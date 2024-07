Quali sono le migliori AI per programmare?

Nell'era digitale, lo sviluppo software si evolve a ritmi vertiginosi. In questo contesto, l'intelligenza artificiale (AI) emerge come un alleato fondamentale per gli sviluppatori, offrendo strumenti capaci di trasformare radicalmente il modo in cui il software viene creato, testato e gestito. In questo articolo, scopriremo alcune delle migliori soluzioni AI attualmente disponibili per gli sviluppatori.

ChatGPT (qui trovate tutti i dettagli) è un modello di linguaggio basato sull'architettura GPT (Generative Pre-trained Transformer) sviluppato da OpenAI. È progettato per generare testo che imita il linguaggio umano e può essere addestrato per rispondere a domande, redigere testi e anche assistere in compiti di programmazione. ChatGPT può essere integrato in vari ambienti di sviluppo (IDE) per fornire suggerimenti di codice e migliorare la produttività degli sviluppatori.

Quanto costa? ChatGPT è gratuito, ma gli utenti possono anche sottoscrivere un abbonamento mensile. Ecco tutti i piani. Free (0 euro): accesso a GPT-3.5, accesso limitato a GPT-4o, accesso limitato all'analisi dei dati, al caricamento di file, alla visione, alla navigazione web e ai GPT personalizzati.

Plus (20 USD al mese): accesso a GPT-3.5, GPT-4o e GPT-4, accesso all'analisi dei dati, al caricamento di file, alla visione, alla navigazione web e ai GPT personalizzati, possibilità di creare GPT personalizzati, generazione di immagini con DALL·E, accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Come iniziare a usare ChatGPT? Prima di tutto, collegatevi al sito web ufficiale e fate click su "Start now" o "Try on web".

Come accedere al chatbot basato su intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI:

Premete "Registrati"/"Sign up".

Il sito web ufficiale del celebre chatbot basato su intelligenza artificiale:

Digitate il vostro indirizzo e-mail e inserite tutte le altre informazioni richieste. Potete anche iscrivervi rapidamente cliccando "Continua con Google", "Continua con l'account Microsoft" o "Continua con Apple".

Come utilizzare ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale:

Sviluppare con ChatGPT ChatGPT può essere integrato in ambienti di sviluppo (IDE) per assistere i programmatori con suggerimenti di codice in tempo reale. Può essere utilizzato per generare esempi di codice, risolvere bug o fornire soluzioni alternative a problemi di programmazione. Ecco alcuni esempi. Per generare un codice: Crea una calcolatrice semplice che permetta all'utente di eseguire operazioni aritmetiche di base (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione) tra due numeri. Utilizza HTML e JavaScript. Per risolvere bug: Ora invierò un codice JavaScipt: trova i bug e risolvi gli errori.

GitHub Copilot, le AI per programmare

GitHub Copilot è un'intelligenza artificiale sviluppata da GitHub in collaborazione con OpenAI, progettata per aiutare i programmatori fornendo suggerimenti di codice direttamente nell'editor, come Visual Studio Code. Utilizza un modello di linguaggio molto avanzato per analizzare il codice esistente e generare nuove linee o blocchi di codice. GitHub Copilot può aiutare a scrivere codice più rapidamente e a imparare nuovi framework e librerie. L'intelligenza artificiale supporta una vasta gamma di linguaggi di programmazione e framework, inclusi Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Java e molti altri.

Quanto costa? GitHub Copilot non è completamente gratuito, ma offre diverse opzioni di abbonamento con un periodo di prova gratuito. Ecco le opzioni disponibili: Copilot Individual (10 USD al mese): perfetto per singoli sviluppatori, liberi professionisti, studenti e docenti.

Copilot Business (19 USD al mese): per i team e le organizzazioni.

Copilot Enterprise (39 USD al mese): progettato per le aziende che desiderano personalizzare GitHub Copilot per la propria organizzazione.

Come iniziare a usare GitHub Copilot Collegatevi al sito ufficiale di GitHub Copilot e premete "Get started with Copilot".

Come utilizzare l'assistente di codice alimentato dall'AI:

Scegliete un piano (Individual, Business o Enterprise).

Il sito web ufficiale di GitHub Copilot, l'AI per programmare:

Create un account GitHub o effettuate l'accesso. Inserite un metodo di pagamento.

Come accedere o iscriversi a GitHub, il servizio di hosting per progetti software:

Sviluppare con GitHub Copilot GitHub Copilot è essenzialmente un assistente di codice alimentato dall'AI, che aiuta a scrivere codice più rapidamente e in modo più efficace. Questo strumento funziona direttamente all'interno di alcuni editor di codice, come Visual Studio Code, e offre suggerimenti in tempo reale. Potrete anche scrivere un commento in lingua naturale descrivendo la funzionalità che desiderate implementare e GitHub Copilot proporrà un'implementazione suggerita. Inoltre, permette di generare esempi di codice e test unitari basati sul codice esistente.

Amazon Q Developer, le AI per programmare

Amazon Q Developer è un servizio di programmazione assistita con AI di Amazon Web Services, simile a GitHub Copilot. Offre suggerimenti di codice, basandosi su modelli di machine learning addestrati su milioni di linee. Amazon Q Developer supporta diversi linguaggi di programmazione e integra la conformità alla sicurezza e alle licenze, suggerendo automaticamente alternative quando il codice potrebbe violare tali normative.

Quanto costa? Amazon Q Developer Free Tier (0 euro): sviluppare più velocemente grazie ai suggerimenti di codice direttamente nel vostro IDE e CLI, verifica delle licenze con tracciamento dei riferimenti, accesso limitato mensilmente a funzionalità avanzate, chat per debug di codice, aggiunta di test e altro nell'IDE (limite di 50 interazioni al mese), accelerazione delle attività con Amazon Q Developer Agent per lo sviluppo software (limite 5 al mese), aggiornamento delle app in una frazione del tempo con Amazon Q Developer Agent per la trasformazione del codice (limite di 1.000 righe al mese), potenziamento della sicurezza del codice con la scansione delle vulnerabilità di sicurezza (limite di 50 scansioni di progetti al mese), risposte sulle risorse del vostro account AWS (limite di 25 query al mese), diagnosi di errori comuni nella console (incluso) e molto altro.

Amazon Q Developer Pro Tier (19 euro al mese per utente): codificare più velocemente grazie ai suggerimenti nel vostro IDE e CLI, verificare le licenze del codice con tracciamento dei riferimenti. Gestire utenti e politiche con controlli di accesso aziendale, personalizzare Amazon Q alla base di codice per suggerimenti ottimizzati (anteprima) e scoprire limiti elevati per le funzionalità avanzate. Nell'IDE, chattate, eseguite debug, aggiungete test e molto altro (incluso). Accelerare i compiti con l'agente sviluppatore Amazon Q per lo sviluppo software (limite di 30 al mese), aggiornare le app con l'agente sviluppatore Amazon Q per la trasformazione del codice (limite di 4.000 righe al mese) e aumentare la sicurezza del codice con la scansione delle vulnerabilità di sicurezza (limite di 500 scansioni di progetto al mese). Ottenete risposte sulle risorse del vostro account AWS e diagnostica errori comuni nella console (incluso). Semplificare la redazione di query con SQL generativo (anteprima) e altro ancora.

Come iniziare a usare Amazon Q Developer Collegatevi al sito web ufficiale; Fate click su "Apri nella Console di gestione AWS"; Effettuate l'accesso oppure create un account gratuito.

Sviluppare con Amazon Q Developer Questo strumento AI di Amazon Web Services è progettato per assistere gli sviluppatori in vari compiti di programmazione e gestione del codice. Amazon Q Developer Agent offre suggerimenti di codice personalizzati basati sulle abitudini e sui pattern di codifica dell'utente. Una delle funzionalità più potenti di Amazon Q Developer Agent è la capacità di trasformare il codice esistente per migliorarne l'efficienza o aggiornarlo per utilizzare nuove tecnologie o librerie. Lo strumento AI può essere utilizzato per eseguire scansioni di sicurezza sul codice e può suggerire ottimizzazioni.

Altre soluzioni AI per gli sviluppatori

