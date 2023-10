Come creare degli outfit con le app

Siete appassionati di moda e cercate sempre dei consigli su come migliorare i vostri outfit? Magari volete anche essere sempre aggiornati sulle nuove tendenze e cercare di adattare il vostro guardaroba con i nuovi acquisti che fate di volta in volta. Se avete un evento in programma per cui viene richiesto un abbigliamento particolare, allora starete cercando delle informazioni utili in rete. Sapevate che potete creare outfit con delle app? Esatto, avete capito bene, la tecnologia ci aiuta anche quando si tratta della nostra immagine.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, dovete sapere che nei paragrafi a seguire vi parleremo di alcune app utili che vi consigliamo di provare subito se volete creare outfit con i vostri abiti che si trovano nel vostro armadio e per prendere ispirazione da altri utenti. Prendetevi un po' di tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Inoltre, perché non scaricare e provare subito le applicazioni che vi illustriamo? In questo modo potrete capire subito come funzionano, se fanno al caso vostro e qual è la vostra preferita. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Combyne

La prima opzione di cui vi parliamo e che vi consigliamo di provare si chiama Combyne. Si tratta di un'app che è disponibile sia per dispositivi Android, che per gli iOS. Potrete, dunque, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base allo smartphone che avete. Con Combyne avrete la possibilità creare outfit con i vostri vestiti, ma non solo. Dopo che lavrete scaricata la potrete avviare con un clic sulla sua icona. All'apertura vi verrà subito chiesto di effettuare la registrazione tramite l'utilizzo del vostro indirizzo email o un di account Google, Facebook, Twitter o Instagram. Al termine potrete iniziare indicando se siete una donna o un uomo e poi procedere con un tap su Next e poi su Start Combyning. A questo punto potrete visualizzare gli outfit che sono stati creati dagli altri utenti del servizio, presenti nella sezione denominata Feed. Una volta viste alcune ispirazioni che vi possono incuriosire potrete procedere a combinare i vostri capi per creare outfit con ciò che avete nell'armadio. Premete il tasto Create e poi il comando + presente nel menù che apparirà, in corrispondenza del capo d'abbigliamento o dell'accessorio della lista. Cliccate poi su Upload your (nome del capo o accessorio), poi fate tap su Next e su Choose image. Dalla foto caricate potrete eliminare lo sfondo passando il dito sui bordi del capo scelto. Al termine confermate con il tasto del segno di spunta. Ripetete ora l'operazione con gli altri capi che volete aggiungere all'app, per poi combinarli e creare nuovi outfit da poter utilizzare.

Stylicious

La seconda app di cui vi stiamo per parlare si chiama Stylicious ed è un'alternativa per creare outfit disponibile per smartphone Android. La potrete cercare e scaricare direttamente dal Play Store. Con quest'applicazione avrete la possibilità di fotografare tutto ciò che c'è nel vostro guardaroba e utilizzare gli scatti per combinare i capi e gli accessori tra loro e creare vari outfit. Dunque, prendete lo smartphone e preparatevi a inquadrare con la fotocamera i vestiti, le scarpe, le borse, ecc. Stylicious sarà il vostro armadio digitale e sarà semplice creare nuovi abbinamenti che potrete utilizzare in base all'occasione. Potrete prendere ispirazione anche dagli outfit degli stilisti, presenti sull'app, e seguire le tendenze del momento. Avrete l'opportunità di tenere traccia degli eventi e di cosa indossate, in modo tale da non rischiare di combinare di nuovo gli stessi vestiti e accessori. Inoltre, l'app è utile anche al momento dello shopping. Prima di acquistare qualcosa di nuovo potrete dare un'occhiata al vostro guardaroba digitale e capire se il possibile acquisto sarà semplice da abbinare con ciò che già avete.