Nintendo Switch, quali sono le app per sfruttarla al meglio? Oltre all'attività di gaming, le app per sfruttare Nintendo Switch consentono di svolgere molti altri compiti, compreso meditare e suonare il piano

Con più di 140 milioni di unità vendute, la Nintendo Switch può essere considerata a tutti gli effetti un successo commerciale. Il lancio, almeno in buona parte del mondo, risale al lontano 3 marzo 2017, ma ancora oggi rimane un punto di riferimento nel gaming. Data dapprima battaglia alle consolle di ottava generazione, adesso compete contro quelle di nona, come la PlayStation 5 e la Xbox Series X/S. In aggiunta ai giochi, esistono delle app per sfruttare Nintendo Switch al meglio ed è ciò su cui ci soffermeremo in questo articolo, pensando alle varie tipologie di utenti, dal players medio a chi ci lavora. Oltre ai canali streaming di contenuti audio e video, è, infatti, possibile scaricare tanti programmi utili in modo differente.

Fuze 4 e Fuze Player

Fuze 4 consiste in un'app di programmazione di titoli per Nintendo Switch che permette di creare, condividere e provare videogiochi in 2D e 3D. Offerta su Nintendo eShop al costo di 14,99 euro, è indirizzata sia ai programmatori esperti sia ai principianti, affinché vi assumino presto una buona dimestichezza. I menù semplici e l'uso sapiente delle tonalità, atte a favorirne la consultazione, facilitano l'apprendimento. Non bisogna, però, nemmeno commettere l'errore di immaginare un servizio limitato. Non è così, infatti occorre impegno e dedizione prima di ritenersi dei maestri. Testarne le molteplici funzionalità ne vale la pena, creando giochi di vari generi, tra cui platform, sparatutto, puzzle, racing e persino educativi. La programmazione prende il meglio di diversi linguaggi e supporta la collaborazione tra gli utenti, l'ideale se intendi buttarti su un progetto ambizioso o desideri affinare il tuo talento, prendendo spunto da altri programmatori. Una volta completata l'opera, hai modo di condividerla con la community, in maniera da ricevere feedback. L'intero catalogo può essere giocato mediante Fuze Player.

InkyPen

Hai la passione dei fumetti? Una delle app per sfruttare Nintendo Switch si chiama InkyPen, in abbonamento mensile a 7,99 euro. Quotati editori come Dark Horse, Titan, IDW e Andrews McMeel Universal mettono a disposizione i loro franchise di punta, della fama di Hellboy, Robotech, Transformers, Judge Dredd e Sarah's Scribbles. Il download è eseguibile anche in modalità offline e la sezione My Comics permette di riprendere la lettura dal punto di interruzione. Per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati puoi impostare il filtro famiglia.

Korg Gadget

In te scorre il sangue del compositore musicale? Korg Gadget sembra proprio fare al casuo tuo! Si tratta, infatti, di un software di produzione completo e intuitivo, ricco di strumenti e funzionalità per creare pezzi di qualunque genere. In totale include oltre 40 gadget, tra cui sintetizzatori, drum machine, sampler, strumenti acustici e tracce audio. Ciascuno possiede un suono e delle caratteristiche uniche da sperimentare. Le trovi agevolmente e basta poco ad assumervi familiarità, complice l'interfaccia grafica semplice. Sia registrare che mixare le tracce non richiede particolari sforzi e la resa complessiva risulta ottima, per via anche di un potente motore audio. A furia di prendervi dimestichezza ti verrà naturale voler sondare delle nuove modalità di utilizzo. Qui hai l'imbarazzo della scelta, viste le numerose funzionalità avanzate disponibili quali l'automazione, l'editing MIDI e il supporto VST. Inoltre, prevede una modalità multiplayer dove fino a quattro persone possono collaborare alla creazione di tracce. Collega mediante un cavo HDMI per goderti la riproduzione sulla TV del tuo salotto o tramite un proiettore. Il pacchetto completo è proposto di base a 38,99 euro, ma spesso vengono riconosciuti degli sconti generosi, fino al 50%.

Piano

Di applicazioni per suonare virtualmente il piano ce ne sono una marea, tuttavia la più amata pare essere quella di Sabec, rilasciata il 15 maggio 2020 e dal costo di 8,99 euro. Attraverso i Joy-Con, usati a mo' di tasti del pianoforte, suoni le tue melodie preferite. Il software annovera 9 pezzi classici, un bel banco di prova per affinare il tuo talento. Le note vengono evidenziate sui tasti così da aiutarti a proseguire, del resto mica ti trovi in un conservatorio vero! Un approccio troppo serio e rigoroso avrebbe rischiato di ridurre il divertimento e tenere alla larga gli utenti occasionali. Nei tuoi panni ci fionderemmo nella modalità multiplayer: ti esibirai con un amico sullo stesso schermo.

Colors Live

Libera la tua creatività con Colors Live. La combinazione di pittura realistica, pennelli sensibili alla pressione e la facoltà di dipingere su schermi di generose dimensioni dà vita a un'esperienza immersiva e antistress. Basandosi su tecniche moderne sviluppate per i tablet grafici professionali, hai una ricca gamma di strumenti dei quali beneficiare, come pennelli realistici e per texture, strumenti di sfocatura e tanto altro ancora. Quando sentirai di aver appreso le fondamenta, potrai misurarti su più livelli contemporaneamente in maniera creare composizioni complesse. Nella galleria online condividi (qualora tu lo voglia) le tue opere con la community e sfogli i lavori di artisti di tutto il mondo, così da trarre ispirazione. Allegato all'edizione fisica del titolo, il Colors SonarPen ti consente di variare lo spessore del tratto in relazione alla pressione esercitata sul pennino. Il prezzo di listino della versione digitale è di 29,99 euro e, se prima di decidere vorresti averne un assaggio, c'è la modalità demo.

Zen Minndfulness: Meditation and Relax

I ritmi frenetici dei giorni nostri comportano, talvolta, un accumulo di stress. Mentre alla prevalenza degli utenti è sufficiente giocare ai videogame, chi intende calarsi in un'atmosfera totalizzante gradirà Zen Mindfulness: Meditation and Relax, disponibile a 2,99 euro. Non potevamo non inserirla nella lista delle app per sfruttare Nintendo Switch. Le sessioni di meditazione guidata, implementate in gran numero, sono adatte a differenti livelli di consapevolezza e obiettivi, dalla gestione dello stress al riposo. Ti attendono brani musicali rilassanti da ascoltare nel corso della meditazione o del relax. I suoni della natura, tipo lo scroscio delle onde o il canto degli uccellini, contribuiscono a espellere le sensazioni negative. Per tenere alta la motivazione, Zen Mindfulness ti permette di tenere traccia delle sessioni di meditazione, scaricabili, alla pari dei motivi musicali, pure offline. Di conseguenza, ne potrai beneficiare anche in assenza di una connessione a internet. Lo sfondo lo imposti a piacimento tra le immagini zen o le foto paesaggistiche presenti in listino.

Pokémon Home

Da che Nintendo è Nintendo, dovevava includere qualcosa a tema Pokémon. Il nome completo è Pokémon Home e consiste in un servizio basato su cloud adibito a hub centrale per tutti i tuoi fantastici animaletti, trasferibili tra i giochi compatibili, come Spada e Scudo, Diamante Luce e Perla Splendente e Leggende. Lo spazio è un luogo di incontro in cui effettuare scambi con allenatori di ogni angolo del pianeta, visualizzare la collezione completa, controllare le statistiche e non solo. Inoltre, prevede doni segreti e ricerche globali di squadra con in palio degli accattivanti premi. A dispetto delle altre migliori app per sfruttare Nintendo Switch, è strettamente collegata a un gioco, ma data la fama e la passione suscitata dall'universo ideato da Satoshi Tajiri non potevamo esimerci dall'inserirla.

Nintendo Switch Online

Le proposte raccomandate di cui ti abbiamo parlato si rivolgono a una precisa fetta di pubblico. Tra le app per sfruttare Nintendo Switch non può, però, mai mancare Nintendo Switch Online (NSO), che, se dovessimo trovarle una metafora, paragoneremmo alla cabina di comando di un pilota. Realizzata in prima persona dal gigante nipponico, vanta una miriade di opzioni, alcune delle quali imprescindibili, soprattutto la chat vocale: non c'è niente di più coinvolgente di comunicare con gli amici durante le partite online mediante il microfono dello smartphone. Da NSO puoi, inoltre, modificare il tuo profilo utente e le impostazioni, compreso l'avatar, l'utente e il Paese. Una chicca è la vasta libreria retrò, dando accesso illimitato a una pletora di giochi da consolle come NES, Super NES, Sega Genesis e Nintendo Gameboy. Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo vedono sbloccarsi titoli per Nintendo 64 e Gameboy Advance e contenuti esclusivi, ad esempio una serie di piste e personaggi di Mario Kart 8 Deluxe. Temi di perdere i salvataggi? Stai tranquillo: hai la possibilità di memorizzarli sul cloud. Ti riportiamo adesso il piano tariffario individuale al 3 luglio 2024: 1 mese (30 giorni) a Nintendo Switch Online: 3,99 euro

3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online: 7,99 euro

12 mesi (365 giorni) a Nintendo Switch Online: 19,99 euro

12 mesi (365 giorni) a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: 39,99 euro E chiudiamo con i dettagli del piano familiare (fino a 8 account): 12 mesi (365 giorni) a Nintendo Switch Online: 34,99 euro

12 mesi (365 giorni) a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: 69,99 euro

