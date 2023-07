Le migliori alternative a Midjourney per creare immagini con l'IA

Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire gli strumenti più popolari e usati dagli artisti digitali di tutto il mondo, oltre a ricordavi cosa sia un' intelligenza artificiale (IA) generativa , approfondimento obbligatorio per comprendere questo affascinante universo da parte di chi vi si avvicina per la prima volta.

Per fortuna, di alternative sul mercato ce ne sono parecchie, e se pensate che Midjourney sia insostituibile potrete ricredervi, non solo per quanto riguarda la capacità di creazione, ma anche le possibilità di personalizzazione e l'interfaccia di accesso.

Midjourney è uno dei migliori modelli per creare immagini a partire da un testo sul mercato, e versione dopo versione si sta dimostrando sempre più in grado di creare contenuti incredibili. Ma gli sviluppatori non offrono più accesso alla versione gratuita dello strumento, e molti utenti si possono chiedere quali siano le migliori alternative a Midjourney .

DALL-E 2

Stable Diffusion

Stable Diffusion rappresenta un altro tipo di approccio al mondo dell'intelligenza artificiale generativa, con un modello gratuito e open source interamente personalizzabile dagli utenti e persino utilizzabile non online ma sul proprio computer di casa (se abbastanza potente).

Vi interessa sapere come fare? Qui trovate il nostro approfondimento su Stable Diffusion e qui come installarlo su un computer.

Il modello è sviluppato a partire da un modello di diffusione latente e attingendo da progetti com Eleuther AI, LAION, OpenCLIP, la base di codice ADM di OpenAI, CompVis e altro ancora. La società che lo ha creato ha rilasciato da poco la versione 2.1 e ha anche annunciato Stable Diffusion XL in Beta.

Entrambi i modelli possono essere utilizzati sia direttamente sul computer o tramite piattaforme di terze parti, come DreamStudio e NightCafe. Al momento Stable Diffusion non è ancora al livello di Midjourney per quanto riguarda la qualità generale, soprattutto per quanto riguarda aspetti come occhi, mani e dita, ma ha grandi possibilità di miglioramento, e il fatto di essere disponibile gratuitamente e di avere ampie possibilità di personalizzazione (come il fatto di poterlo usare anche con modelli di dati allenati a piacere), lo rendono la scelta perfetta per gli artisti digitali.

Una delle applicazioni di Stable Diffusion migliori in questo senso è la generazione di una serie di immagini che vengono poi combinate per creare un'opera d'arte finale. Questa tecnica è spesso usata per creare arte astratta o non rappresentativa, in quanto può essere usata per creare immagini di grande impatto e impossibili da replicare in altro modo.