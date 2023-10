Come disegnare maglie da calcio con le app

Vi piace giocare a calcio e avete un gruppo di amici con cui vi allenate o organizzate delle partite durante la settimana? Se è così, magari state pensando di iscrivervi a un torneo o di partecipare a un campionato amatoriale nella vostra città. In questo caso, probabilmente, avrete bisogno di una maglia da poter indossare. Invece che una qualunque, comprata in un negozio sportivo, perché non disegnarla voi stessi? Prima di pensare che sia troppo difficile e convincervi che siano necessarie particolari doti artistiche, dovete sapere che è possibile disegnare maglie da calcio con le app.



Vi abbiamo incuriosito, vero? Se state ancora leggendo, allora, ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi vi parleremo di alcune applicazioni che potrete scaricare per disegnare maglie da calcio direttamente dal vostro dispositivo mobile. Inoltre, vi consigliamo di provarle subito, proprio mentre ve ne parliamo. In questo modo potrete subito vedere come funzionano e se fanno al caso vostro. Che ne dite, siete pronti per cominciare?

Indice

Decathlon

La prima soluzione che vi proponiamo per disegnare maglie da calcio è l'app di Decathlon. È disponibile sia per dispositivi Android, che per iOS. La potrete, dunque, scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall'App Store in base al tipo di dispositivo che possedete. Sicuramente conoscerete l'azienda di origine francese che vende materiale sportivo. L'app vi dà la possibilità di vedere le magliette per la vostra squadra di calcio, ma è attraverso il sito ufficiale che potrete personalizzarle come volete. Non c'è bisogno di essere bravi con il disegno, non vi preoccupate. Dovrete andare, quindi, sulla pagina di Decathlon Club e selezionare il modello che preferite tra quelli disponibili. Potrete optare per una maglia a manica corta o lunga e decidere se creare anche i pantaloncini per avere un completo. Dalla colonna sulla destra potrete andare a scegliere i colori della maglia, andando a personalizzare le varie parti: maglia, pantaloncini, maniche, girocollo, ecc. Sulla sinistra vedrete il comando Aggiungi del testo, che andrete a cliccare per inserire delle scritte. Potrete poi lavorare sulla formattazione modificando la grandezza del carattere e il colore. Non solo, potrete anche aggiungere un'immagine personalizzata con un clic sul comando Carica il tuo o i tuoi loghi. Procedete poi utilizzando i pulsanti Aggiungi Nome, Numero e Membri del Team inserendo le informazioni necessarie per avere i completi per tutti i giocatori. Non appena avrete concluso potrete procedere all'acquisto. Vi basterà fare clic su Acquista Ora e avanzare scrivendo i dettagli per il pagamento e la consegna.

My Macron KIT

La seconda app di cui vi parliamo è My Macron KIT. Anche in questo caso è un'opzione disponibile sia per smartphone Android, che per iOS. La potrete cercare, scaricare e installare comodamente dal Play Store o dall'App Store in base al tipo di dispositivo che avete. Si tratta dell'applicazione dell'azienda Macron, che produce e vende abbigliamento per lo sport. Scaricare l'app non avrà alcun costo e potrete sbizzarrirvi e creare la vostra maglia da calcio partendo dai modelli presenti. Avviate l'app e cliccare su Custom. Indicate Calcio tra le opzioni a vostra disposizione e scegliete il tipo di maglia che vi piace di più. Potrete andare a cambiare il colore delle varie parti: Body, Hero, Collo, per personalizzarle a piacimento. Se preferite una fantasia, fate riferimento alla sezione Template e troverete dei modelli a righe, sfumati, ecc. Dai tasti Personalizza e Grafica potrete scegliere se aggiungere dei loghi, che potrete ridimensionare e spostare con i comandi sullo schermo. Usate le frecce a sinistra in basso per inserire il nome e il numero sulla maglia, di cui potrete formattare il font. Volendo potrete anche aggiungere i pantaloncini abbinati. Per salvare il tutto cliccate Salva, presente basso. A questo punto fate tap su Add Team per inserire il nome della squadra e poi su Aggiungi Custom per visualizzare l'anteprima del vostro lavoro. Se vi piace il risultato premete su PDF o zip per scaricare il file sul vostro dispositivo. Cliccate, invece, sulla busta per mandare il file per la realizzazione delle magliette. Vi verranno chiesti i vostri dati e vi contatteranno per l'acquisto.