Miglior hosting per siti web - 2023

Se volete essere visibili online, che sia per un'attività, un vostro blog o semplicemente un sito personale, dovete avere un sito web. Ma per questo avete bisogno di un hosting, ovvero di un servizio che ospiti il vostro sito. Ma quali sono i migliori hosting per siti web nel 2023? Con così tante proposte sul mercato, è facile perdersi, e per questo abbiamo cercato di restringere il campo a quelli più affidabili, popolari e meno costosi, oltre a offrirvi anche un elenco dei migliori hosting per siti web gratis, che vi consentono di affacciarvi su Internet senza spendere un euro. A costo di accettare alcune limitazioni. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire quali possano essere le soluzioni migliori per le vostre esigenze, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come usare WordPress per creare un sito.

Indice

Miglior hosting per siti web

Scegliere il web hosting giusto per le vostre esigenze è importante, perché da questo dipendono le prestazioni, e quindi il successo, del vostro sito. In questa lista in cui analizziamo i migliori web hosting sul mercato abbiamo sicuramente tenuto conto del prezzo, ma non solo, perché ci sono una serie di caratteristiche a cui è meglio non rinunciare. Inoltre dovete tenere presente che alcuni web hosting potrebbero essere maggiormente adeguati per contenuti statici, altri per l'eCommerce o per contenuti dinamici. In generale è bene fare attenzione a hosting che offrano un buon quantitativo di spazio su SSD (che può andare da 5 a 50 GB a seconda del vostro sito) e funzioni di sicurezza. Il servizio inoltre deve offrire un supporto con assistenza diretta, perché soprattutto all'inizio potreste aver bisogno di aiuto, e una serie di risorse per la creazione del sito, la scelta del CMS, la possibilità di aprire più email e un pannello di gestione come per esempio cPanel, il più diffuso. Altri elementi a cui prestare attenzione sono la presenza di backup automatici, meglio se su server diversi, e la possibilità di effettuare upgrade facilmente, in caso avessimo bisogno di più spazio o caratteristiche diverse in seguito all'espandersi della nostra attività. Fatta questa premessa, andiamo a vedere quali sono i migliori hosting web a pagamento, con cifre che a seconda delle funzionalità possono andare da quasi 18 a 60-80 euro l'anno, a seconda delle necessità. Tenete presente che i prezzi indicati qui sono quelli disponibili nel momento in cui scriviamo e che potrebbero subire variazioni anche a causa di promozioni o di aumenti. Hostinger

Hostinger è uno dei provider più popolari sul mercato, e anzi molti lo considerano il migliore grazie alla sua affidabilità e convenienza. Fondato nel 2004, il servizio mette a disposizione una serie di funzioni adatte per ogni esigenza, sia che dobbiate creare un sito di eCommerce, un sito statico personale o anche se cercate il miglior hosting per siti web per fotografi. I piani a disposizione sono cinque, Gratuito, Single, Premium, Business e Cloud Startup. I quattro piani a pagamento sono molto completi e offrono prezzi fortemente ridotti in caso scegliate di pagare anticipatamente per 48 mesi, alla scadenza dei quali vi verrà applicata la tariffa intera. Tenete presente che i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. Grauito è il piano base, sempre gratis, che ci consente di creare 1 sito web con 300 MB di spazio su SSD, protezione Cloudfare, 1 account FTP e 1 Cronjob, per pianificare comandi e script sul server da pianificare. Qui potete trovare i dettagli. Single è la soluzione per i principianti, con prezzi che partono da 1,49 euro al mese (17,88 l'anno) per 48 mesi, poi si passa a 2,99 euro al mese. I prezzi salgono ovviamente se si opta per pagamenti mensili o annuali. Questo piano, probabilmente il migliore tra quelli disponibili (pur se limitato dai backup settimanali e dal limite della banda), offre le stesse condizioni del piano gratis (quindi sempre 1 sito web), ma aggiunge 50 GB su SSD, 100 GB di traffico, SSL gratuito illimitato, protezione Cloudfare, backup settimanali, scanner malware, 1 account email, costruttore di siti web, WordPress gratuito, Accelerazione WordPress, Supporto 24 ore al giorno 7 giorni su 7, gestione DNS, 2 Cronjob, 1 FTP, 2 database e 2 sottodomini. Premium, che invece costa 2,99 euro al mese per 48 mesi (35,88 euro l'anno, sempre IVA esclusa), poi 5,99 euro al mese al rinnovo, offre invece 100 siti web, 100 GB di spazio su SSD, larghezza di banda illimitata, dominio gratis (del valore di 9,99 euro), SSL gratuito illimitato, protezione Cloudfare, backup settimanali, scanner malware, email gratuite, costruttore di siti web, WordPress gratuito, Accelerazione WordPress, multisito WordPress, accesso SSH, Supporto 24 ore al giorno 7 giorni su 7, gestione DNS, Cronjob illimitati, database illimitati, accesso FTP illimitato e 100 sottodomini. Per le attività professionali come chi deve vendere online, qui trovate invece i piani superiori. Business costa 3,99 euro al mese per 48 mesi (47,88 euro l'anno), poi 7,99 euro al mese e aggiunge rispetto al piano Premium una maggiore velocità (fino a 5 volte), 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri, CDN gratuito, l'ottimizzazione per WooCommerce, lo strumento staging per WordPress, cache degli oggetti per WordPress, i backup su richiesta e il website builder con funzionalità eCommerce e oltre 20 metodi di pagamento. Cloud Sturtup è l'offerta top e costa 9,99 euro al mese per 48 mesi (119,88 euro l'anno), poi 16,99 euro al mese, incrementa le prestazioni di 10 volte, indirizzo IP dedicato e supporto prioritario. SiteGround

SiteGround è un altro hosting molto apprezzato che fa della sicurezza e della velocità i suoi punti di forza, oltre al fatto di utilizzare l'infrastruttura di Google Cloud, che sfrutta fonti di energia rinnovabile per alimentare i suoi data center. Tra le altre caratteristiche del servizio abbiamo l'assistenza immediata, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, WordPress gestito, soluzioni per eCommerce, ottimizzazione per i CMS e caching avanzato con SuperCacher. Tra i suoi punti deboli, lo spazio limitato per le offerte (meno economiche di Hostinger), così come le dimensioni limitate del database. Le offerte di SiteGround sono tre, che per un tempo limitato includono il trasferimento gratuito del sito. StartUp, l'offerta più economica e forse migliore per siti fino a 10.000 visite mensili, offre a 2,99 euro al mese, 1 sito web, 10 GB di spazio, trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, SSL gratuito, backup giornalieri, CDN gratuita, email gratuite, predisposizione per eCommerce, WordPress gestito, sistema SuperCacher. GrowBig, per siti fino a 100.000 visite mensili, offre a 5,49 euro al mese, siti web illimitati, 20 GB di spazio, trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, SSL gratuito, backup giornalieri, CDN gratuita, email gratuite, predisposizione per eCommerce, WordPress gestito, sistema SuperCacher, copie di backup on-demand, PHP più veloce del 30% e staging. GoGeek, è invece per siti fino a 400.000 visite mensili, offre a 8,49 euro al mese, siti web illimitati, 40 GB di spazio, trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, SSL gratuito, backup giornalieri, CDN gratuita, email gratuite, predisposizione per eCommerce, WordPress gestito, sistema SuperCacher, copie di backup on-demand, PHP più veloce del 30%, staging + creazione di archivi Git, gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, il più alto livello di risorse, assistenza prioritaria avanzata Aruba

Aruba è il famoso provider italiano di servizi SPID, PEC e web, oltre che operatore per la fibra. Per quanto riguarda l'offerta Web, è veramente ricca e versatile, con soluzioni Hosting Linux e Windows, con dominio sempre incluso e certificato SSL preinstallato. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Hosting Linux, che trovate qui, mette a disposizione il web hosting basato su piattaforma Linux per realizzare siti web con assoluta libertà di configurazione e programmazione, pensato per chi ha già competenze di sviluppo e vuole programmare con i linguaggi più conosciuti come: PHP, Perl, Python, Ruby. Grazie a Softaculous App Installer sono disponibili oltre 200 applicazioni gratuite da installare con facilità come WordPress, Drupal, PrestaShop e molte altre. Quattro sono i piani per questo tipo di hosting, Basic, Easy, Advanced e Professional, tutti con spazio illimitato e traffico illimitato. Basic, al costo di 30,99 euro all'anno, è il pacchetto più economico e mette a disposizione HiSpeed Cache e 5 caselle email da 1 GB. A pagamento, potete acquistare GigaMail (5 GB di spazio aggiuntivo), 5 Database MySQL + backup, Business Mail, Statistiche e Caselle PEC su dominio. Easy è il piano più venduto e al costo di 55 euro all'anno, offre HiSpeed Cache, caselle email illimitate da 1 GB, 10 GigaMail da 5 GB ciascuna, 5 Database MySQL + backup, Business Mail e Statistiche. A pagamento, potete acquistare Caselle PEC su dominio. Advanced costa 75 euro all'anno e offre HiSpeed Cache, SSH caselle email illimitate da 1 GB, 20 GigaMail da 5 GB ciascuna, 5 Database MySQL + backup, Business Mail, Statistiche e 5 Caselle PEC su dominio. Professional è l'offerta top e costa 160 euro all'anno. Con questo piano avete HiSpeed Cache, SSH caselle email illimitate da 1 GB, 30 GigaMail da 5 GB ciascuna, 5 Database MySQL + backup, Business Mail, Statistiche e 10 Caselle PEC su dominio. Hosting Windows, che trovate qui, è invece lo spazio web che consente l'esecuzione di script ASP e .NET, oltre a permettere di gestire tutte le fasi di configurazione e programmazione in completa autonomia. Basato su piattaforma Windows Server 2022, è la soluzione perfetta per l'utilizzo di applicazioni che richiedano il database MSSQL (Microsoft SQL Server). Anche in questo caso abbiamo 4 piani, Basic, Easy, Advanced e Professional, con le stesse caratteristiche di Hosting Linux. Keliweb

Keliweb è un provider che offre numerosi piani economici con hosting Linux o Windows, o anche per eCommerce e altre esigenze. Hosting Linux offre quattro piani, tutti con dominio gratis .it, certificato SSL, site builder, pannello di controllo cPanel, firewall e antimalware, e sottodomini illimitati. KeliUser è l'offerta più economica e migliore per il vostro primo progetto, ora poi irresistibile. Al costo di 9,42 euro l'anno (IVA esclusa e solo fino al 10 settembre 2023, mentre il prezzo normale è di 26,90 euro l'anno) offre 5 GB SSD di spazio web, 10 caselle di posta, 1 database, pannello hosting con DirectAdmin, sistema backup Plus, i servizi avanzati con SiteBuilder, firewall e antimalware e sottodomini illimitati KeliPro è il piano successivo, che al prezzo di 42,90 euro all'anno offre 10 GB di spazio web SSD, 50 caselle di posta, 5 database, pannello di controllo cPanel, MultiPHP, i servizi avanzati di KeliUser più antivirus e antispam, SSH e Cronjob. KeliCMS è il piano ottimizzato per i CMS, che al prezzo di 64,90 euro all'anno offre ottimizzazioni server, 20 GB di spazio web SSD, caselle di posta illimitate, database illimitati, pannello di controllo cPanel, MultiPHP e gli stessi servizi avanzati di KeliPro. KeliTOP è invece la soluzione multi sito per gestire più progetti con un piano. Al costo di 196,90 euro l'anno il piano offre 10 siti web, 100 GB di spazio web SSD, caselle di posta illimitate, database illimitati, pannello di controllo cPanel, MultiPHP e gli stessi servizi avanzati di KeliPro. Hosting Windows è invece dedicato per chi deve utilizzare i linguaggi ASP e asp.NET, e garantisce il supporto ai database MariaDB e MSSQL Server, a differenza dei piani Linux che supportano solo i Database MariaDB. Il sistema operativo è Windows Server. Tre sono i piani a disposizione, tutti con dominio incluso, Framework .NET 4.8, Pannello di controllo Plesk Obsidian e Firewall e antimalware. KeliUser è l'offerta più economica e migliore per il vostro primo progetto, che al costo di 31,90 euro offre 5 GB SSD di spazio web, illimitate caselle di posta, 10 MSSQL Server 2019 e MariaDB. KeliPro è il piano professionale, che al prezzo di 54,90 euro all'anno offre 10 GB di spazio web SSD, caselle di posta illimitate, antivirus e antispam, 10 MSSQL Server 2019 e MariaDB, attività pianificate, gestione FTP, backup giornalieri e accesso remoto DB. KeliSSL è il piano ideale per siti di eCommerce, che al prezzo di 219,90 euro all'anno offre 50 GB di spazio web SSD, caselle di posta illimitate, IP dedicato, antivirus e antispam, 20 MSSQL Server 2019 e MariaDB, attività pianificate, gestione FTP, backup giornalieri e accesso remoto DB. Per quanto riguarda invece le soluzioni hosting per eCommerce, Keliweb offre quattro soluzioni con tutti gli strumenti necessari per vendere su internet in piena sicurezza. Tutte offrono configurazioni server, dominio incluso, SSH, gestione DB remota, hosting managed, pannello cPanel, assistenza h24, backup automatici giornalieri, SLA 99,99% e anti DDoS. Quattro i piani a disposizione, andiamo a scoprirli. EC1 al costo di 9,90 euro al mese offre 20 GB di spazio, 4 GB di RAM, 3 vCore, IP italiano. EC2 al costo di 32,90 euro al mese offre 50 GB di spazio, 8 GB di RAM, 3 vCore, IP italiano, 5 domini aggiuntivi, supporto Node.js. EC3 al costo di 86,90 euro al mese offre 150 GB di spazio, 8 GB di RAM, 4 vCore, IP dedicato italiano, domini aggiuntivi illimitati, supporto Node.js, upgrade istantaneo, monitoraggio proattivo, aacount manager dedicato. EC4 al costo di 149,90 euro al mese offre 2 x 250 GB di spazio, 16 GB di RAM, Intel Xeon 6 Core, IP dedicato italiano, domini aggiuntivi illimitati, supporto Node.js, upgrade istantaneo, monitoraggio proattivo, aacount manager dedicato e garanzia hardware a vita. C'è poi l'hosting PrestaShop, l'hosting dedicato all'eCommerce con 20 GB di spazio, SSL, ottimizzazione PrestaShop, MultiPHP, SSH, email illimitate, database MySQL illimitati, backup automatico giornaliero e grafici e statistiche, il tutto al costo di 9,90 euro al mese, con la possibilità di pagare meno con piani da 1, 2 o 3 anni. L'hostin Joomla è invece ottimizzato per Joomla, ovviamente, e al costo di 9 euro al mese offre il dominio, 10 GB di spazio, SSL, ottimizzazione PrestaShop, MultiPHP, SSH, email illimitate, database MySQL illimitati, backup automatico giornaliero e grafici e statistiche. L'hosting Magento è invece il servizio ideale per i grandi siti di eCommerce, con accesso SSH, modulo Google PageSpeed, MultiPHP e php.ini, supporto h24, Magento preinstallato, pannello di controllo cPanel e Softculous incluso. Tre sono i piani a disposizione. Magento Basic è ideale per i siti in fase di sviluppo e al costo di 39,90 euro al mese offre 50 GB di spazio, 6 GB di RAM, cloud semi dedicato. Magento Pro è ideale per i siti già avviati e al costo di 86,90 euro al mese offre 100 GB di spazio, IP dedicato italiano., 8 GB di RAM, 4 vCore e 100 GB di backup automatico. Magento Business, è ideale per i siti eCommerce ad alto traffico e al costo di 149 euro al mese offre 2 x 250 GB di spazio, 16 GB di RAM, CPU i7, IP dedicato italiano e 100 GB di backup automatico. Ma non è finita. Keliweb offre anche l'hosting WordPress, sempre con dominio .it incluso e con quattro piani, tutti con pannello cPanel, SSL, supporto MultiPHP e backup. WP Start al costo di 15,96 euro all'anno offre 1 sito, 10 GB di spazio, 2 GB di RAM, 2 vCore, 10 caselle, 3 database. WP Play al costo di 34,76 euro all'anno offre 1 sito, 50 GB di spazio, 4 GB di RAM, 3 vCore, 50 caselle, 50 database. WP Premium al costo di 65,56 euro all'anno offre 5 siti, 100 GB di spazio, 6 GB di RAM, 3 vCore, caselle illimitate, database illimitati. WP Corporate al costo di 131,56 euro all'anno offre 10 siti, 100 GB di spazio, 8 GB di RAM, 4 vCore, caselle illimitate, database illimitati.

Miglior hosting per siti web gratis

Se invece cercate un hosting gratis, tenete presente che a causa delle limitazioni potrebbe essere una scelta per chi non ha esigenze particolari e si avvicina per la prima volta al mondo dei siti web e non si attende assistenza. Per esempio, piccoli blog o siti personali con poche pretese. Vediamo quali sono i migliori. Netsons

Netsons è uno dei servizi migliori di questo tipo, con la possibilità di accedere a pannello di controllo cPanel per la configurazione server e la possibilità di installare un CMS a scelta tra Joomla e WordPress. Tra le caratteristiche del piano gratuito abbiamo traffico illimitato, 1 GB di spazio, supporto PHP, 1 database da 100 MB, 1 account FTP, SSL FTP e certificato di sicurezza HTTPS gratuito. Per usarlo, vi basta andare sul sito sopra indicato e cliccare sul pulsante a destra Prova. Ora dovete inserire il nome del dominio che volete scegliere (sarà di terzo livello e del tipo tuonome.netsons.org), cliccate su Registra e potrete accedere o creare un account per iniziare a creare il vostro sito. WordPress

WordPress è la famosissima piattaforma per creare siti Web (ecco come fare) e tramite WordPress.com consente di ottenere un hosting e crearlo con il CMS integrato. La versione gratuita ovviamente vi permette di creare un dominio di terzo livello, ma le caratteristiche sono più che sufficienti per chi è alle prime armi. A disposizione avete 3 GB di spazio di archiviazione, certificato SSL e site builder. Non avrete accesso a un pannello di controllo per gestire le funzioni del server o i database, come non potrete ottenere backup. Per usarlo, andate a questo indirizzo e cliccate su Comincia in alto a destra. Ora create un account tramite email o con i vostri account Google o Apple, cliccate su Crea un account e potrete inserire il nome del vostro dominio, che sarà di terzo livello. Seguite i passaggi a schermo, scegliete un template, personalizzate l'aspetto per poi caricare i vostri contenuti, e in pochi minuti avrete online il vostro primo sito! Wix

Wix è la piattaforma molto popolare per creare siti web, che offre anche la possibilità di web hosting gratuito da personalizzare con il suo famoso Editor, che vi consente di non aver bisogno di un CMS come Joomla o WordPress. A disposizione con questo tipo di piano avete 500 MB di spazio e 500 MB di larghezza di banda, oltre al certificato SSL e firewall che garantiscono la sicurezza del sito. Grazie all'editor incluso, avete a disposizione 500 template, più che sufficienti per creare il vostro primo sito con facilità e personalizzarlo a piacere. Per usarlo, andate al sito sopra indicato e cliccate su Inizia. Ora dovrete registrarvi, anche attraverso un account Google o Facebook, o accedere con il vostro account. Successivamente, dovrete inserire un dominio di terzo livello, registrarlo e potrete iniziare a personalizzarlo. Freehosting

Freehosting è un altro provider che consente di ottenere un web hosting gratuito, con la possibilità di installare un CMS come WordPress o Joomla con un solo clic. Questo pacchetto è adatto per siti web leggeri come blog o forum ma Freehosting non pone limiti di banda o di visitatori e con 10 GB di spazio è una delle offerte più generose. La piattaforma è compatibile con la maggior parte delle applicazioni web, e il PHP ha tutte le funzioni abilitate. Purtroppo Freehosting non offre un dominio di terzo livello, ma ospita il vostro dominio, e se volete registrarne uno con loro dovrete pagare. Usare Freehosting è molto semplice. Andate qui, cliccate su Sign up for free e nella pagina successiva scegliete se trasferire un dominio o registrarne uno. Inserite il nome e successivamente potrete creare un account.

Domande e risposte

Quanto costa hosting di un sito? Il web hosting può avere costi molto variabili a seconda delle caratteristiche. Alcuni, con forti limitazioni, sono gratuiti, ma per quelli a pagamento si può partire da 18 euro l'anno e per siti di eCommerce si può arrivare a più di 300 euro l'anno.