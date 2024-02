Come disegnare in 3D con le app

Siete appassionati di disegno e, in particolare, vi piace cimentarvi con il digitale ? Questa guida, allora, è ciò che fa al caso vostro, in quando vi stiamo per parlare del disegno 3D . Sapevate che ci sono delle app specifiche per questo tipo di attività? Esatto, avete capito bene, potete disegnare in 3D con le app. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare a questa guida che abbiamo scritto proprio per voi. A seguire troverete tante informazioni utili e vi suggeriremo alcune app da provare subito per il disegno in 3D . Perché non scaricarle proprio mentre ve ne parliamo? In questo modo potrete vedere subito come funzionano, capire se fanno al caso vostro e qual è quella che preferite. Siete pronti per iniziare?

Indice

3D modeling: Design my model

Avete un iPhone e volete cimentarvi nel disegno in 3D? L'applicazione che vi suggeriamo di scaricare e provare subito si chiama 3D modeling: Design my model.

Potrete cercarla, scaricarla e installarla semplicemente accedendo all'App Store del vostro dispositivo mobile. In men che non si dica ce l'avrete a portata di clic. Una volta presente sullo schermo dell'iPhone, fate tap sulla sua icona per avviarla. All'inizio avrete un utile tutorial che vi spiegherà le principali funzioni di 3D modeling: Design my model e il suo funzionamento generale. Non solo, avrete a disposizione vari video e al termine di ognuno ci sarà un piccolo esercizio per mettere un pratica quanto appreso. Appena pronti fare tap sul tasto X che vedrete a sinistra in alto. Accederete così alla pagina di creazione. Al centro ci sarà già un cubo presente. Potrete scegliere se utilizzarlo per il vostro disegno o rimuoverlo. Con un clic prolungato sull'icona del cubo situata in basso comparirà il tasto Elimina. Per iniziare a creare fate riferimento agli strumenti a vostra disposizione.

Iniziate con un clic sul tasto Biblioteca per vedere i modelli a vostra disposizione. Troverete varie forme di base, ma anche dei personaggi, paesaggi, giocattoli, mezzi di trasposto, vestiti, cibo, elettronica e molto altro. Potrete sceglierne uno o più e modificarli a vostro piacimento. In che modo? Magari cambiando il materiale di cui sono fatti. A sinistra in alto vedrete la voce Materiale, su cui cliccherete per apportare una modifica. Esplorate tra le varie voci per creare il vostro disegno 3D. Al termine fare clic su File e Salva per averlo sempre disponibile nella libreria dell'applicazione.