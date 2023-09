Come aggiungere, modificare e rimuovere metodo di pagamento su Spotify

Spotify è una delle migliori piattaforme per ascoltare musica in streaming. È disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, ma offre al contempo un piano di abbonamento (il cui costo è di 10,99 euro al mese, o 5,99 euro al mese per gli studenti, cui si aggiunge il piano Family a 17,99 euro mensili) che punta ad offrire un'esperienza ancora più completa.

A tal proposito, tra i vantaggi di Spotify Premium possono citarsi senza dubbio la possibilità di ascoltare musica senza pubblicità, scaricare brani per la riproduzione offline e gli "skip" illimitati e in qualsiasi ordine delle tracce musicali.

Per attivare Spotify Premium è necessario inserire un metodo di pagamento valido (carta di debito o carta di credito), o in alternativa sfruttare il proprio account PayPal per l'addebito del costo mensile. Vediamo come aggiungere, modificare e rimuovere il metodo pagamento Spotify.

Prima di iniziare, considerata la stretta continuità con il discorso, vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su come disdire Spotify Premium.