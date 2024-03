In questa guida, scopriremo come inviare messaggi vocali che scompaiono su Telegram .

Indice

Cosa sono i messaggi vocali su Telegram?

Telegram, creare un account

Per iniziare a inviare messaggi su Telegram, è necessario creare un account gratuito.

Come creare un account Telegram utilizzando uno smartphone Android: scegliere il paese/prefisso internazionale (1) e inserire il numero di telefono (2).

Riceverete un SMS contenente un codice entro pochi secondi. Inseritelo su Telegram per verificare il vostro numero.

Verificare il numero di telefono su Telegram digitando il codice di accesso ricevuto via SMS.

Trovare un utente su Telegram

Ecco come trovare un utente su Telegram.

Il campo di ricerca su Telegram per Android consente di trovare utenti, gruppi e canali.

Digitate il nome utente (ovvero un identificativo unico che inizia sempre con un "@") della persona che state cercando nel campo di ricerca. Se non conoscete il nome utente esatto, potete provare a cercare per nome e cognome, ma questa ricerca potrebbe non essere altrettanto precisa.

Telegram vi mostrerà una lista di utenti che corrispondono ai criteri di ricerca. Una volta trovato l'utente, cliccate il profilo per aprire la chat. Da qui, potete inviare messaggi diretti o, se desiderate, aggiungerlo ai contatti.