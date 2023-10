Come disegnare vestiti con le app

In questo modo potrete verificare voi stessi direttamente come funzionano, se fanno al caso vostro e qual è la vostra preferita. Che ne dite di iniziare subito a disegnare vestiti con le app ?

Se stavano e cercando dei consigli in merito, allora avete trovato ciò che fa al caso vostro. Nei prossimi paragrafi vi parleremo di alcune app che potete utilizzare per disegnare la vostra collezione di moda . Dunque, ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Inoltre, vi consigliamo di scaricare e provare subito le applicazioni di cui vi stiamo per parlare, proprio mentre leggete.

Siete appassionati di moda e volete lavorare in questo campo? In particolare, magari, vi piace disegnare vestiti e sperate di poterne creare di vostri un giorno. Se state pensando di voler disegnare un vostra linea per esercitarvi e mettervi alla prova, probabilmente sarete alla ricerca di informazioni su come farlo. Sapevate che ci sono delle applicazioni da poter utilizzare per questo scopo? Esatto, avete capito bene, potete disegnare dei vestiti con delle app , direttamente dal vostro dispositivo mobile.

Indice

Prêt-à-Template

Ecco la prima app che vi consigliamo di scaricare se siete appassionati di fashion design. Si chiama Prêt-à-Template ed è disponibile per dispositivi iOS. In particolare, se avete un tablet per disegnare vestiti questa opzione è ideale. È tra le migliori presenti sul mercato, grazie alle sue funzioni e la sua interfaccia semplice. Con quest'applicazione potrete disegnare la vostra collezione partendo da un database di oltre 1000 template, che vi saranno d'aiuto per dare sfogo alla vostra creatività. La versione gratuita è accessibile solo per un utilizzo limitato, ovvero avrete a disposizione solo un template con cui disegnare vestiti. Per utilizzare l'app con tutte le sue funzioni potrete scegliere uno dei piani di abbonamento a disposizione degli utenti.

Con le funzioni di disegno partirete da modelli già presenti di silhouette e potrete disegnare capi e accessori di moda secondo i vostri gusti e stili che preferite. Una volta scaricata e presente sul vostro dispositivo mobile potrete avviarla con un tap sulla sua icona. Potrete poi scegliere uno dei template a vostra disposizione, visibili sullo schermo. Una volta selezionato a sinistra vedrete le opzioni per il disegno a mano libera, mentre a destra i livelli del modello che potrete visualizzare o nascondere, usando l'icona con l'occhio. Al termine dovrete premere sul pulsante Fine, presente a sinistra in alto e potrete così salvare il disegno nella vostra galleria. Se volete partire da un modello presente e aggiungere diversi capi per ottenere nuovi outfit potrete usare la funziona chiamata Puzzle Lock. Da qui potrete anche disegnare dei dettagli a mano, cliccando sull'icona della matita, per personalizzare il modello che state realizzando.

Una volta concluso non vi resta che fare tap sul tasto Fine e l'avrete così salvato nella vostra galleria.