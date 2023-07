ChatGPT ha sconvolto non solo il mondo dell'informazione, ma il nostro rapporto stesso con Internet, e ora sembra che tutti vogliano parlare con l'intelligenza artificiale Ma nonostante il modello di OpenAI sia alla base di molti strumenti simili, questo non è l'unico chatbot che potete usare. Ecco quindi che abbiamo raccolto le migliori alternative a ChatGPT. Tutti questi chatbot vi consentono di scrivere un'email, darvi un'idea per una ricerca o una tesina, rispondere alle vostre domande e molto altro, in un linguaggio naturale! Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirle, ma non senza ricordarvi cos'è un'intelligenza artificiale generativa.

Le migliori alternative a ChatGPT

Google Bard

Google Bard è da poco sbarcato ufficialmente in Italia, e potenzialmente è il chatbot più potente al mondo. Inoltre è una vera alternativa a ChatGPT, perché non si basa sul modello GPT di OpenAI ma sul modello proprietario PaLM 2 (Pathways Language Model). Purtroppo Google non si è aperta molto quindi non abbiamo molte informazioni sulla quantità di dati su cui è stato allenato il modello, e il chatbot (qui trovate il nostro approfondimento) è abbastanza giovane rispetto a ChatGPT, il che significa che può essere ancora piuttosto acerbo. Nondimeno, il recente passaggio dal modello LaMDA a PaLM 2 dovrebbero averlo messo in diretta competizione con ChatGPT alimentato dal modello GPT-4, ed è in grado di cercare le risposte da Internet in tempo reale, qualcosa che ChatGPT ha ottenuto solo da poco (e solo per gli utenti a pagamento). Insieme a un'interfaccia molto semplice e immediata, Bard offre numerose funzioni convenienti, tra cui la possibilità di modificare le domande precedenti e riavviare le conversazioni in qualsiasi momento. Il chatbot può svolgere diverse funzioni, tra cui generare testo, tradurre lingue, creare contenuti creativi e rispondere alle domande in modo chiaro e conciso. Il chatbot, gratuito, è infatti molto veloce e preciso nelle sue risposte, ed è in grado di scrivere documenti, curriculum, email, lettere di presentazione e anche aiutare con il codice e i problemi matematici. Bard offre anche diverse opzioni, fornendo tre risposte alternative e mostrate come bozze. Inoltre, oltre a consentire di cancellare la chat in modo da poter fare una nuova domanda, permette l'accesso anche alla cronologia delle domande, cancellabile, e l'integrazione con Alexa e Google Assistant. Potete utilizzare Bard gratuitamente e senza limiti dal suo sito ufficiale, previo login con un qualsiasi account Google.

Bing Chat

Bing Chat (ecco il nostro approfondimento) è il nuovo chatbot di Microsoft frutto dei miliardari investimenti in OpenAI. La casa di Redmond infatti ha integrato il modello GPT-4 in una propria soluzione chiamata Prometheus, in cui ha combinato l'indice Bing, il ranking e le risposte ai risultati di ricerca con il modello di OpenAI. Questo ha permesso di infondere nei modelli di addestramento di ChatGPT contenuti e dati più aggiornati, quasi in tempo reale, proprio come Google Bard. Inoltre Microsoft ha integrato Bing Chat in molti dei suoi strumenti, a cominciare da Windows e Edge passando per Microsoft 365 e Teams, il che lo rende il chatbot per eccellenza per gli utenti Windows. Bing Chat vi permette di effettuare ricerche, tradurre frasi in oltre 100 lingue, creare testi e anche immagini (integra DALL-E 2 sempre di Open AI). Offre inoltre la possibilità di ricerca vocale e permette di scegliere tra tre stili di risposta: creativo, equilibrato e preciso. A differenza di Bard, Bing Chat è disponibile in Italia anche adesso, basta solo effettuare l'accesso con il proprio account Microsoft e usare il browser Edge (ci anche modi per usarlo con altri browser) o da app Bing o Edge per dispositivi mobili. Inoltre è gratuito, ma le domande hanno un limite di 4.000 caratteri (appena aumentato dal precedente limite di 2.000).

Claude

Claude è il nuovissimo chatbot di Anthropic, realizzato in collaborazione con Notion, Quora e DuckDuckGo, e si ripromette (e promette a voi) di essere un assistente AI utile, onesto e non pericoloso, in quanto è basato su un modello di intelligenza artificiale che si concentra sull'allineamento attraverso il feedback del linguaggio naturale, piuttosto che scegliere una specifica architettura di machine learning. Lanciato a marzo 2023, Claude è in grado di eseguire una vasta gamma di compiti di conversazione ed elaborazione del testo, come sintesi, ricerca, scrittura creativa e collaborativa, domande e risposte, generazione di codice e altro ancora. Anthropic offre due versioni di Claude: Claude e Claude Instant. Claude è il modello più potente, che eccelle in una vasta gamma di compiti, dal dialogo sofisticato e dalla generazione di contenuti creativi all'istruzione dettagliata, ed è consigliato per il ragionamento complesso, il dialogo, la creatività e la creazione di contenuti dettagliati. Claude Instant è invece un'alternativa più veloce ed economica, in grado di gestire una serie di compiti tra cui il dialogo casuale, l'analisi del testo, la sintesi e la comprensione dei documenti. Questa soluzione è consigliata per chi ha bisogno di prestazioni a basso costo, latenza ridotta, dialogo leggero, moderazione, classificazione. Dall'11 maggio 2023, Claude, che prima era accessibile solo tramite Poe, è disponibile anche in beta pubblica anche dal sito proprietario (solo per utenti negli Stati Uniti o UK). Inoltre è passato alla versione Claude 2, molto migliorata. Se volete usarlo tramite Poe, la piattaforma di Quora, potete accedere da sito web o app per iOS e Android, sia gratuitamente che a pagamento (20 dollari al mese o 200 dollari l'anno). Per usarlo, potreste aver bisogno di utilizzare una VPN, ma non è necessario tenerla attiva. Nei nostri test, è bastato solo per l'iscrizione, e poi si è potuta spegnere, quindi potete usare una prova di una VPN che vi piace senza sprecare dati. Dal sito di Claude, andate a questo indirizzo e inserite la vostra email o connettetevi con un vostro account Google. Se usate l'email, vi arriverà un codice e poi dovrete scorrere alcune pagine sull'utilizzo del servizio. Nei nostri test, Claude si è rivelato molto efficace e veloce, meglio di attori più rinomati come Bing Chat. Ad esempio, alla domanda "Qual è il titolo di un film con Neo e Sandra?" ha risposto subito con Speed, ma solo in inglese.

ChatSonic

ChatSonic è da molti considerata come una delle migliori alternative a ChatGPT. Basato su GPT-4, il chatbot non solo vi permette di accedere all'ultimo modello di OpenAI, ma può accedere al Knowledge Graph della ricerca Google per fornire risposte basate su eventi attuali e creare contenuti basati sugli argomenti più di tendenza, Il chatbot non solo ha un elevato grado di comprensione del testo e delle sfumature, ma fornisce agli utenti suggerimenti per la struttura delle frasi, il tono e la scelta delle parole per creare contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente, anche se le risposte sono un po' brevi e non è molto bravo con il codice informatico. Inoltre Chatonic fornisce un controllo del plagio integrato per garantire l'unicità dei contenuti e vi permette di creare immagini direttamente inserendo un prompt nella chat, usandoStable Diffusion o API DALL-E di OpenAI. Infine, il chatbot vi consente di utilizzare comandi vocali. Essendo sviluppato da Writesonic, ChatSonic fa parte di un'ampia suite di strumenti di scrittura AI, tra cui numerosissimi modelli e strumenti per aiutare gli utenti a semplificare il loro processo di scrittura, il che può essere utile per utenti e aziende che devono creare contenuti coinvolgenti in pochi minuti. E se Chatsonic offre una funzione Riformula per rielaborare i contenuti con diversi stili e toni, la libreria di modelli consente di partire da articoli già generati dall'IA per avere una base da cui partire per annunci, contenuti eCommerce, social media e siti Web. Chatsonic offre un modello freemium, e vi verranno assegnati 10.000 parole all'iscrizione e al mese, ma una volta esauriti queste dovrete passare alla versione a pagamento, da 16 dollari al mese. Inoltre le versioni gratuite e Unlimited offrono accesso solo al modello GPT-3.5, mentre per passare a GPT-4 dovete utilizzare la versione Business da 12,67 dollari al mese (solo per aziende). Qui trovate il sito per iniziare a usare lo strumento.

YouChat

YouChat è un assistente di ricerca AI di You.com, e offre la possibilità di tenere conversazioni in linguaggio naturale proprio nei risultati di ricerca, con la capacità di comprendere l'intento alla base delle domande e fornire risposte pertinenti. La sua forza è inoltre la possibilità di fornire dati in tempo reale, e cita le fonti per offrire maggiore precisione. Con YouChat, gli utenti possono porre domande complesse, risolvere problemi usando il ragionamento logico, imparare nuove lingue e creare contenuti in qualsiasi lingua. Alla base del modello, abbiamo GPT-4 per la generazione di risposte e Stable Diffusion XL per la creazione di immagini (solo il piano a pagamento), e grazie a una combinazione di modelli linguistici e algoritmi di ricerca può generare risposte accurate e informative. Gli utenti possono accedere a YouChat attraverso varie piattaforme, tra cui il sito web e le app per dispositivi mobili. Su You.com potete richiedere informazioni su prodotti e servizi e molto altro. Il piano gratuito consente 100 ricerche chat, 10 immagini, 10 testi e la storia delle ricerche, mentre con il piano YouPro avete illimitate ricerche, immagini e composizioni di testi, oltre ai modelli GPT-4 e Stable Diffusion XL.

Chat LLM Streaming

Chat LLM Streaming è il chatbot ospitato sul sito di Hugging face, una comunità di appassionati di intelligenza artificiale. Lo strumento, completamente gratuito e multilingua, permette di utilizzare diversi modelli, tra cui OpenAssistant di LAION, un'organizzazione no profit tedesca che realizza modelli e set di dati di intelligenza artificiale open source e mira a mantenere l'IA libera. Oltre a questo, potete scegliere altri modelli come Bloom di Big Science, uno EleutherAI e un paio di modelli open source di Google, Flan T5 e Flan UL2. Essendo open source, tutti i modelli su cui si basa Chat LLM sono assolutamente trasparenti per quanto riguarda il set di dati su cui sono addestrati. Qui trovate quello di OpenAssistant. La forza di Chat LLM Streaming è che non dovete fare nulla di complicato. Non ci sono piani, iscrizioni o altro. Andate a questo indirizzo, scegliete il modello di vostro gradimento, iniziate a chattare inserendo un input nel campo di testo e poi cliccando su Run. Ovviamente non aspettatevi le finezze degli altri chatbot, ma è sicuramente un'alternativa interessante per chi studia questo mondo o per chi vi ci si avvicina per la prima volta. Anche qui trovate le risposte consequenziali e la possibilità di interagire con linguaggio naturale.

Jasper.AI

Jasper AI è un chatbot di scrittura pensato per le aziende per la creazione di contenuti SEO e di marketing utilizzando un linguaggio naturale. Lo strumento utilizza il GPT-3.5 di OpenAI in combinazione con i modelli NLU interni ed è particolarmente utile per il servizio clienti, le vendite e le attività relative al marketing di social media manager, copywriter, editori di contenuti, marketer, blogger, studenti e proprietari di piccole imprese. Si può infatti utilizzare Jasper per creare annunci pubblicitari, email, blog, script di video, contenuti per un sito web o per i social media come Twitter, Facebook, hashtag e molto altro. Inoltre Jasper offre 50 modelli basati sull'intelligenza artificiale a cui potete attingere per iniziare a utilizzare immediatamente la loro piattaforma. Una delle caratteristiche più interessanti di questo strumento, che supporta 20 lingue, è la possibilità di generare rapidamente contenuti su misura per le vostre esigenze senza inserire manualmente tutte le informazioni. Inoltre, Jasper Recipes è un set di comandi di testo che permettono di scrivere in un particolare formato, in modo da creare contenuti coinvolgenti e persuasivi. Tutto quello che dovete fare è inserire un prompt per indicare quello che volete fargli scrivere e lo strumento lo scriverà per voi, con la possibilità di controllare la grammatica e il plagio. Jasper offre una prova gratuita di sette giorni per i suoi abbonamenti a pagamento, che partono da 39 dollari al mese per il piano Creator dedicato a freelance e singoli professionisti.

Character.AI

Character.AI è una proposta un po' diversa in quanto è un chatbot (al momento in beta) che si concentra interamente sulle varie personalità per permettervi di parlare con Tony Stark, Donald Trump o chi preferite voi. Potete scegliere tra numerosissime persone famose, personaggi storici o personaggi di un film, ma potete comunque ottenere risposte in stile ChatGPT utilizzando la funzione Character Assistant sulla piattaforma. Il chatbot si basa su modelli di linguaggio neurale ed è stato addestrato da zero pensando alle conversazioni, e infatti arrivando sulla home page del sito (ma potete anche usare le app per dispositivi mobili) vedrete una serie di personaggi diversi. Ovviamente, a seconda della persona che avete scelto, l'IA cambia il suo modo di parlare. E se non siete contenti, potete anche sentire la voce del vostro interlocutore, che cambia a seconda del personaggio, ovviamente. Questa piattaforma, che ricorda abbastanza Inworld AI, consente anche di creare la vostra AI personalizzata, scegliendo nome, saluto, voce, descrizione e avatar grazie a un generatore di immagini integrato. Al momento, lo strumento sembra un po' lento, ma è gratuito e l'unica cosa che dovete fare è creare un account.

Sage ai

Sage è un chatbot sviluppato da Quora e basato su GPT-3.5 turbo e addestrato sulle "menti più grandi del mondo", che consente di rispondere a domande di conoscenza generale o aiutare a generare del codice informatico non troppo complesso. Lo strumento è particolarmente efficace come assistente di scrittura AI, in quanto fornisce suggerimenti per migliorare la grammatica, la sintassi e lo stile, oltre a evidenziare parole e testi da elaborare meglio per migliorare il vostro modo di scrivere. Per utilizzare Sage, dovete utilizzare il sito o l'app Poe, per Android o iOS, come abbiamo spiegato nel capitolo riguardante Claude. All'avvio di Poe, vi verrà richiesto di creare un account, tramite email o account Google o Apple, saltate la prova gratuita della versione Pro (se volete) e poi potete iniziare a chattare con il bot, che vi verrà mostrato come scelta predefinita. Come Claude, Sage è stato l'unico chatbot a rispondere correttamente, in inglese, alla domanda "Qual è il titolo di un film con Neo e Sandra?".

