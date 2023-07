Le migliori alternative a Netflix

Amazon Prime Video è la prima, ovvia, alternativa a Netflix, se non altro perché ha un catalogo immenso in continua crescita e, se siete abbonati ad Amazon Prime (49,90 euro l'anno), ce l'avete già!

Il servizio è ricco di film e serie originali, oltre a tantissimi altri contenuti (sono 6.440 tra film e serie TV).

Certo, non troverete le ultime novità (a meno che non siano Amazon Originals, in quel caso potrebbero essere disponibili per un periodo limitato entro poco dal lancio), ma per quello c'è un ampio catalogo di film e serie TV da botteghino da acquistare o noleggiare, in modo da riempire le mancanze del servizio base.

Ma non solo. Prime Video vi offre una serie di incontri delle UEFA Champions League e poi ci sono i Canali, servizi in abbonamento separati a cui potete attingere direttamente dalla piattaforma. Tra questi spiccano Paramount+, Mubi, Infinity Selection, Discovery+, Anime Generation, Lionsgate+ e molti altri.

Per quanto riguarda la qualità, Prime video supporta 4K, HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Insomma, difficile lamentarsi.

