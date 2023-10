Meditazione e relax, le migliori app

Alcune delle app di meditazione tra le più interessanti e ben realizzate attualmente disponibili sia per Android e sia per iOS

Le pratiche di meditazione e rilassamento stanno guadagnando una crescente popolarità nella società moderna, caratterizzata da ritmi frenetici e stress quotidiano. La meditazione è riconosciuta per i suoi benefici sulla salute psicofisica, come la riduzione dello stress, dell'ansia e della depressione. Questi effetti benefici sono stati confermati da numerosi studi scientifici. Sebbene seguire corsi di meditazione in palestra o con istruttori esperti sia un'opzione valida, molte persone preferiscono utilizzare dispositivi elettronici comuni come smartphone e tablet per accedere a programmi di meditazione e rilassamento. In particolare, le app di meditazione e relax sono diventate strumenti popolari per migliorare il benessere mentale. Su Android e iOS, sono disponibili centinaia di app di meditazione, molte delle quali offrono sessioni guidate anche in lingua italiana. In questo articolo esaminiamo alcune delle app di meditazione ritenute tra le più interessanti disponibili.

Insight Timer: Meditazione

Insight Timer: Meditazione offre una vasta selezione di meditazioni in lingua italiana, rendendola un'applicazione versatile. È una delle poche che consente agli utenti di partecipare a sessioni di meditazione, lezioni di yoga e tecniche di respirazione in tempo reale, il tutto gratuitamente. La piattaforma, sebbene abbia una maggioranza di contenuti in lingua inglese, offre anche meditazioni guidate da istruttori italiani qualificati, alcuni dei quali conducono sessioni in tempo reale. Per chi è alle prime armi con la meditazione, Insight Timer offre un ciclo introduttivo chiamato "Impara a meditare in sette giorni", che costituisce un punto di partenza consigliato. Questo programma fornisce una solida base per l'apprendimento della meditazione e delle tecniche di respirazione, permettendo agli utenti di acquisire familiarità con i concetti chiave prima di esplorare ulteriormente la vasta gamma di argomenti e corsi disponibili. L'app offre anche una sezione dedicata al sonno, che include musica rilassante, suoni tranquillizzanti e storie per la buonanotte lette da terapeuti italiani. Insight Timer offre meditazioni brevi che possono essere seguite direttamente sul luogo di lavoro, con l'obiettivo di ridurre lo stress e aumentare la concentrazione. La maggioranza delle meditazioni e dei corsi su Insight Timer è accessibile gratuitamente. Ma gli utenti hanno la possibilità di fare donazioni agli istruttori o di sottoscrivere un abbonamento Plus al costo di 60 euro all'anno.

La Mindfulness App

La Mindfulness App è una delle più utilizzate nell'ambito della pratica della consapevolezza. La parola Mindfulness si riferisce alla pratica della consapevolezza. Una delle caratteristiche di questa app è la personalizzazione. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare meditazioni della durata di 3, 5, 10, 15 e persino 30 minuti, in modo da poter adattare la pratica alle proprie esigenze di tempo e alle preferenze personali. Mentre alcune delle meditazioni sono in lingua italiana, la disponibilità può variare. Fortunatamente, tutte le meditazioni del primo livello sono in italiano e sono accessibili gratuitamente. Per chi è alle prime armi con la meditazione, la sezione "Per cominciare" offre un ottimo punto di partenza. Questa sezione offre cinque lezioni guidate, una per ciascun giorno, focalizzate su vari aspetti come la respirazione, il rilassamento, i suoni, la mente e l'apprezzamento. Ogni sessione dura dai 5 ai 6 minuti e introduce le tecniche di rilassamento e consapevolezza in contesti diversi. A distinguere questa app è l'uso di terapeuti italiani per le meditazioni in lingua italiana. Questo approccio, basato su professionisti di madrelingua, contribuisce a garantire la qualità delle meditazioni in italiano, eliminando la necessità di traduttori. L'app offre un'ampia varietà di sessioni di rilassamento adatte a diverse situazioni, come il luogo di lavoro o il rilassamento serale prima di dormire. È possibile valutare il proprio livello di stress nel tempo attraverso un test integrato. Per sbloccare tutte le meditazioni disponibili e ottenere accesso completo all'app, gli utenti possono optare per la versione Pro, disponibile a un costo annuale di 60 dollari.

Meditazione Lojong

Lojong, parola tibetana che significa allenamento della mente, è il punto di partenza per l'app Meditazione Lojong. Questa applicazione mira a guidare gli utenti in un percorso graduale verso la consapevolezza e il benessere interiore attraverso una serie di meditazioni e citazioni tibetane. La piattaforma offre un'ampia gamma di meditazioni iniziali gratuitamente. Ma per approfondire la pratica, esplorando tecniche di rilassamento e il concetto di "bambino interiore", è disponibile una versione premium a pagamento, al prezzo di 44 euro all'anno. Per consentire agli utenti di esplorare appieno il suo contenuto, l'app offre una prova gratuita di una settimana, consentendo di valutare se questa sia la scelta giusta. Prima di immergersi nella pratica avanzata, è consigliabile seguire un percorso introduttivo alla meditazione, alla concentrazione e alla ricerca della felicità in dieci passi. L'app offre una formazione basata sui principi fondamentali della mindfulness. Oltre alle meditazioni, l'app mette a disposizione una serie di strumenti complementari, che includono video e citazioni pensate per stimolare la riflessione. Possibile esplorare una pratica di rilassamento basata sulla respirazione e tenere un diario della gratitudine in cui annotare le piccole cose belle che si verificano durante la giornata. L'app offre una raccolta di suoni rilassanti, utili sia per le sessioni di meditazione silenziose che per il rilassamento prima di addormentarsi di notte. Questi suoni possono essere personalizzati e regolati tramite un timer, permettendo agli utenti di adattare la propria pratica alle esigenze personali.

Meditopia: Meditazione e Sonno

Un'applicazione come Meditopia: Meditazione e Sonno si pone l'obiettivo di fornire strumenti per gestire lo stress, potenziare la motivazione e migliorare la qualità del sonno. Dopo l'installazione viene richiesto di identificare i benefici specifici che si cercano, come il miglioramento del sonno, l'apprendimento del rilassamento, la gestione dello stress, l'ansia o la preparazione ad affrontare eventi inaspettati. In seguito, si ha l'opzione di indicare il proprio livello di esperienza con la meditazione e di scegliere tra l'iscrizione tramite e-mail o account social. Come spesso accade per le app di questo genere, Meditopia offre una versione completa a pagamento (21 euro l'anno). Ma è possibile utilizzare l'app anche nella sua versione gratuita, che consente di accedere a un numero limitato di meditazioni non protette da restrizioni. Questo set di esercizi comprende le prime cinque fasi della meditazione ed è utile per comprendere se l'app sia adatta alle proprie esigenze.

Petit BamBou: Meditazione

Petit BamBou è stata scelta da oltre 10 milioni di individui in tutto il mondo come una guida alla meditazione. Questa app si distingue per la sua offerta di meditazioni di prova, fornendo accesso a oltre 20 meditazioni iniziali senza richiedere alcun impegno o la condivisione dei propri dati personali. Questo spazio di iniziazione è ideale sia per principianti che per coloro che sono alle prime armi con la meditazione. La sezione del Catalogo offre programmi specializzati per il rilassamento mentale, la gestione delle emozioni e programmi su misura per giovani dai 12 ai 18 anni. Dopo ciascuna sessione di meditazione possiamo tracciare i propri progressi attraverso l'app e continuare il percorso di sviluppo della consapevolezza. Un punto di forza dell'app è la presenza di quattro terapeuti italiani che guidano oltre un centinaio di meditazioni, ampliando significativamente l'accessibilità per coloro che comprendono solo in parte l'inglese. La sezione dedicata ai suoni rilassanti consente di immergersi in atmosfere tranquille, ascoltando il canto degli uccelli o il vento tra gli alberi. La versione Pro è disponibile al costo di 30 euro per 6 mesi, offrendo così una soluzione più completa per il loro percorso di meditazione.

Serenity: Meditazione

Serenity: Meditazione consente di acquisire le tecniche di base, offrendo un primo livello introduttivo della durata di una settimana. Una volta completato il livello introduttivo, l'app mette a disposizione dell'utente altri 4 livelli senza alcun costo, consentendo di proseguire la pratica gratuitamente per oltre un mese. Solo in seguito si dovrà valutare l'opzione di passare al livello avanzato, richiedendo un abbonamento alla versione Premium dell'app. La versione Premium è disponibile al prezzo di 24 euro per sei mesi, il che può sembrare leggermente più elevato rispetto alla media delle app di meditazione. Serenity si distingue per la sua disponibilità a offrire un abbonamento gratuito a coloro che possono trovarsi in situazioni di difficoltà economica. Per chi si iscrive alla versione Premium, l'app offre meditazioni specifiche che riguardano la salute personale, il sonno, la gestione dello stress, il benessere lavorativo e le esigenze durante i viaggi. Inoltre, sono disponibili 21 meditazioni appositamente concepite per i bambini dai 9 anni in su, considerando che questi ultimi, nella società contemporanea e a scuola, spesso vivono situazioni di stress. Un aspetto utile dell'app è la possibilità di scaricare meditazioni individuali, consentendo agli utenti di fruirne offline, senza la necessità di una connessione a Internet.