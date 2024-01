Migliori app meteo per Windows

Come sui sistemi operativi per smartphone e tablet, anche Windows può disporre di una vasta alternativa di app previsioni del tempo. Oltre a quella già inclusa nel computer, collegata alle informazioni metereologiche disponibili sul sito MSN, sul Microsoft Store è possibile scaricare, infatti, alcuni programmi dedicati allo scopo. Ecco quali sono le migliori app meteo Windows.

Indice

Migliori app meteo Windows

Widget meteo Windows 11 Partiamo da uno dei widget Windows 11 probabilmente più utilizzati dagli utenti. Il sistema operativo di Microsoft include, infatti, un comodo widget dedicato alle previsioni meteo. Lo si richiama spostando il cursore del mouse nell'angolo in basso a sinistra della barra delle applicazioni e mostra tutte le informazioni necessarie per pianificare (almeno teoricamente, perché l'incognita, si sa, è sempre dietro l'angolo) la giornata o le giornate successive. Le informazioni sono ricavate dall'app web delle previsioni meteo di MSN. Che si tratti di una gita fuori porta oppure di classica routine, il widget meteo Windows 11 offre, a portata di mouse, una panoramica sulle condizioni del tempo: in bella mostra c'è la temperatura corrente in base alla località impostata dall'utente (o della posizione corrente se sono stati concessi i permessi di geolocalizzazione), con le minime e le massime della giornata. E se si vuole programmare qualcosa per i giorni successivi, il widget permette di avere una panoramica con un arco temporale più esteso. Come per molti altri widget Windows, è possibile personalizzare alcune impostazioni del programma: su tutte, l'utente può gestire la posizione corrente, oppure passare da Celsius a Fahrenheit.

MSN Weather Restando in tema di applicazioni realizzate da Microsoft, non si può non citare MSN Weather, altra app storica presente nel "portafoglio" degli sviluppatori di Redmond. Anche in questo caso, le informazioni alla base sono ricavate dalla controparte web del meteo di MSN. Caratterizzata da un'interfaccia semplice ma efficace, MSN Weather offre una utile panoramica sulle condizioni del tempo attuali e sulle previsioni per i giorni successivi (fino a dieci giorni su base oraria). Campeggia il primo piano la temperatura attuale, le condizioni di nuvolosità, ma anche informazioni più certosine come la velocità del vento, il tasso di umidità, la visibilità, l'indice di qualità dell'aria e i punti di rugiadata. Completano il quadro informazioni come il tramonto, la levata del sole, la probabilità di precipitazioni e un raffronto rispetto alle medie del periodo, dunque una sorta di "cronologia metereologica" sulla temperatura per lo stesso giorno negli ultimi tre decenni. MSN Weather è scaricabile dal badge qui in basso. Scarica da Microsoft

Foreca Weather Se si vuol passare a qualcosa di più "esterno", sul Microsoft Store è disponibile l'app Foreca Weather, anch'essa gratuita e impreziosita da una buona dose di personalizzazione. L'app previsioni del tempo per Windows si caratterizza, infatti, da un'interfaccia molto semplice ma efficace e, grazie al rilevamento automatico della posizione, può mostrare le previsioni del tempo da oltre 140.000 località. La sua struttura è duplice, nel senso che Foreca Weather offre una funzionalità di previsione del tempo fino a cinque e dieci giorni. Si caratterizza, inoltre, per la presenza di una mappa delle piogge e delle nuvole durante la giornata e per la possibilità di ricevere notifiche sulle possibili precipitazioni attese nelle ore successive. Non mancano tutte le informazioni che fanno parte di un'app di questo genere, come le condizioni metereologiche attuali, le informazioni sulla temperatura, percezione del tempo. Mancano, però, specificazioni sull'indice di qualità dell'aria, sul tasso di umidità e sulla visibilità. Una volta scaricata l'app dal badge qui in basso, è sufficiente aggiungere la propria località (o quelle di interesse) ai preferiti e il gioco è fatto. Tra le opzioni di personalizzazione figurano la possibilità di attivare le notifiche sulla località corrente o su quelle preferite, modificare la scala della temperatura da Celsius a Fahrenheit e viceversa, modificare l'unità di misura per vento e pioggia e il formato dell'ora. Scarica da Microsoft

SimpleWeather Il nome è tutto un programma: SimpleWeather è un'app semplice per guardare le previsioni del tempo. L'interfaccia senza fronzoli, i caratteri grandi e l'uso di colori rendono questo programma un comodo alleato per pianificare la giornata. Al suo interno sono presenti tutte le informazioni necessarie, come la temperatura attuale (ivi incluse le massime e le minime attese per la giornata corrente), le informazioni meteo previste per i giorni successivi, l'indice UV, l'indice di qualità dell'aria, gli avvisi di maltempo e il radar metereologico. Una volta scaricata dal Microsoft Store tramite il badge in basso, l'utente può scegliere, in fase di configurazione, la posizione, la frequenza di aggiornamento delle previsioni meteo e l'unità di misurazione preferita. Scarica da Microsoft

MyRadar Un'altra delle migliori app meteo Windows è MyRadar. La sua caratteristica migliore è la velocità, unita alla facilità di utilizzo e all'interfaccia elegante. Impreziosita da un radar metereologico animato intorno alla località corrente, l'app permette di consultare rapidamente come sta cambiando il tempo. Inoltre, la mappa può essere facilmente ingrandita, così da controllare rapidamente il tempo in altre località. Scarica da Microsoft

Meteo a 14 giorni Concludiamo con Meteo a 14 giorni, che mostra addirittura le previsioni del tempo per 14 giorni oltre a supportare più posizioni e avvisi meteo. Una volta installata sul computer, l'app rileva automaticamente la posizione e mostra i dettagli meteorologici di base, tra cui temperatura, umidità e informazioni meteorologiche orarie per le prossime 12 ore. Poi, per l'appunto, è possibile estendere lo sguardo un po' più lontano, ma senza prendere queste informazioni per oro colato. Perché si sa, l'incognita è sempre dietro l'angolo. Scarica da Microsoft