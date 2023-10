State cercando i titoli targati STARZ/Lionsgate/Metro-Goldwyn-Mayer? In questa guida, scopriremo come funziona MGM+ , il canale con film e serie tv .

Indice

Cos’è MGM+?

MGM+ è il servizio di video on demand di Metro-Goldwyn-Mayer (sussidiaria di Amazon MGM Studios). Gli utenti possono guardare diversi contenuti, tra cui film, serie televisive originali, documentari, speciali musicali, commedie e tanto altro.

Il catalogo di MGM+

Il catalogo di questa piattaforma comprende numerosi prodotti , tra cui Power, Power Book IV: Force, BMF, Saw, I magnifici 7, La memoria del cuore, Single ma non troppo, Serpent Queen, Girlfriend Experience, Spartacus, Black Sails, Chasing life, Spanish Princess, Teen Wolf e altri.

MGM+, il prezzo

Quanto costa MGM+? Per guardare tutti i contenuti disponibili, gli spettatori devono sottoscrivere un abbonamento mensile (4,99 euro al mese o 3,99 euro al mese dopo il periodo d'uso gratuito). I nuovi clienti possono accedere gratuitamente per i primi 7 (Infinity) o 14 giorni (Prime Video).

Abbonarsi a MGM+ con Prime Video

In Italia, MGM+ non ha una piattaforma indipendente, ma è disponibile tramite Prime Video e Mediaset Infinity .

Per utilizzare Prime Video e attivare MGM+, prima di tutto dovete creare un account Amazon .

Come creare un account Amazon per utilizzare tutti i servizi inclusi (tra cui prime Video).

I nuovi abbonati possono utilizzare gratuitamente la piattaforma per i primi 30 giorni. Successivamente, Amazon Prime si rinnoverà automaticamente.

MGM+ è disponibile solo per i clienti Prime. Dovrete, quindi, attivare anche questo abbonamento .

Prime Video, la piattaforma di streaming, in un computer: la voce "Store" e il pulsante "Canali".

In questa schermata, individuate MGM+ e premete "Scopri di più". Per attivare l'abbonamento, toccate "Iscriviti e usalo gratis per 14 giorni".