Le migliori alternative a Spotify

Insomma, possono esserci diversi motivi per preferire altre piattaforme, quindi andiamo a scoprirle, oltre a ricordarvi come condividere un testo su Spotify .

Amazon Music

Amazon Music è raggiungibile da app per dispositivi mobili, iOS o Android , app per PC, Windows o macOS , e da Web .

Per chi vuole di più, c'è Amazon Music Unlimited , a 9,99 euro al mese, che offre la qualità audio HD e Ultra HD, l'audio spaziale (sui dispositivi supportati) e la riproduzione offline. La buona notizia è che spesso Amazon fa delle promozioni che consentono di utilizzare Amazon Music Unlimited gratuitamente per 3 o 4 mesi, soprattutto in concomitanza con i Prime Day.

Con questi due piani, la qualità è in SD, quindi non proprio eccelsa, ma il catalogo è in linea con quello di Spotify. Inoltre considerando il numero di persone che utilizzano Prime , il servizio è un buon compromesso.

Tre sono i tipi di piani di Amazon Music: gratuito, utenti Prime e Unlimited. La versione gratuita (quindi utenti non Prime) è piuttosto limitata e con pubblicità, ma consente comunque di accedere a un discreto catalogo con diverse playlist e a migliaia di stazioni, e sulle app per Android e iOS si possono ascoltare i brani selezionati da playlist curate on demand.

Apple Music

Ma non solo. Apple Music è anche incluso nei pacchetti Apple One , Individuale a 16,95 euro al mese, Famiglia a 22,95 euro al mese, e Premium a 31,95 euro al mese.

Passiamo ai piani: Apple Music non offre una versione gratuita, ma solo piani in abbonamento che però sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni (o sei mesi se si compra un dispositivo della mela).

Per quanto riguarda la qualità audio, due sono le caratteristiche di punta: l' audio spaziale in Dolby Atmos, con tracciamento dinamico della testa per chi ha le AirPods, e l'audio lossless, che però richiede una connessione via cavo a cuffie e, per ascoltare brani a frequenze di campionamento superiori a 48 kHz, un convertitore digitale-analogico esterno (DAC).

YouTube Music

Detto questo, YouTube Music (o anche YouTube) è un'ottima app per ascoltare musica gratuitamente e si può annoverare tra le migliori offerte sul mercato. Per chi invece vuole di più, YouTube Music Premium a 9,90 euro al mese (1 mese di prova gratuita) elimina la pubblicità e consente non solo di scaricare la musica per l' ascolto offline , ma anche di ascoltarla a schermo spento .

Di contro, la qualità audio della versione gratuita è a 128 kbps , c'è un po' di pubblicità ma soprattutto non si può ascoltare a schermo spento . Un altro svantaggio è la scoperta di nuove canzoni, con quattro playlist personalizzate in base ai propri gusti o agli stati d'animo, ma i generi non sono molti e anche gli stati d'animo scarseggiano.

Deezer

Quest'ultimo costa 17,99 euro al mese, mentre per accedere a Deezer avete a disposizione il sito Web o l'app per dispositivi mobili . Da PC, potete usare la versione Web dell'app o l' app per desktop , mentre per iOS e Android potete scaricarla dai rispettivi store, App Store o Google Play .

La versione gratuita consente di ascoltare musica da milioni di brani e podcast a disposizione, oltre che contenuti extra in esclusiva per Deezer.

Deezer è un servizio con più di 70 milioni di brani a disposizione, oltre a podcast, canali radio e playlist. Una delle caratteristiche di Deezer è l'algoritmo che vi consiglia i brani, chiamato Deezer Flow. Lo strumento vi offre un mix di canzoni preferite e nuovi brani in modo veramente intelligente, mentre SongCatcher consente di riconoscere qualsiasi canzone in riproduzione intorno a voi, anche mentre canticchiate.

Tidal

Inoltre, Tidal dice anche che dà il 10% del tuo abbonamento agli artisti che ascolti di più e che "gli artisti che trasmettete in streaming saranno pagati in base alle vostre abitudini di streaming".

Se volete condividere il piano con altri 5 account aggiuntivi in famiglia, potete optare per il piano In famiglia a partire da 14,99 dollari al mese, mentre studenti universitari e militari hanno diritto a un interessante sconto, del 50 e del 40% rispettivamente.

Il piano HiFi Plus necessita di un hardware adatto per essere sfruttato: qui trovate la lista.

Tidal è il miglior servizio di streaming per la musica ad alta fedeltà, con oltre 100 milioni di tracce accessibili, ma non podcast, in tre livelli di piani: Free , che propone milioni di canzoni in modalità casuale in qualità fino a 160 kbps ma con pubblicità, HiFi , che offre musica di qualità fino a 1.411 kbps e aggiunge 650.000 video oltre a eliminare le interruzioni, e HiFi Plus , che arriva a ben 9.216 Kbps per la gioia degli audiofili, con le seguenti caratteristiche: Master Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos , Sony 360 Reality Audio e HiF.

Qobuz

Se state cercando un'alternativa alle "grandi" società di streaming, questa è la soluzione migliore. Qobuz è accessibile da Web o come app per PC o per dispositivi mobili, trovate i link ai download qui .

Entrambe sono accessibili nelle versioni Solo (un account), Duo (due account) e Family (sei account per famiglia), con prezzi che passano, per Studio a 14,99 e 17,99 dollari al mese rispettivamente per gli account multipli.

Qobuz, come Apple Music, non offre un piano gratuito ma una versione di prova di trenta giorni per il suo piano più economico. Due sono infatti le proposte del servizio, una più economica a partire da 10,83 dollari al mese, chiamata Studio, e una che consente di accedere agli album con sconti sui loro acquisti fino al 60%, Sublime, da 15 dollari al mese .

Qobuz è un altro servizio dedicato agli audiofili, con 100 milioni di brani in audio FLAC a 24 bit fino a 192 kHz, possibilità di ascolto offline e collaborazioni con produttori di dispositivi audio come Bang & Olufsen, Sonos e Thiel.

Altre alternative

Le soluzioni che abbiamo mostrato sopra sono "vere" alternative a Spotify, ovvero offrono grossomodo lo stesso servizio . Ma non è detto che non possiate esplorare altre soluzioni, che magari vi permettono di scoprire nuovi modi per ascoltare la musica. Scopriamo le più popolari.

Forse non è il posto dove cercare "Calling You" di Jevetta Steele, ma Soundcloud è la piattaforma perfetta per scoprire artisti non noti, visto che chiunque può caricare la propria musica.

E per questo motivo, con ben 265 milioni di tracce è il servizio più ricco sul mercato. Ma non solo: grazie alle stazioni radio potete esplorare mondi che non sapevate di apprezzare, il tutto strutturato in un'app ben fatta e accessibile gratuitamente.

La versione gratuita è più per ascoltare artisti indipendenti, e visto che la maggior parte degli utenti bazzica Soundcloud proprio per la musica indie, l'abbinata è perfetta.

Celebre è la storia di Two Feet, un commesso in un minimarket di New York che dopo aver caricato le sue canzoni su Soundcloud, nello spazio di una notte ha raccolto 4 milioni di ascoltatori, per svegliarsi la mattina dopo con le maggiori case discografiche che lo volevano mettere sotto contratto. E a ragione.

Tra gli svantaggi, la pubblicità e la qualità audio a 64 kbps, ma è perfetta per uscire dalla musica mainstream. Se volete fare il passo successivo i piani a pagamento sono SoundCloud Go, che elimina la pubblicità e porta la possibilità di ascolto offline a 5,99 euro al mese (prova gratuita 7 giorni), SoundCloud Go+, che offre l'accesso al catalogo completo, migliora la qualità dell'audio e mette a disposizione strumenti per il remix per dare vita alle vostre feste a 9,99 euro al mese (prova gratuita 30 giorni e in offerta a metà prezzo per gli studenti), e SoundCloud DJ, che permette l'integrazione dei brani offline in alcune app DJ selezionate, per i veri DJ, a 19,99 euro al mese (prova gratuita di 30 giorni).

Qui potete acquistare i piani Go e Go+ e qui al piano DJ. La piattaforma è accessibile da Web o app per PC Windows, Android e iPhone.

Bandcamp