I collegamenti delle pagine Web sono sicuramente più comodi e semplici da ricordare degli indirizzi IP, ma spesso e volentieri, soprattutto se non riferiti alla Home di un servizio come ad esempio Amazon, Facebook o altro, diventano lunghi e soprattutto brutti da vedere. Ecco perché se vogliamo condividere un link con i nostri clienti, sui social o con gli amici abbiamo bisogno di una soluzione che lo accorci in un formato più gestibile, e dopo la chiusura di Goo.gl Bitly è diventato il servizio più popolare al mondo. Ma non è l'unica soluzione: andiamo a scoprire le migliori alternative a Bitly gratis. Se infatti la piattaforma è estremamente utilizzata, questo tipo di strumenti sono molto variegati: per esempio con alcuni dei siti che andremo a vedere non avete bisogno di registrarvi, il che è ottimo per generare un link breve velocemente, oppure offrono maggiori funzioni di Bitly senza dover pagare. Andiamo a scoprirli tutti, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come abbreviare un indirizzo web.

Migliori alternative a Bitly gratis

Volete condividere il link di una pagina Web ma è orribilmente lungo? Allora avete bisogno di uno strumento che consenta di accorciarlo, magari permettendovi di personalizzarlo in modo da renderlo più accattivante e facile da ricordare. Per questo Bitly è il servizio più popolare sul mercato, ma il suo piano gratuito negli anni è stato sempre più ritoccato, mentre i prezzi dei piani a pagamento sono eccessivi per le vostre necessità. Per esempio, magari avete bisogno semplicemente di accorciare un link ma non volete registrarvi (funzione che Bitly consentiva e ora non più), oppure avete bisogno di utilizzare alcuni strumenti di analisi dei link che ora Bitly mette a disposizione solo nei piani a pagamento. Insomma, Bitly è sicuramente il sito per accorciare i link più usato sul mercato, ma non è detto che sia il migliore per le vostre esigenze: andiamo a scoprire quali sono i migliori che propongono soluzioni gratuite in grado di competere e in alcuni casi superare quelle a disposizione con la piattaforma. Tiny URL

Tiny URL è un ottimo servizio attivo da più di vent'anni in grado non solo di consentirvi di accorciare un link senza dovervi registrare, ma anche di tenere traccia della cronologia dei link. Purtroppo, per accedere a strumenti come l'analisi e altro dovete passare ai piani a pagamento (da 9,99 dollari al mese), ma per attività veloci e link anche personalizzati che non scadranno mai è sicuramente uno dei siti più consigliati (anche percheé è uno dei pochi che consente di personalizzarli al volo in questo modo). Per utilizzare Tiny URL dovete andare sul sito del servizio e inserire nel campo Shorten a long URL il link da accorciare. Sotto, nel campo Enter alias, potete scegliere la seconda parte del link dopo tinyurl.com/ (come molti strumenti simili il sito non offre un dominio personalizzato nella versione gratuita). Ora cliccate sul pulsante Shorten URL e se la parte personalizzata (in caso l'abbiate messa) non è già stata utilizzata, vi verrà proposto il link accorciato nel campo sotto Tiny URL. Sotto avete a disposizione tre pulsanti: QR, che vi consente di generare un codice QR da scaricare sui tasti SVG, PNG o PNG 1200, Share, per condividere il link via email, Facebook, Twitter, WhatsApp o Linkedin, e Copy, per copiarlo negli appunti del dispositivo. T.LY

T.LY è un servizio gratuito che consente di accorciare i link (che sono veramente brevi, più di quelli di Bitly) senza doversi registrare (fino a 3 link), e consente anche di vedere le statistiche relative (pubbliche) semplicemente aggiungendo un "+" in fondo al link breve. Per creare link al volo, inoltre, c'è anche l'estensione per Chrome: installatela e potete accorciare i vostri link con un semplice tocco. Se doveste volere di più, come 500 link a disposizione, domini personalizzati, strumenti di analisi più avanzati e codici QR tracciabili, ci sono i piani a pagamento, più economici di Bitly in quanto partono da 5 dollari al mese. Per usarlo, andate sul sito del servizio e nel campo al centro della pagina inserite il link da accorciare, poi cliccate sul pulsante Shorten URL. Subito sotto apparirà l'URL accorciato, che potete copiare cliccando sull'icona con due fogli sovrapposti a sinistra, subito dopo il link, o a destra, su Copy link. Inoltre il servizio vi mette a disposizione anche il codice QR, basta cliccare sul codice che appare sulla destra e apparirà una pagina dove potete personalizzarlo con colori e un'immagine al centro, per poi copiarlo o scaricarlo come file .jpeg, .svg, .png, o .webp. Per vedere quante volte il link è stato utilizzato, non dovete fare altro che aggiungere un "+" dopo il collegamento breve e si aprirà una pagina di analisi con alcuni utili dettagli, oppure cliccate sul pulsante Stats. Rebrandly

A differenza delle altre proposte appena viste, Rebrandly è probabilmente la migliore soluzione per chi cerca più funzionalità senza dover pagare, e per questo è veramente l'alternativa in grado di competere spalla a spalla con Bitly. Il servizio infatti offre la possibilità di accorciare 25 link personalizzati tracciabili, strumenti di analisi, cronologia dei link e codici QR, oltre a permettervi di utilizzare un dominio personalizzato (che però dovrete acquistare). Come Bitly, Rebrandly ha anche una funzione link-in-bio chiamata LinkGallery che consente di creare automaticamente collegamenti da Fogli Google o aggiungere nuovi link a Buffer. Il piano a pagamento include invece il dominio personalizzato e altre funzioni avanzate, ma con prezzi a partire da 13 dollari al mese. Se invece volete semplicemente un servizio per creare link senza creare un account, vi basta inserire il link nella Home del sito e avrete il vostro link accorciato, con la possibilità di creare un codice QR. Per usarlo, andate sul sito del servizio e a metà pagina vedrete il campo vuoto in cui inserire un link. Copiatelo o digitatelo e cliccate sul pulsante Shorten link, al che, subito sotto, apparirà la versione accorciata, veramente breve. Purtroppo a differenza di Tiny URL non potete personalizzarlo, ma potrete copiarlo cliccando su Copy, sulla destra, e se cliccate sull'icona con tre linee verticali, sempre sulla destra, potrete accedere alo strumento di analisi pubblico, che vi consente di vedere quante volte il collegamento è stato cliccato. Se invece cliccate sull'icona a forma di codice QR, potete scaricare il codice QR che rimanda al link nella risoluzione che preferite (in .png) o in formato .svg. Short URL

Volete accorciare link velocemente, gratis e senza cercare funzioni particolari o altre amenità? Allora Short URL è lo strumento che fa per voi. Il sito è veramente semplice e fa una cosa sola, in maniera diretta e semplice. Certo, per chi vuole di più c'è anche la versione Premium a pagamento con link personalizzati, strumenti di analisi avanzati, codici QR e altro, ma non saremmo qui. Per usare Short URL andate sul sito del servizio e incollate il link da accorciare nel campo in alto al centro, sotto la scritta Paste the URL to be shortened. Cliccate su Shorten URL e verrete rimandati a una pagina con il link accorciato, che sarà del tipo https://shorturl.at/xxxx. Ora potete copiarlo negli appunti del dispositivo cliccando sul pulsante Copy URL e per vedere quanto è stato cliccato cliccate sul pulsante Total of clicks of your short URL. In basso, trovate una serie di pulsanti che vi consentono di condividere il link accorciato sulle maggiori piattaforme social come Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, WhatsApp, Telegram, Reddit e LinkedIn. Zero Width Shortener

Se non siete ancora soddisfatti delle proposte illustrate finora, abbiamo un sito che propone qualcosa di diverso. Se cercate infatti come accorciare i link con uno strumento open source, come immaginerete online ce ne sono diversi che consentono di farlo in maniera estremamente efficace. Dub.co è una di queste piattaforme, che funziona esattamente come quelle che abbiamo visto finora, ma ce ne sono anche molte che consentono di accorciare i link utilizzando il proprio dominio, tutte open source e, entro certi limiti, gratuitamente. Tra queste spiccano YOURLS e Polr, ma il loro utilizzo esula dagli scopi di questa guida. Ce n'è uno, però, veramente curioso. Zero Width Shortener è uno strumento che permette non solo di accorciare i link, ma di farli sparire! In pratica invece di ottenere un link breve nella forma bit.y/xxxxxx, otterrete un link di questo tipo https://zws.im/󠁣󠁨󠁯󠁦‍󠁸󠁬. Ma com'è possibile? ZWS utilizza caratteri a larghezza zero invece di quelli alfanumerici tipici utilizzati dagli accorciatori di URL. Quando vengono resi, questi caratteri sono invisibili, ma ci sono, e la piattaforma li può usare per codificare le informazioni sull'URL. La soluzione è incredibilmente elegante e nelle nostre prove funziona come previsto, ma ci sono alcuni limiti, soprattutto sui servizi di chat. Il motivo è che i caratteri a larghezza zero non sono comunemente usati, quindi questi servizi o le piattaforme di social media li eliminano, e quindi non funzioneranno. Per usare ZWS, non dovete fare altro che andare sul sito del servizio e copiare nel campo al centro il link da accorciare. Successivamente, cliccate sul pulsante Shorten e in un istante il link verrà generato: cliccate sulla voce subito sotto https://zws.im/󠁣󠁨󠁯󠁦‍󠁸󠁬 (click to copy) e lo copierete negli appunti del dispositivo. Fatto, niente possibilità di personalizzazione (non c'è lo spazio!) o di analisi. Se siete curiosi di sapere come funziona, qui trovate la pagina su GitHub del progetto, che è stato ideato da Jonah Snider.

