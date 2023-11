Migliori alternative a WordPad

WordPad è uno dei programmi storici di Windows. Disponibile gratuitamente in quasi tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft, questo elaboratore di testi si è fatto apprezzare sin da subito per la sua semplicità d'uso ed efficacia, a tal punto da candidarsi come alternativa gratis di Word. Ma WordPad non è l'unico programma per scrivere testi al computer gratis. Esistono, infatti, dei veri e propri "rivali" che possono tornare molto utili per prendere appunti e per chi non ha bisogno di funzionalità avanzate, come ad esempio i modelli (a proposito, sapete come scaricare modelli per Word?). Soprattutto adesso che Microsoft ha ufficializzato la volontà di "dismettere" WordPad dalle future versioni di Windows, a meno di non vederlo approdare in futuro su Microsoft Store. Vediamo, quindi, quali sono le migliori alternative WordPad.

Indice

Le migliori alternative WordPad

Sono molteplici le alternative WordPad, ognuna con caratteristiche ben precise: qualcuna offre una buona funzionalità di correzione automatica; qualcun'altra, invece, predilige una migliore integrazione con altri strumenti proprietari e la possibilità di condividere documenti in tempo reale con amici e colleghi. Vediamo quelle che, a nostro avviso, sono più interessanti. Google Documenti Funge da vera e propria alternativa gratis a Word, considerata la sua interoperabilità con la suite di Google. In effetti, il punto forte di Google Documenti è senza dubbio la collaborazione in tempo reale, funzione assai utile per chi ha bisogno di un programma per scrivere testi in azienda o per redigere un progetto scolastico o universitario. Proprio per questo, Google Docs è particolarmente apprezzato in ambito lavorativo e professionale. Altro elemento ragguardevole di questo programma è la sincronizzazione con Google Calendario e la multipiattaforma: può, infatti, essere scaricato gratuitamente sul computer (mediante accesso tramite browser web) e sui dispositivi mobili (app ufficiale per smartphone e tablet Android e iOS). Scarica da Play Store Scarica da App Store Tra le caratteristiche di Google Docs segnaliamo il supporto alla modalità scura (elemento, quest'ultimo, molto utile per chi deve scrivere testi nelle ore serali), la funzionalità offline e la possibilità di visualizzare e tornare alle versioni precedenti del documento, recuperando così l'impostazione originaria e annullando, di fatto, le modifiche correnti. Sono inclusi, poi, funzioni come il salvataggio automatico e la formattazione del testo. Vi consigliamo di leggere alcuni interessanti approfondimenti che abbiamo realizzato su Google Documenti, che vi permetteranno di ampliare le conoscenze e sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità. Google Documenti: le funzioni nascoste da conoscere

LibreOffice - Writer In molti lo considerano come uno dei migliori programmi per scrivere documenti gratis, considerato l'ottimo equilibrio tra funzionalità e immediatezza d'uso. Possiede, infatti, alcune delle caratteristiche più gettonate delle controparti gratuite, tra cui il controllo ortografico, la funzionalità offline, il supporto per i temi e la modalità scura, ed è altresì impreziosito da utili aggiunte che possono tornare utili nell'utilizzo quotidiano, come, ad esempio, la modalità senza distrazioni. LibreOffice - Writer è impreziosito, inoltre, da una interfaccia molto semplice e funzionalità che strizzano l'occhio alla produttività, come il convertitore PDF integrato, la possibilità di esportare documenti in PDF e in formato ePUB. Potete scaricare questo programma da questo indirizzo.

Blocco Note Al momento dell'ufficializzazione della volontà di non includere WordPad nelle future versioni di Windows, Microsoft ha consigliato agli utenti di passare a Microsoft Word (che abbiamo visto in un paragrafo dedicato) per i documenti più complessi, oppure sfruttare Blocco Note per documenti di testo semplice, come i file TXT. Pur non essendo una vera e propria alternativa a WordPad, Blocco Note è una soluzione senza fronzoli (che, peraltro, si è arricchita nel corso degli anni di alcune migliorie) per chi ha bisogno di prendere appunti "al volo".

Editpad Si tratta di un editor di testi online che funge contemporaneamente da strumento per creare note ed editor di testo. Può fregiarsi di funzionalità molto gettonate come il controllo ortografico, il rilevamento di plagio e una comoda opzione per condividere facilmente le proprie note con altri utenti. Può essere utilizzato da browser a questo indirizzo. Non occorre scaricare alcunché: è sufficiente iniziare a scrivere.