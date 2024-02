L'integrazione tra cucina e tecnologia digitale sta diventando sempre più diffusa. Mentre l'automazione domestica, le case intelligenti e gli elettrodomestici connessi si preparano a entrare nelle nostre vite quotidiane, gli smartphone e i tablet si stanno rivelando gli assistenti digitali preferiti per gli appassionati di cucina e gastronomia. Che si tratti di cercare ricette per vegetariani, pianificare una spesa equilibrata, esplorare piatti della dieta mediterranea o trovare opzioni per una dieta rigenerante, i dispositivi mobili offrono molti strumenti utili direttamente dalla cucina. Conoscere le migliori app per cucinare diventa quindi fondamentale per gli amanti della buona cucina.

Cucchiaio d'argento

Cucchiaio d'Argento è un'app per cucinare disponibile gratuitamente con 110 ricette su Android e iOS, mentre la versione a pagamento offre 1.100 ricette per entrambe le piattaforme. Ispirata all'omonimo libro di ricette degli anni 50, questa app celebra la tradizione culinaria italiana, offrendo agli utenti una vasta selezione di piatti autentici e deliziosi.

Edo

Per coloro che seguono una dieta, specialmente se condizionata da intolleranze o allergie alimentari, trovare alimenti ad alto contenuto energetico ma basso contenuto calorico può risultare una sfida. L'app Edo risolve questo problema, consentendo di scannerizzare il codice a barre degli alimenti per accedere a informazioni dettagliate sulla loro composizione. Attraverso un sistema di valutazione da 0 a 10, Edo fornisce un punteggio di "salute" per ciascun alimento, elencando i suoi benefici e svantaggi e presentando un'etichetta "semplificata" e facilmente interpretabile. Questo strumento è particolarmente utile per individuare prodotti adatti a diete senza glutine o lattosio e identificare alternative più salutari. Edo è un'applicazione pensata per coloro che cercano di seguire una dieta equilibrata e informativa, dimostrando che la buona alimentazione inizia già al momento dell'acquisto dei prodotti.

Fooducate

Fooducate è un'applicazione disponibile sia per iOS che per Android, progettata con l'obiettivo di educare gli utenti sull'alimentazione sana attraverso la conoscenza dettagliata degli alimenti acquistati e delle ricette preparate. Questa app è uno strumento per chi vuole perdere peso in modo equilibrato, evitando diete estenuanti e spesso inefficaci. Con Fooducate, gli utenti possono acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie scelte alimentari e migliorare il proprio stile di vita attraverso informazioni nutrizionali accurate e consigli utili.

FrigOK

FigoOK, disponibile sia su iPhone sia su smartphone Android si concentra sulla gestione dello spreco alimentare derivante dagli alimenti conservati in frigorifero o freezer. Questa applicazione offre la possibilità di catalogare accuratamente tutti gli alimenti presenti nella dispensa della cucina, consentendo agli utenti di inserire foto e date di scadenza per ciascun prodotto. FigoOK avvisa gli utenti quando un alimento si avvicina alla data di scadenza, fornendo consigli su come consumarlo al meglio per evitare sprechi. Grazie a questa app, gli utenti possono gestire in modo efficiente il proprio inventario alimentare e contribuire a ridurre gli sprechi.

GialloZafferano

GialloZafferano è un'app italiana per cucinare che offre una vasta gamma di ricette e videoricette per tutti i gusti e livelli di abilità culinaria. Con oltre 2.500 ricette disponibili, gli utenti mobili possono accedere a preparazioni base e piatti complessi per soddisfare ogni esigenza culinaria.

Gustissimo

Gustissimo è l'app per gli amanti della cucina italiana, disponibile su App Store e Google Play Store. Con una vasta libreria di oltre 5.000 ricette, Gustissimo offre un tesoro culinario che spazia dalle tradizionali alle ricette per Bimby. Dalle preparazioni base come la pasta sfoglia e la besciamella, fino ai piatti più sofisticati da chef stellati, questa app si rivela utile per ogni occasione gastronomica, comprese le esigenze dietetiche.

SideChef

SideChef è l'app perfetta per i cuochi appassionati che desiderano un assistente affidabile in cucina. Con oltre 2.500 ricette disponibili su iOS e Android, SideChef offre una vasta gamma di opzioni culinarie per ogni gusto e occasione. Grazie alla sua funzionalità di assistente vocale, questa app si distingue dalle altre: mentre si segue la ricetta, SideChef legge le istruzioni e fornisce indicazioni vocali in tempo reale, permettendo di concentrarsi sulla preparazione senza dover costantemente guardare lo schermo dello smartphone.

Smart Qsine

Smart Qsine è la soluzione progettata da startupper italiani per ottimizzare la gestione degli alimenti nella cucina di casa, riducendo lo spreco e semplificando la pianificazione delle ricette. Questo sistema intelligente consiste in bilance digitali dotate di connettività Wi-Fi, integrate con un'app per smartphone. Posizionate strategicamente nella dispensa, queste bilance monitorano costantemente le scorte di ingredienti e avvertono gli utenti quando è necessario rifornirsi o quando un alimento si avvicina alla data di scadenza. Grazie a Smart Qsine, è possibile pianificare in modo efficiente le ricette, utilizzando gli ingredienti disponibili ed evitando il deterioramento degli alimenti.

All Vegan

Se si è alla ricerca di ricette vegetariane e vegan, All Vegan è disponibile su App Store e Google Play Store e offre accesso a una vasta raccolta di ricette vegetariane e vegan, complete di foto, ingredienti e descrizioni fornite direttamente dagli chef di VeganBlog.

Yummli

Con un vasto database in continuo aggiornamento, Yummli è un'applicazioneper gli appassionati di cucina, con oltre 1 milione di ricette disponibili. Che si sia interessato a ricette indiane, statunitensi, italiane, giapponesi o messicane, Yummli offre la possibilità di trovare facilmente la ricetta per i propri gusti.