una conversazione utilizzano il protocollo, altrimenti diventeranno SMS.