WeTransfer è uno dei più popolari servizi per inviare a qualcuno un file di grandi dimensioni, ma come ogni strumento ha i suoi pro e contro. Ecco perché potreste chiedervi quali siano le migliori alternative a WeTransfer. Magari infatti non lo sapete ma ci sono servizi altrettanto sicuri e che gratuitamente vi consentono di trasferire documenti anche più grandi. Andiamo a scoprire quelli più popolari, ma tutti accomunati dalla stessa caratteristica: la possibilità di inviare un documento a una persona, velocemente e in sicurezza. E magari senza pagare. Ma prima di lasciarvi vi ricordiamo il nostro approfondimento su come trasferire file di grandi dimensioni.

Alternative a WeTransfer

Wormhole

Wormhole è uno dei siti più popolari per trasferire file di grandi dimensioni, e probabilmente la più valida alternativa a WeTransfer. Il progetto, che usa un sistema di crittografia open source proprietario, è in pieno sviluppo e oltre ad avere un sistema di ricompense per chi trova problemi di sicurezza, è anche dotato anche di app per PC Windows. Ma lo sviluppo prosegue a pieno ritmo e qui potete seguirne i progressi (è prevista anche un'app per dispositivi mobili). Wormhole consente di condividere in modo sicuro file fino a 10 GB di dimensioni utilizzando la crittografia end-to-end e i collegamenti che scadono automaticamente. Per file fino a 5 GB, Wormhole memorizza i file sui server per 24 ore, mentre per file di dimensioni superiori a 5 GB utilizza il trasferimento peer-to-peer per inviare i file direttamente dal browser al destinatario. In questo caso dovrete tenere aperta la pagina finché il destinatario non scarica i file. Usarlo è facilissimo. Andate sul sito ufficiale e cliccate su Seleziona i file da inviare. Scegliete se inviare file o cartelle e si aprirà una finestra del vostro gestore file, che vi permetterà di cliccare sui contenuti da inviare. In alternativa, potete trascinare i contenuti nella finestra del sito. Il sito cambierà con una gradevole animazione (come un vero e proprio buco nero!), il tempo di caricare i documenti e vi mostrerà un link, che potrete copiare tramite il comodo pulsante per condividerlo con chi volete. Cliccando in basso su Ottieni anteprima del file vedrete quello che vedrà chi cliccherà su quel link, con il pulsante per scaricare il file e la possibilità di ricondividerlo. Il link condiviso scade dopo 24 ore o 100 download.

Swiss Transfer

SwissTransfer è un servizio di lnfomaniak, uno dei principali host web svizzeri, che consente di trasferire file fino a 50 GB gratuitamente e senza registrazione, e li conserva sui suoi server per 30 giorni. Il servizio adotta un'interfaccia decisamente semplice ed efficiente simile a Wetransfer ma offre un maggiore spazio a disposizione, offrendo comunque crittografia end-to-end e archiviazione su server in Svizzera. Come Wormhole, anche questo sito funziona in modo molto semplice. Andate sulla pagina del servizio e cliccate su Accetto per accettare i termini del servizio. Successivamente, cliccate sul pulsante "+" per aggiungere i file (non cartelle). Si apre la finestra del gestore file del computer e potrete selezionarli. Ora potete scegliere se inviare un link via email o ottenere un link da condividere. Nel primo caso, nel campo Inviare file a, inserite l'indirizzo email del destinatario (o dei destinatari, separati con uno spazio). Sotto scrivete il vostro indirizzo email e, oltre, se volete un messaggio. Quando siete pronti, cliccate su Trasferire. In alternativa, potete inviare il link direttamente. In questo caso, cliccate sulla voce link e se volete, potete scrivete un messaggio. Per accedere a più opzioni come mettere una password, cliccate su Parametri avanzati e potrete scegliere la durata dei file sui server (1, 7, 15 o 30 giorni) tramite il menu a discesa e il limite di download. Per proteggere i file con una password, mettete la spunta di fianco a Proteggere con una password, scrivete la password nel campo sottostante e cliccate su Trasferire. Attendete che il file venga caricato, e quando pronto, se avete optato per l'invio di un link, cliccate sul pulsante di fianco al link per copiarlo negli appunti del dispositivo.

SendBig

SendBig è un altro servizio di trasferimento file gratuito e senza registrazione molto usato. Il sito consente di condividere file di dimensioni fino a 30 GB gratuitamente ed è molto semplice da usare. Su SendBig i file vengono crittografati in transito e inattivi utilizzando lo standard AES (Advanced Encryption Standard), a 256 bit, mentre per proteggere il trasferimento dei dati viene usato il protocollo SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). I server sono certificati ISO 27001, uno standard riconosciuto a livello internazionale per la sicurezza delle informazioni e i file vengono automaticamente eliminati dai server una volta scaduto il trasferimento. Inoltre è possibile aggiungere una crittografia end-to-end utilizzando la password (opzione accessibile previa iscrizione). Andate sulla pagina del servizio e in alto a sinistra cliccate sul riquadro o, se dovete inviare una cartella, cliccate su Or select a folder. Selezionate il file o la cartella da inviare attraverso il gestore file del vostro computer e cliccate su Apri. Ora il servizio metterà a vostra disposizione il link, che potrete condividere immediatamente se volete, se preferite non inviare un'email. In alternativa, scrivete nei campi sottostanti la vostra email e l'email del destinatario (o destinatari, fino a 15). Volendo inserite un messaggio e poi cliccate su Invia una email. Se volete ottenere di più, ovvero impostare la password dei file, scegliere la data di scadenza, caricamenti sospesi/ripristinabili, rinviare il tempo di invio fino a 3 giorni, numero massimo di download e altro, potete iscrivervi al servizio Pro, che è sempre gratuito ma a differenza del piano base prevede l'iscrizione. Chi invece ha bisogno di più spazio e date di scadenza più lunghe, fino a 30 giorni, c'è il servizio SendBig Max, che consente di caricare file fino a 15 GB per un totale di 100 GB.

Smash

Smash è un servizio di trasferimento file gratuito senza limiti alle dimensioni del file, e non è neanche necessario registrare un account per usarlo. Dove sta l'inghippo, vi chiederete? Prima di tutto, oltre i 2 GB i file andranno in coda, quindi aspettatevi caricamenti molto lenti, e in secondo luogo i file saranno disponibili per un massimo di 7 giorni. Infine, vedrete della pubblicità. Se volete eliminare queste limitazioni, potete passare al piano Pro da 4,80 euro al mese (fatturazione biennale) o superiori, che offrono i report, supporto e personalizzazioni. Usare Smash è semplicissimo, come vedete dalla schermata sopra. Andate sul sito (se richiesto cliccate su Continuare gratuitamente), cliccate sul pulsante al centro e selezionate i file da trasferire (o le cartelle). Potete scegliere tra l'invio tramite email, inserendo il vostro indirizzo e quello del destinatario, o tramite link. In questo caso, se volete, potete richiedere a chi scarica di inserire l'email per tenere traccia dei download. In caso vogliate maggiori opzioni, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in basso, di fianco alla data di scadenza e scegliete la Scadenza (fino a 7 giorni), se volete inserite una password, optate o meno per la possibilità di ricevere notifiche a ogni download e di visualizzare i file in anteprima, e con che immagine. Se volete, potete anche impostare un messaggio di attesa mentre si scaricano i file. Infine, cliccate su Fatto e poi su Ottieni un link o Invia.

Hightail

Hightail consente di condividere file di dimensioni fino a 100 MB, con un limite di archiviazione totale di 2 GB e una durata dei file sui server di 7 giorni. Il servizio offre un livello di sicurezza adeguato tramite crittografia SSL/TLS durante il trasferimento. Per quanto riguarda la crittografia su cloud, scrivono "fino a crittografia 256-bit AES, quindi visto che la protezione da password è disponibile solo dalla versione Pro a 12 dollari al mese. Il piano Pro inoltre consente di ottenere uno spazio illimitato (file fino a 25 GB) e una scadenza a piacere. Hightail utilizza dei cosiddetti Spazi per i file caricati, che possono essere condivisi anche separatamente, e consente di condividere file anche da altri servizi cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive e Core). Inoltre, anche nella versione gratuita, potete tenere traccia dei file e del numero di volte che sono stati scaricati. Chi scarica, ovviamente non avrà bisogno di un account: riceverà un link da cui scaricare il fil. Per accedere al servizio, disponibile solo previa registrazione, recatevi sul sito ufficiale e cliccate su Sign up for free. Qui optate per la soluzione Lite (quella gratuita), ed effettuate la registrazione inserendo la vostra emai, confermandola e poi una password. Accettate i termini del servizio (GDPR), cliccate su Non sono un robot e cliccate su Sign up with email. In alternativa, potete registrarvi usando il vostro account Google, cliccando su Sign up with Google in basso. Usarlo è semplicissimo. Inserite le email dei destinatari, aggiungete i file da caricare cliccando sul pulsante "+" o trascinandoli dal computer, inserite un messaggio e cliccate su Next. Nella pagina successiva scegliete le opzioni disponibili e poi cliccate su Send.

SendGB

SendGB è un'ottima alternativa gratuita a WeTransfer, che consente di trasferire file fino a 5 GB. Il servizio consente di condividere un file via email o link con un messaggio personalizzabile e protezione con password opzionale. Inoltre il vostro file può essere conservato sui server dell'azienda fino a 90 giorni, ma se volete essere sicuri che non venga conservato, potete usare l'opzione Distruggi i file, che distrugge i documenti appena scaricati. Con questa opzione, se avete usato il trasferimento tramite email, la distruzione avverrà dopo che l'ultimo destinatario ha scaricato il file. Mentre se avete optato per la condivisione via link, il file sarà scaricato al primo scaricamento. SendGB non necessita di registrazione, ma se volete di più potete passare a SendGB Extra, che offre trasferimenti di file fino a 20 GB e 1 TB di spazio di archiviazione, al costo di 49,90 euro l'anno. Per quanto riguarda la sicurezza, SendGB, una società estone, utilizza server Datacenter Scaleway certificati ISO 27001, 50001 e si trovano in Francia. SendGB inoltre offre la protezione con password per tutti i trasferimenti di file utilizzando la crittografia a 128 bit, ma non è end-to-end. Per usare SendGB, recatevi sul sito ufficiale e in basso a destra cliccate sul pulsante "+". Selezionate i file da trasferire e in basso cliccate sul simbolo dell'email per inviarli via email o su quello del link per ottenere un link. Inserite la vostra email e quella dei destinatari, nel caso optiate per la prima soluzione, e per entrambe selezionate per quanto tempo tenere i file sul server (da 1 a 7 giorni per file di più di 250 MB, fino a 90 giorni per file di dimensioni inferiori a 250 MB). Se volete distruggere i file subito dopo il download, selezionate Distruggi il file. Se volete proteggere i file con una password, scrivetela nel campo apposito e poi cliccate su Condividi file(s).

Altre soluzioni