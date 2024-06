Quali sono le migliori app di calcio per seguire gli europei? Le proposte top da scaricare per seguire partite, gironi e finalisti

L'estate è iniziata con uno degli eventi sportivi più attesi: l'Euro 2024. Nonostante le squadre favorite per la finale siano Germania, Francia e Inghilterra, gli Azzurri di Spalletti hanno fatto sognare regalando una possibilità dopo il goal all'ultimo minuto con la Croazia. La finale degli europei di calcio è attesa per il 14 luglio 2024 e sono ancora tante le partite da vedere. La tecnologia ci viene incontro con quelle che sono a tutti gli effetti le migliori app per seguire gli europei. Scopriamo insieme le più indicate.

Qual è la migliore app di calcio?

DAZN è sicuramente considerata una delle migliori app di calcio per vedere le partite e non solo. Disponibile per utenti iOS e Android, l'app di DAZN dà modo agli utenti di tenere sotto controllo i vari match dallo schermo del proprio telefono. Le partite di Serie A e alcune proposte come la Liga Spagnola e la Conference League sono tra le disponibili. Attenzione però verso il triennio 2024 2027: l'abbonamento da attivare è quello di Sky che ha acquistato i diritti per Champions, Europa League e Conference League. Una buona opzione è di scegliere l'app di NowTV con abbonamento conveniente e competitivo… i pacchetti possono comprendere la combo sport + serie TV e accontentare tutta la famiglia. Coppa Italia resta invece in mano a Mediaset. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Qual è la migliore app per vedere le partite gratis?

Non vale per tutte le partite in generale ma gli Euro 2024 sono a disposizione gratuitamente sul canale Rai e perciò per poter vedere le partite gratis per quanto riguarda gli europei la soluzione migliore è quella di scaricare RaiPlay. L'applicazione gratuita dà modo di accedere a tutto il palinsesto (sia in diretta sia con registrazioni) aggiungendo poi contenuti esclusivi come Notti Europee con conduttori e ospiti altamente specializzati che commentano, danno pronostici e forniscono interviste dettagliate. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Perché scaricare l’app UEFA ufficiale?

Se sei un vero appassionato di calcio, l'opzione migliore per seguire gli europei al 100% è quella di fare download dell'app di UEFA. Disponibile sia su App Store di Apple sia per utenti Android tramite Google Play, dà modo di seguire da vicino tutte le news che riguardano qualificazioni, interviste, e altri approfondimenti che riguardano le partite. Sono consigliate per avere aggiornamenti in diretta, classifiche dei gironi e tramite alert e notifiche push offre un feed interessante dedicato ai veri appassionati di pallone. Scarica da App Store Scarica da Play Store

Quali sono le app di calcio live da non perdere?

Sono diverse le opzioni per quanto riguarda le applicazioni dedicate al calcio live. una delle più apprezzate è Diretta, disponibile sia per utenti Android, sia per utenti iOS. l'obiettivo è quello di consultare i risultati in tempo reale, aggiornare i gironi ed essere informati sulle statistiche di ogni coppa, campionato o scudetto. Sceglila per poter creare i campionati preferiti e seguire tramite apposita sezione personalizzata "mie squadre" solo i tuoi team preferiti. Scarica da App Store Scarica da Play Store

Perché scaricare l'app della Gazzetta dello Sport?

C'è chi la considera il tempio delle news in ambito calcistico e non possiamo che dargli ragione: La Gazzetta dello Sport è passata da essere il cartaceo rosa a tema sportivo più letto ad una piattaforma web aggiornatissima e al passo con i tempi. Oltre a statistiche, classifiche e informazioni pratiche come report delle partite, dà ai lettori e agli abbonati la possibilità di consultare approfondimenti, interviste e molto altro ancora. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Perché scaricare Tutto il calcio – Europei?

Un'app made in Italy costruita e desiderata da un team di tifosi che hanno pensato di dar vita ad uno strumento per seguire il calcio italiano a 360 gradi. Al suo interno ci sono tutti i dati relativi ai campionati italiani di serie A, serie B, lega Pro, serie D e Primavera ma anche tutte le coppe cime Champions League, Europa League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europea, Coppa Italia Lega Pro. Con oltre 5 milioni di download e una recensione di 4,3 su 5 è sicuramente un punto di riferimento per il settore. Scarica da Play Store

Perché scaricare EA Sports FC: Uefa Euro 2024?

Se sei un vero appassionato di calcio e ti piace giocarci oltre a guardarlo tra le app da non perdere c'è EA Sports FC, un videogame da utilizzare su smartphone e dispositivi mobile per giocare al torneo ufficiale di UEFA Euro 2024. Potrai creare il tuo team di lavoro, scegliere i calciatori e metterti alla prova nei match più decisivi. E se questo non ti piace, puoi scegliere uno dei giochi di calcio gratis disponibili online. Scarica da Play Store Scarica da App Store

