Quando si parla di acquisti online è molto facile incontrare il nome di Amazon, l'e-commerce più grande al mondo che offre milioni di prodotti in tempi spesso brevissimi. E visto che Amazon vende prodotti di praticamente tutte le tipologie, e che spesso propone offerte e promozioni, è molto utile chiedersi come monitorare i prezzi su Amazon. Abbiamo una guida molto dettagliata per vedere l'andamento dei prezzi su Amazon da PC, così come abbiamo il nostro canale Telegram che vi segnala le offerte più interessanti e convenienti. Ma come controllare i prezzi Amazon dal telefono? In questa guida scopriremo quali sono le migliori app per monitorare i prezzi Amazon. Nello specifico vedremo quali sono le migliori app gratis per tenere sotto controllo l'andamento dei prodotti in vendita su Amazon.

Controllare i prezzi Amazon con l'app ufficiale

Se state leggendo questa guida allora siete alla ricerca di un'app che vi aiuti a seguire l'andamento dei prezzi di prodotti in vendita su Amazon. Questo si rivela molto intelligente perché, visto che i prezzi su Amazon variano in maniera abbastanza continua, è possibile stabilire quando effettivamente è il periodo migliore per un acquisto risparmiando. La prima app che dovete prendere in considerazione per seguire l'andamento dei prezzi su Amazon è l'app ufficiale di Amazon. Parliamo di Amazon Shopping ovviamente. La prima cosa da fare è scaricarla e installarla (dal Play Store o dall'App Store), quindi effettuare l'accesso tramite il vostro account Amazon e mettervi alla ricerca dei prodotti che intendete monitorare. Un buon modo per monitorare i prezzi dei prodotti Amazon è aggiungerli a una lista, come ad esempio la lista desideri. Per aggiungere un prodotto alla lista desideri basta selezionare Aggiungi alla lista, l'opzione che si trova immediatamente sotto quella che permette di aggiungere il prodotto al carrello. Una volta aggiunti i prodotti che vi interessano alla lista sarà possibile consultarne il prezzo attuale e quello al quale si trovava nel momento in cui è stato aggiunto alla lista. Oltre a questo, potete anche verificare il prezzo originale dell'articolo consultando la pagina dedicata all'articolo stesso.

Monitorare i prezzi Amazon con Keepa